https://ru.sputnik.md/20211203/sem-pozharnykh-raschetov-tushili-pozhar-na-predpriyatii-v-atakakh-46919266.html

Семь пожарных расчетов боролись с огнем на предприятии в Атаках

Семь пожарных расчетов боролись с огнем на предприятии в Атаках

Пожар произошел на зерносушилке высотой в несколько этажей.

2021-12-03T13:00+0200

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Утром 3 декабря пожарные с севера страны оперативно потушили пожар на зерносушилке в городе Атаки Окницкого района. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).Вызов в службу 112 поступил в 7:27. По информации ГИЧС, возгорание произошло на зерносушилке.Пожарные смогли локализовать возгорание к 9:52. Во время операции никто не пострадал. В настоящий момент сотрудники ГИЧС продолжают работу на объекте по полной ликвидации пожара.По предварительным данным, пламя уничтожило две секции сушилки, в которых хранилось несколько тонн пшеницы и кукурузы. Обстоятельства и причину возгорания выясняют специалисты.

https://ru.sputnik.md/20211203/sotni-pozharnykh-v-moldove-podnyali-po-trevoge-46908707.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

атаки, пожар, в молдове