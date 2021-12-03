https://ru.sputnik.md/20211203/prokuratura-i-tamozhnya-rassleduyut-sluchay-kontrabandy-zapchastey-dlya-samoletov-46919854.html

Прокуратура и таможня расследуют случай контрабанды запчастей для самолетов

Прокуратура и таможня расследуют случай контрабанды запчастей для самолетов

Авиазапчасти были обнаружены в салоне легкового автомобиля на страссе Кишинев-Бендеры.

2021-12-03T13:30+0200

2021-12-03T13:30+0200

2021-12-03T13:30+0200

контрабанда

авиация

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Сотрудники специализированных подразделений Таможенной службы и Прокуратура по борьбе с преступностью и особым делам расследуют схему контрабанды запасных частей для самолетов на сумму более 2 миллионов леев.Уголовное дело было возбуждено в отношении четырех граждан Молдовы, после того как таможенники обнаружили товар в машине одного из них.Случай, как сообщает пресс-служба таможни, произошел 9 ноября 2021 года на трассе Кишинев – Бендеры.Согласно материалам дела, 34-летний мужчина, проживающий в Новоаненском районе, перевозил товары из Украины через территорию, неподконтрольную конституционным властям Республики Молдова, уклоняясь от таможенного контроля. Они предназначались для продажи как в нашей стране, так и в других государствах.В рамках уголовного дела было проведено 3 обыска по разным адресам в стране и задержаны два человека, один из которых был помещен под домашний арест на 30 суток. Двое других были допрошены и признаны подозреваемыми.Расследование дела продолжается, следственным органам предстоит установить точное происхождение запчастей, получателей товаров, причастных к делу лиц, а также другие обстоятельства, имеющие значение для дела. При этом рассматривается версия о причастности к преступной схеме некоторых госслужащих, в том числе из числа работников таможни.

https://ru.sputnik.md/20211123/odessa-zaderzhali-kontrabanda-moldova-shest-millioni-leev-46635421.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

контрабанда, авиация, в молдове