https://ru.sputnik.md/20211203/spynu-dolg-gazprom-46940074.html

Спыну: ситуация с долгом "Газпрому" не повторится

Спыну: ситуация с долгом "Газпрому" не повторится

Андрей Спыну рассказал, за счет каких средств Молдова будет оплачивать газ, поступающий от "Газпрома". 03.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-03T23:47+0200

2021-12-03T23:47+0200

2021-12-03T23:47+0200

в молдове

молдова

"газпром"

молдовагаз

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Правительство и "Молдовагаз" сделают все необходимое, чтобы республика не осталась без газа из-за долгов "Газпрому". Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну в эфире одного из телеканалов.Власти Молдовы в конце ноября вынесли решение о переводе 1,33 миллиарда леев (75 065 672, 26 долларов США) из госбюджета республики на погашение долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом". Таким образом "Молдовагаз" смог погасить долг в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. При этом в "Газпроме" выразили опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.По словам вице-премьера, начиная со следующей недели потребители начнут получать счета с указанием суммы компенсации от правительства, а поступившие от них деньги тут же будут направлены "Молдовагазом" на оплату полученного республикой голубого топлива.При этом Спыну отметил, что в "Молдовагазе" учитывают и возможное возникновение кризиса неплатежей со стороны потребителей из-за существенного повышения тарифа на газ. В связи с этим, по словам министра, правительство внимательно проанализировало уровень потребления газа и разработало систему компенсаций.Ситуация с долгом "Газпрому" В понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.

https://ru.sputnik.md/20211202/kak-budet-vyglyadet-kvitantsiya-za-gaz-s-kompensatsiey-46884872.html

https://ru.sputnik.md/20211201/dolg-gazpromu-46865411.html

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