Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211203/spynu-dolg-gazprom-46940074.html
Спыну: ситуация с долгом "Газпрому" не повторится
Спыну: ситуация с долгом "Газпрому" не повторится
Андрей Спыну рассказал, за счет каких средств Молдова будет оплачивать газ, поступающий от "Газпрома". 03.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-03T23:47+0200
2021-12-03T23:47+0200
в молдове
молдова
"газпром"
молдовагаз
андрей спыну
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0b/45429264_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_004ac7fb43c42fa4bf8acb46e43b329c.jpg
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Правительство и "Молдовагаз" сделают все необходимое, чтобы республика не осталась без газа из-за долгов "Газпрому". Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну в эфире одного из телеканалов.Власти Молдовы в конце ноября вынесли решение о переводе 1,33 миллиарда леев (75 065 672, 26 долларов США) из госбюджета республики на погашение долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом". Таким образом "Молдовагаз" смог погасить долг в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. При этом в "Газпроме" выразили опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.По словам вице-премьера, начиная со следующей недели потребители начнут получать счета с указанием суммы компенсации от правительства, а поступившие от них деньги тут же будут направлены "Молдовагазом" на оплату полученного республикой голубого топлива.При этом Спыну отметил, что в "Молдовагазе" учитывают и возможное возникновение кризиса неплатежей со стороны потребителей из-за существенного повышения тарифа на газ. В связи с этим, по словам министра, правительство внимательно проанализировало уровень потребления газа и разработало систему компенсаций.Ситуация с долгом "Газпрому" В понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.
https://ru.sputnik.md/20211202/kak-budet-vyglyadet-kvitantsiya-za-gaz-s-kompensatsiey-46884872.html
https://ru.sputnik.md/20211201/dolg-gazpromu-46865411.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0b/45429264_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d917e2165db93c834a8c513f8909d16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, "газпром", молдовагаз, андрей спыну

Спыну: ситуация с долгом "Газпрому" не повторится

23:47 03.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Андрей Спыну рассказал, за счет каких средств Молдова будет оплачивать газ, поступающий от "Газпрома".
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Правительство и "Молдовагаз" сделают все необходимое, чтобы республика не осталась без газа из-за долгов "Газпрому". Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну в эфире одного из телеканалов.
Власти Молдовы в конце ноября вынесли решение о переводе 1,33 миллиарда леев (75 065 672, 26 долларов США) из госбюджета республики на погашение долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом". Таким образом "Молдовагаз" смог погасить долг в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. При этом в "Газпроме" выразили опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.

"Я нахожусь в постоянном контакте с "Молдовагазом" по этому вопросу. На данный момент уже проведена часть суммы уже переведена. Будут также и субсидии со стороны государства. И на данном этапе риски (снова оказаться в состоянии кризиса неплатежа – ред.) очень невелики. "Молдовагаз" почти оплатила газ за ноябрь и в скором времени начнет платить аванс за декабрь", – заявил Спыну.

По словам вице-премьера, начиная со следующей недели потребители начнут получать счета с указанием суммы компенсации от правительства, а поступившие от них деньги тут же будут направлены "Молдовагазом" на оплату полученного республикой голубого топлива.
При этом Спыну отметил, что в "Молдовагазе" учитывают и возможное возникновение кризиса неплатежей со стороны потребителей из-за существенного повышения тарифа на газ. В связи с этим, по словам министра, правительство внимательно проанализировало уровень потребления газа и разработало систему компенсаций.
Квитанций на фоне газовой плиты - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
Общество
Как будет выглядеть квитанция за газ с компенсацией
Вчера, 12:00

Ситуация с долгом "Газпрому"

В понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.
Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
Экономика
Драма с долгом "Газпрому" — не провал, а победа, считают в кабмине
1 декабря, 18:29
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 4 декабря
ВчераСпыну: ситуация с долгом "Газпрому" не повторится
ВчераЭксперт: ВОЗ не имеет данных об отличии нового штамма "омикрон" от других
ВчераСтало известно, когда произойдут переговоры Путина и Байдена
ВчераУкраина построит в Бердянске и Очакове военно-морские базы
ВчераВ ЮАР – небывалый рост случаев COVID на фоне распространения штамма "омикрон"
ВчераСкрипачка Конунова просит власти Молдовы помочь вернуть ее скрипку
ВчераКлещенко: постараюсь перевести сборную Молдовы по футболу на новый уровень
ВчераВ Старом Орхее открылась первая смотровая площадка
ВчераГлавы НАТО вступают с "российским режимом" в танковую схватку в Эстонии
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераСуд Бельц рассматривает вопрос исключения Марины Таубер из предвыборной гонки
ВчераОстрые заявления и скандал с выборами в Бельцах: итоги недели в Молдове
ВчераНа Вячеслава Платона открыли еще одно уголовное дело
ВчераАпелляционная палата Кишинева отклонила жалобу Таубер на решение ЦИК
ВчераКрайний срок применения пониженной ставки НДС для HoReCa продлен
ВчераВ "Молдовагазе" рассказали, что нужно сделать для получения компенсаций
ВчераКакая погода ждет Молдову в новогоднюю ночь
ВчераНАРЭ обязало Premier Energy и FEE Nord стать "поставщиками последней надежды"
ВчераНацбанк повысил базовую ставку по кредитам