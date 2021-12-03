https://ru.sputnik.md/20211203/semi-nebolshim-dokhodom-poluchat-pomosch-kholodnyy-period-goda-46915755.html

Семьи с низким доходом получат помощь на холодный период года

Семьи с низким доходом получат помощь на холодный период года

В правительстве проголосовали за усиление социальной защиты малоимущих семей.

2021-12-03T13:50+0200

2021-12-03T13:50+0200

2021-12-03T13:50+0200

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Еще 86 000 малообеспеченных семей получат помощь на холодный период года – с ноября 2021 года по март 2022 года, за соответствующее решение проголосовали члены кабинета министров в пятницу. Как говорится в проекте решения, оно разработано для усиления социальной защиты семей в контексте повышения тарифов на газ, а также для приобретения дров и угля.До настоящего времени помощь на холодный период года предоставлялась семьям с доходом не выше 2631 лея, теперь этот порог повысили до 3109 леев. "Проект предусматривает увеличение множителя для установления права на получение помощи в холодный период года с нынешних 2,2 до 2,6", – говорится в сообщении правительства. В то же время в правительстве уточнили, что порог дохода для оценки права на помощь в холодный период года будет устанавливаться для каждого случая отдельно, в зависимости от количества членов семьи, количества взрослых, детей. Социальные работники будут учитывать и тот факт, есть ли у кого-либо из членов семьи инвалидность. При этом заявки на социальную помощь, поданные с 1 ноября 2021 года, будут автоматически рассматриваться с учетом, что изменения будут применяться и к ноябрю 2021 года. На реализацию проекта предусмотрено более 300 миллионов леев. В период с ноября 2020 года по март 2021 года среднее количество малообеспеченных семей, получивших помощь в холодный период года, составило 212 тысяч человек. Размер помощи на холодный период года с ноября 2021 по март 2022 года составляет 700 леев в месяц.

https://ru.sputnik.md/20211203/gavrilitsa-my-dolzhny-byt-gotovy-novym-volnam-zarazheniy-covid-19-46911397.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, помощь, зима