https://ru.sputnik.md/20211203/situatsiya-v-beltsakh-ostanetsya-li-tauber-kandidatom-v-mery-live-46911328.html

Ситуация в Бельцах: останется ли Таубер кандидатом в мэры – LIVE

Ситуация в Бельцах: останется ли Таубер кандидатом в мэры – LIVE

В Бельцах проходит судебное заседание, на котором будет решено, снимут ли Таубер с предвыборной гонки.

2021-12-03T11:16+0200

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В четверг представители Партии "Шор" Марина Таубер и Денис Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что партия "будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников на улицу".Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября. За нее отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Второго декабря бельцкий суд заявил, что днем позже рассмотрит запрос ЦИК о снятии Марины Таубер с выборов мэра. Тогда же, 2 декабря, Марина Таубер обратилась в Апелляционную палату Кишинева, чтобы обжаловать рекомендацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) аннулировать ее кандидатуру. Кандидат грозит массовыми протестами, мнения населения и экспертной среды противоречивы.В пятницу, 3 ноября, суд Бельц должен окончательно решить, останется ли Марина Таубер кандидатом в мэры.

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