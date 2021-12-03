https://ru.sputnik.md/20211203/stalo-izvestno-kogda-proydet-zapusk-legkoy-rakety-angara-46913053.html
Стало известно, когда пройдет запуск легкой ракеты "Ангара"
Стало известно, когда пройдет запуск легкой ракеты "Ангара"
"Роскосмос" озвучил примерное время пуска легкой ракеты-носителя.
2021-12-03T12:00+0200
2021-12-03T12:00+0200
2021-12-03T12:46+0200
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в мире
ракета
дмитрий рогозин
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин озвучил дату пуска легкой ракеты "Ангара-1.2" – по его словам, он состоится в первом полугодии 2022 года, передает РИА Новости."Ангара" – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые – "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности – "Ангара-А5В".Рогозин также сообщил, что проведена коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) перед пролетом космического мусора."Пять минут назад произошло уклонение Международной космической станции от космического мусора", – сказал Рогозин, уточнив, что мимо станции пролетят обломки старой американской ракеты Pegasus.В "Роскосмосе" отметили, что маневр прошел штатно. Стоит отметить, что в ноябре о фактах сближения МКС с космическим мусором сообщалось трижды. Так, 12 ноября мимо станции пролетел фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C. А 15 ноября экипаж спрятался в пристыкованных к МКС кораблях после информации об облаке обломков, источником которого стал спутник "Целина-Д", сбитый Россией в рамках успешных испытаний противоспутниковой системы. По данным Минобороны РФ, МКС находится ниже фрагментов спутника на 40-60 километров, станции ничего не угрожает. Наконец 25 ноября мимо станции пролетел фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9. Он прошел на расстоянии более 5 километров и не создал помех для работы МКС.
https://ru.sputnik.md/20211116/shoigu-podtverdil-uspeshnye-ispytaniya-protivosputnikovoy-sistemy-46452045.html
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в мире, ракета, дмитрий рогозин
Стало известно, когда пройдет запуск легкой ракеты "Ангара"
12:00 03.12.2021 (обновлено: 12:46 03.12.2021)
"Роскосмос" озвучил примерное время пуска легкой ракеты-носителя.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин озвучил дату пуска легкой ракеты "Ангара-1.2" – по его словам, он состоится в первом полугодии 2022 года, передает РИА Новости.
"Ангара" – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые – "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности – "Ангара-А5В".
"У нас запуск легкой "Ангары" состоится в первом полугодии следующего года", – сказал Рогозин на форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".
Рогозин также сообщил, что проведена коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) перед пролетом космического мусора.
"Пять минут назад произошло уклонение Международной космической станции от космического мусора", – сказал Рогозин, уточнив, что мимо станции пролетят обломки старой американской ракеты Pegasus.
В "Роскосмосе" отметили, что маневр прошел штатно. Стоит отметить, что в ноябре о фактах сближения МКС с космическим мусором сообщалось трижды. Так, 12 ноября мимо станции пролетел фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C. А 15 ноября экипаж спрятался в пристыкованных к МКС кораблях после информации об облаке обломков, источником которого стал спутник "Целина-Д", сбитый Россией в рамках успешных испытаний противоспутниковой системы.
По данным Минобороны РФ, МКС находится ниже фрагментов спутника на 40-60 километров, станции ничего не угрожает. Наконец 25 ноября мимо станции пролетел фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9. Он прошел на расстоянии более 5 километров и не создал помех для работы МКС.