https://ru.sputnik.md/20211203/staryy-orkhy-smotrovaya-ploschadka-46937532.html
В Старом Орхее открылась первая смотровая площадка
В Старом Орхее открылась первая смотровая площадка
К площадке площадью 38 м2 и вместимостью 20 человек подходит дорога с твердым покрытием
2021-12-03T20:08+0200
2021-12-03T20:08+0200
2021-12-03T20:08+0200
оргеев
старый орхей
культура
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молдова
серджиу продан
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Министр культуры Серджиу Продан принял участие в открытии первой смотровой площадки в культурно-природном заповеднике "Старый Орхей".Платформа была организована в одном из самых привлекательных мест комплекса, с нее открывается панорамный вид на заповедник и основные туристические достопримечательности.К площадке площадью 38 м2 и вместимостью 20 человек подходит дорога с твердым покрытием, установлены 115 метров защитных перил и система художественного освещения.Также на платформе размещена информационная табличка о культурном наследии заповедника "Старый Орхей".Смотровая площадка разработана администрацией Культурно-природного заповедника "Старый Орхей" при поддержке Лесной службы Министерства сельского хозяйства США и Министерства культуры Республики Молдова.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
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оргеев, старый орхей, в молдове, молдова, серджиу продан
В Старом Орхее открылась первая смотровая площадка
К площадке площадью 38 квадратных метров и вместимостью 20 человек подходит дорога с твердым покрытием
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Министр культуры Серджиу Продан принял участие в открытии первой смотровой площадки в культурно-природном заповеднике "Старый Орхей".
Платформа была организована в одном из самых привлекательных мест комплекса, с нее открывается панорамный вид на заповедник и основные туристические достопримечательности.
К площадке площадью 38 м2 и вместимостью 20 человек подходит дорога с твердым покрытием, установлены 115 метров защитных перил и система художественного освещения.
"Надеюсь, что для представителей туристического сектора концепция обустройства смотровой площадки, послужит источником вдохновения, чтобы обеспечить туризм действительно доступным, в то же время сохраняя культурное наследие и природные ресурсы Республики Молдова", – цитирует Продана пресс-служба министерства культуры.
Также на платформе размещена информационная табличка о культурном наследии заповедника "Старый Орхей".
Смотровая площадка разработана администрацией Культурно-природного заповедника "Старый Орхей" при поддержке Лесной службы Министерства сельского хозяйства США и Министерства культуры Республики Молдова.