https://ru.sputnik.md/20211203/staryy-orkhy-smotrovaya-ploschadka-46937532.html

В Старом Орхее открылась первая смотровая площадка

В Старом Орхее открылась первая смотровая площадка

К площадке площадью 38 м2 и вместимостью 20 человек подходит дорога с твердым покрытием

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оргеев

старый орхей

культура

в молдове

молдова

серджиу продан

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Министр культуры Серджиу Продан принял участие в открытии первой смотровой площадки в культурно-природном заповеднике "Старый Орхей".Платформа была организована в одном из самых привлекательных мест комплекса, с нее открывается панорамный вид на заповедник и основные туристические достопримечательности.К площадке площадью 38 м2 и вместимостью 20 человек подходит дорога с твердым покрытием, установлены 115 метров защитных перил и система художественного освещения.Также на платформе размещена информационная табличка о культурном наследии заповедника "Старый Орхей".Смотровая площадка разработана администрацией Культурно-природного заповедника "Старый Орхей" при поддержке Лесной службы Министерства сельского хозяйства США и Министерства культуры Республики Молдова.

оргеев

старый орхей

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

оргеев, старый орхей, в молдове, молдова, серджиу продан