https://ru.sputnik.md/20211203/sotni-pozharnykh-v-moldove-podnyali-po-trevoge-46908707.html
Сотни пожарных в Молдове подняли по тревоге
Сотни пожарных в Молдове подняли по тревоге
Более 300 спасателей и пожарных были рано утром подняты по сигналу тревоги - позже выяснилось, что произошло - видео.
2021-12-03T10:20+0200
2021-12-03T10:20+0200
2021-12-03T10:25+0200
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пожарные
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Утром 2 декабря в Молдове по тревоге были подняты более 300 сотрудников Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). Сигнал прозвучал в 7.00 для сотрудников четырех территориальных подразделений, а также региональных подразделений спасателей в Кагуле и АТО Гагаузия.Как сообщили в пресс-службе ГИЧС, мероприятия прошли в рамках учений с использованием спецтехники и оборудования. Проверялась готовность подразделений к реагированию в холодный период года и при возникновении характерных для зимнего сезона ситуаций. Командование и личный состав срочно прибыли в служебные части, там были сформированы колонны, которые направились к месту проведения учений. Спасатели продемонстрировали навыки работы со спецтехникой для пожаротушения, автомобилей с высокой тягой, используемых в зимних условиях, а также техникой для вызволения пострадавших из поврежденных транспортных средств. Учения предусматривали оперативное развертывание полевого лагеря для работы в сложных погодных условиях.Мероприятия по проверке уровня подготовки подразделений в полевых условиях проводятся систематически, особенно в период подготовки к зиме.
https://ru.sputnik.md/20211126/yaponiya-predostavit-moldove-grant-na-pokupku-19-pozharnykh-mashin-46753708.html
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Ирина Каруш
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в молдове, молдова, пожарные, учения
Сотни пожарных в Молдове подняли по тревоге
10:20 03.12.2021 (обновлено: 10:25 03.12.2021)
Более 300 спасателей и пожарных по всей стране были рано утром подняты по сигналу тревоги – позже выяснилось, что произошло.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Утром 2 декабря в Молдове по тревоге были подняты более 300 сотрудников Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). Сигнал прозвучал в 7.00 для сотрудников четырех территориальных подразделений, а также региональных подразделений спасателей в Кагуле и АТО Гагаузия.
Как сообщили в пресс-службе ГИЧС, мероприятия прошли в рамках учений с использованием спецтехники и оборудования. Проверялась готовность подразделений к реагированию в холодный период года и при возникновении характерных для зимнего сезона ситуаций.
Командование и личный состав срочно прибыли в служебные части, там были сформированы колонны, которые направились к месту проведения учений.
Спасатели продемонстрировали навыки работы со спецтехникой для пожаротушения, автомобилей с высокой тягой, используемых в зимних условиях, а также техникой для вызволения пострадавших из поврежденных транспортных средств. Учения предусматривали оперативное развертывание полевого лагеря для работы в сложных погодных условиях.
Мероприятия по проверке уровня подготовки подразделений в полевых условиях проводятся систематически, особенно в период подготовки к зиме.