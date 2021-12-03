https://ru.sputnik.md/20211203/stalo-izvestno-kogda-proydet-zapusk-legkoy-rakety-angara-46913053.html

Стало известно, когда пройдет запуск легкой ракеты "Ангара"

Стало известно, когда пройдет запуск легкой ракеты "Ангара"

"Роскосмос" озвучил примерное время пуска легкой ракеты-носителя.

2021-12-03T12:00+0200

2021-12-03T12:00+0200

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дмитрий рогозин

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин озвучил дату пуска легкой ракеты "Ангара-1.2" – по его словам, он состоится в первом полугодии 2022 года, передает РИА Новости."Ангара" – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые – "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности – "Ангара-А5В".Рогозин также сообщил, что проведена коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) перед пролетом космического мусора."Пять минут назад произошло уклонение Международной космической станции от космического мусора", – сказал Рогозин, уточнив, что мимо станции пролетят обломки старой американской ракеты Pegasus.В "Роскосмосе" отметили, что маневр прошел штатно. Стоит отметить, что в ноябре о фактах сближения МКС с космическим мусором сообщалось трижды. Так, 12 ноября мимо станции пролетел фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C. А 15 ноября экипаж спрятался в пристыкованных к МКС кораблях после информации об облаке обломков, источником которого стал спутник "Целина-Д", сбитый Россией в рамках успешных испытаний противоспутниковой системы. По данным Минобороны РФ, МКС находится ниже фрагментов спутника на 40-60 километров, станции ничего не угрожает. Наконец 25 ноября мимо станции пролетел фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9. Он прошел на расстоянии более 5 километров и не создал помех для работы МКС.

https://ru.sputnik.md/20211116/shoigu-podtverdil-uspeshnye-ispytaniya-protivosputnikovoy-sistemy-46452045.html

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в мире, ракета, дмитрий рогозин