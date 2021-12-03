https://ru.sputnik.md/20211203/rost-sluchaev-covid-shtamm-omikron-46909782.html

В ЮАР – небывалый рост случаев COVID на фоне распространения штамма "омикрон"

В ЮАР – небывалый рост случаев COVID на фоне распространения штамма "омикрон"

Специалисты отмечают высокую контагиозность нового штамма.

2021-12-03T21:37+0200

2021-12-03T21:37+0200

2021-12-03T21:37+0200

коронавирус

в мире

юар

штаммы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2983/45/29834519_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_cbbe689750e2c2265ae4612c163026bd.jpg

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В Южно-Африканской Республике (ЮАР) за короткий промежуток времени на фоне распространения нового штамма "омикрон" произошло беспрецедентное увеличение числа новых случаев коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение специалиста Национального института инфекционных заболеваний ЮАР Мишель Грум.Новый штамм "довольно хорошо передается", а также может "ускользать от именного ответа", отметила специалист, сославшись на предварительные данные.Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла уточнил, что рост случаев заражения произошел гораздо быстрее, чем "в ходе последних трех волн", а подъем новой, четвертой, волны – "гораздо круче".Накануне стало известно, что "омикрон", возможно, уже зарегистрирован на территории Румынии. Подозрения вызвали тесты прибывших на родину из ЮАР спортсменов. В настоящее время Минздрав соседней для Молдовы страны ведет тщательное исследование взятых проб.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Штаммы коронавируса и их названияВ конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм в последние месяцы доминирует в большинстве стран. Среди его основных особенностей – более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека."Йота" – более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.В Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако не получил такого распространения, как "дельта".

https://ru.sputnik.md/20211202/rumynii-pervyy-sluchay-zarazheniya-shtammom-omikron-46890004.html

юар

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, юар, штаммы