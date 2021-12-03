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Прокуратура и таможня расследуют случай контрабанды запчастей для самолетов
Прокуратура и таможня расследуют случай контрабанды запчастей для самолетов
Авиазапчасти были обнаружены в салоне легкового автомобиля на страссе Кишинев-Бендеры.
2021-12-03T13:30+0200
2021-12-03T13:30+0200
контрабанда
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Сотрудники специализированных подразделений Таможенной службы и Прокуратура по борьбе с преступностью и особым делам расследуют схему контрабанды запасных частей для самолетов на сумму более 2 миллионов леев.Уголовное дело было возбуждено в отношении четырех граждан Молдовы, после того как таможенники обнаружили товар в машине одного из них.Случай, как сообщает пресс-служба таможни, произошел 9 ноября 2021 года на трассе Кишинев – Бендеры.Согласно материалам дела, 34-летний мужчина, проживающий в Новоаненском районе, перевозил товары из Украины через территорию, неподконтрольную конституционным властям Республики Молдова, уклоняясь от таможенного контроля. Они предназначались для продажи как в нашей стране, так и в других государствах.В рамках уголовного дела было проведено 3 обыска по разным адресам в стране и задержаны два человека, один из которых был помещен под домашний арест на 30 суток. Двое других были допрошены и признаны подозреваемыми.Расследование дела продолжается, следственным органам предстоит установить точное происхождение запчастей, получателей товаров, причастных к делу лиц, а также другие обстоятельства, имеющие значение для дела. При этом рассматривается версия о причастности к преступной схеме некоторых госслужащих, в том числе из числа работников таможни.
https://ru.sputnik.md/20211123/odessa-zaderzhali-kontrabanda-moldova-shest-millioni-leev-46635421.html
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Евгений Чебан
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контрабанда, авиация, в молдове

Прокуратура и таможня расследуют случай контрабанды запчастей для самолетов

13:30 03.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausVama Palanca
Vama Palanca - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Авиазапчасти были обнаружены в салоне легкового автомобиля на трассе Кишинев – Бендеры.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Сотрудники специализированных подразделений Таможенной службы и Прокуратура по борьбе с преступностью и особым делам расследуют схему контрабанды запасных частей для самолетов на сумму более 2 миллионов леев.
Уголовное дело было возбуждено в отношении четырех граждан Молдовы, после того как таможенники обнаружили товар в машине одного из них.
Случай, как сообщает пресс-служба таможни, произошел 9 ноября 2021 года на трассе Кишинев – Бендеры.

“Сотрудники мобильных бригад Таможенной службы остановили автомобиль Honda CRV с приднестровскими регистрационными номерами. Он направлялся из Бендер в Кишинев. В результате контроля офицеры мобильных бригад обнаружили в салоне и багажнике транспортного средства два деревянных ящика массой около 100 килограммов каждый, в которых хранились запчасти к самолету, без документов о происхождении”, – говорится в сообщении таможни.

Согласно материалам дела, 34-летний мужчина, проживающий в Новоаненском районе, перевозил товары из Украины через территорию, неподконтрольную конституционным властям Республики Молдова, уклоняясь от таможенного контроля. Они предназначались для продажи как в нашей стране, так и в других государствах.
A încercat să ducă din Moldova în Ucraina haine și accesorii în valoare de peste 300 de mii de euro - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
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В рамках уголовного дела было проведено 3 обыска по разным адресам в стране и задержаны два человека, один из которых был помещен под домашний арест на 30 суток. Двое других были допрошены и признаны подозреваемыми.
Расследование дела продолжается, следственным органам предстоит установить точное происхождение запчастей, получателей товаров, причастных к делу лиц, а также другие обстоятельства, имеющие значение для дела. При этом рассматривается версия о причастности к преступной схеме некоторых госслужащих, в том числе из числа работников таможни.
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