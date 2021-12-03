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В ЮАР – небывалый рост случаев COVID на фоне распространения штамма "омикрон"
В ЮАР – небывалый рост случаев COVID на фоне распространения штамма "омикрон"
Специалисты отмечают высокую контагиозность нового штамма.
2021-12-03T21:37+0200
2021-12-03T21:37+0200
коронавирус
в мире
юар
штаммы
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В Южно-Африканской Республике (ЮАР) за короткий промежуток времени на фоне распространения нового штамма "омикрон" произошло беспрецедентное увеличение числа новых случаев коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение специалиста Национального института инфекционных заболеваний ЮАР Мишель Грум.Новый штамм "довольно хорошо передается", а также может "ускользать от именного ответа", отметила специалист, сославшись на предварительные данные.Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла уточнил, что рост случаев заражения произошел гораздо быстрее, чем "в ходе последних трех волн", а подъем новой, четвертой, волны – "гораздо круче".Накануне стало известно, что "омикрон", возможно, уже зарегистрирован на территории Румынии. Подозрения вызвали тесты прибывших на родину из ЮАР спортсменов. В настоящее время Минздрав соседней для Молдовы страны ведет тщательное исследование взятых проб.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Штаммы коронавируса и их названияВ конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм в последние месяцы доминирует в большинстве стран. Среди его основных особенностей – более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека."Йота" – более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.В Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако не получил такого распространения, как "дельта".
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в мире, юар, штаммы

В ЮАР – небывалый рост случаев COVID на фоне распространения штамма "омикрон"

21:37 03.12.2021
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Перейти в фотобанкДезинфекция
Дезинфекция - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Valeriy Melnikov
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Специалисты отмечают высокую контагиозность нового штамма.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В Южно-Африканской Республике (ЮАР) за короткий промежуток времени на фоне распространения нового штамма "омикрон" произошло беспрецедентное увеличение числа новых случаев коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение специалиста Национального института инфекционных заболеваний ЮАР Мишель Грум.

"Мы в действительности видим беспрецедентный рост новых случаев за весьма короткий временной промежуток", – заявила Грум в ходе брифинга Минздрава страны, который транслировался в Facebook ведомства.

Новый штамм "довольно хорошо передается", а также может "ускользать от именного ответа", отметила специалист, сославшись на предварительные данные.

Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла уточнил, что рост случаев заражения произошел гораздо быстрее, чем "в ходе последних трех волн", а подъем новой, четвертой, волны – "гораздо круче".

"Сейчас, по мере того, как мы входим в четвертую волну с новым вариантом, нам видно, как подтверждается предостережение (о том, что штаммы будут легче распространятся, но вместе с тем будут менее опасными). Число случаев увеличилось с 2465, что было зафиксировано в прошлый четверг, когда о новом варианте было сообщено, до высоких показателей вчерашнего дня – 11 535 случаев", – сказал Паахла в ходе брифинга.

Накануне стало известно, что "омикрон", возможно, уже зарегистрирован на территории Румынии. Подозрения вызвали тесты прибывших на родину из ЮАР спортсменов. В настоящее время Минздрав соседней для Молдовы страны ведет тщательное исследование взятых проб.
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Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

Штаммы коронавируса и их названия

В конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".
Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм в последние месяцы доминирует в большинстве стран. Среди его основных особенностей – более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека.
"Йота" – более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.
В Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако не получил такого распространения, как "дельта".
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