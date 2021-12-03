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Семь пожарных расчетов боролись с огнем на предприятии в Атаках
Семь пожарных расчетов боролись с огнем на предприятии в Атаках
Пожар произошел на зерносушилке высотой в несколько этажей.
2021-12-03T13:00+0200
2021-12-03T13:12+0200
атаки
пожар
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Утром 3 декабря пожарные с севера страны оперативно потушили пожар на зерносушилке в городе Атаки Окницкого района. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).Вызов в службу 112 поступил в 7:27. По информации ГИЧС, возгорание произошло на зерносушилке.Пожарные смогли локализовать возгорание к 9:52. Во время операции никто не пострадал. В настоящий момент сотрудники ГИЧС продолжают работу на объекте по полной ликвидации пожара.По предварительным данным, пламя уничтожило две секции сушилки, в которых хранилось несколько тонн пшеницы и кукурузы. Обстоятельства и причину возгорания выясняют специалисты.
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атаки, пожар, в молдове

Семь пожарных расчетов боролись с огнем на предприятии в Атаках

13:00 03.12.2021 (обновлено: 13:12 03.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausInstruirea și pregătirea pompierilor
Instruirea și pregătirea pompierilor - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Пожар произошел на зерносушилке высотой в несколько этажей.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Утром 3 декабря пожарные с севера страны оперативно потушили пожар на зерносушилке в городе Атаки Окницкого района. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).
Вызов в службу 112 поступил в 7:27. По информации ГИЧС, возгорание произошло на зерносушилке.

“Когда пожарные прибыли на место, они выяснили, что полный кукурузного зерна элеватор охвачен пламенем. Для тушения огня было привлечено 7 бригад пожарных, использовалась мобильная лестница”, – сообщают в ГИЧС.

Пожарные смогли локализовать возгорание к 9:52. Во время операции никто не пострадал. В настоящий момент сотрудники ГИЧС продолжают работу на объекте по полной ликвидации пожара.
По предварительным данным, пламя уничтожило две секции сушилки, в которых хранилось несколько тонн пшеницы и кукурузы. Обстоятельства и причину возгорания выясняют специалисты.
Учения спасателей и пожарных Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
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