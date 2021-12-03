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В Старом Орхее открылась первая смотровая площадка
В Старом Орхее открылась первая смотровая площадка
К площадке площадью 38 м2 и вместимостью 20 человек подходит дорога с твердым покрытием
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культура
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Министр культуры Серджиу Продан принял участие в открытии первой смотровой площадки в культурно-природном заповеднике "Старый Орхей".Платформа была организована в одном из самых привлекательных мест комплекса, с нее открывается панорамный вид на заповедник и основные туристические достопримечательности.К площадке площадью 38 м2 и вместимостью 20 человек подходит дорога с твердым покрытием, установлены 115 метров защитных перил и система художественного освещения.Также на платформе размещена информационная табличка о культурном наследии заповедника "Старый Орхей".Смотровая площадка разработана администрацией Культурно-природного заповедника "Старый Орхей" при поддержке Лесной службы Министерства сельского хозяйства США и Министерства культуры Республики Молдова.
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В Старом Орхее открылась первая смотровая площадка

20:08 03.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausЗаповедник Старый Орхей
Заповедник Старый Орхей - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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К площадке площадью 38 квадратных метров и вместимостью 20 человек подходит дорога с твердым покрытием
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Министр культуры Серджиу Продан принял участие в открытии первой смотровой площадки в культурно-природном заповеднике "Старый Орхей".
Платформа была организована в одном из самых привлекательных мест комплекса, с нее открывается панорамный вид на заповедник и основные туристические достопримечательности.
К площадке площадью 38 м2 и вместимостью 20 человек подходит дорога с твердым покрытием, установлены 115 метров защитных перил и система художественного освещения.

"Надеюсь, что для представителей туристического сектора концепция обустройства смотровой площадки, послужит источником вдохновения, чтобы обеспечить туризм действительно доступным, в то же время сохраняя культурное наследие и природные ресурсы Республики Молдова", – цитирует Продана пресс-служба министерства культуры.

Также на платформе размещена информационная табличка о культурном наследии заповедника "Старый Орхей".
Смотровая площадка разработана администрацией Культурно-природного заповедника "Старый Орхей" при поддержке Лесной службы Министерства сельского хозяйства США и Министерства культуры Республики Молдова.
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