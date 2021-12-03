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Сотни пожарных в Молдове подняли по тревоге
Сотни пожарных в Молдове подняли по тревоге
Более 300 спасателей и пожарных были рано утром подняты по сигналу тревоги - позже выяснилось, что произошло - видео.
2021-12-03T10:20+0200
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Утром 2 декабря в Молдове по тревоге были подняты более 300 сотрудников Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). Сигнал прозвучал в 7.00 для сотрудников четырех территориальных подразделений, а также региональных подразделений спасателей в Кагуле и АТО Гагаузия.Как сообщили в пресс-службе ГИЧС, мероприятия прошли в рамках учений с использованием спецтехники и оборудования. Проверялась готовность подразделений к реагированию в холодный период года и при возникновении характерных для зимнего сезона ситуаций. Командование и личный состав срочно прибыли в служебные части, там были сформированы колонны, которые направились к месту проведения учений. Спасатели продемонстрировали навыки работы со спецтехникой для пожаротушения, автомобилей с высокой тягой, используемых в зимних условиях, а также техникой для вызволения пострадавших из поврежденных транспортных средств. Учения предусматривали оперативное развертывание полевого лагеря для работы в сложных погодных условиях.Мероприятия по проверке уровня подготовки подразделений в полевых условиях проводятся систематически, особенно в период подготовки к зиме.
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в молдове, молдова, пожарные, учения

Сотни пожарных в Молдове подняли по тревоге

10:20 03.12.2021 (обновлено: 10:25 03.12.2021)
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIУчения спасателей и пожарных Молдовы
Учения спасателей и пожарных Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Более 300 спасателей и пожарных по всей стране были рано утром подняты по сигналу тревоги – позже выяснилось, что произошло.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Утром 2 декабря в Молдове по тревоге были подняты более 300 сотрудников Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). Сигнал прозвучал в 7.00 для сотрудников четырех территориальных подразделений, а также региональных подразделений спасателей в Кагуле и АТО Гагаузия.
Как сообщили в пресс-службе ГИЧС, мероприятия прошли в рамках учений с использованием спецтехники и оборудования. Проверялась готовность подразделений к реагированию в холодный период года и при возникновении характерных для зимнего сезона ситуаций.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIУчения спасателей и пожарных Молдовы
Учения спасателей и пожарных Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
Учения спасателей и пожарных Молдовы
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Командование и личный состав срочно прибыли в служебные части, там были сформированы колонны, которые направились к месту проведения учений.
Спасатели продемонстрировали навыки работы со спецтехникой для пожаротушения, автомобилей с высокой тягой, используемых в зимних условиях, а также техникой для вызволения пострадавших из поврежденных транспортных средств. Учения предусматривали оперативное развертывание полевого лагеря для работы в сложных погодных условиях.
Мероприятия по проверке уровня подготовки подразделений в полевых условиях проводятся систематически, особенно в период подготовки к зиме.
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