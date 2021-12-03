Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Суд Бельц выносит решение по вопросу исключения Таубер из предвыборной гонки
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211203/stavki-nds-horeca-46931553.html
Крайний срок применения пониженной ставки НДС для HoReCa продлен
Крайний срок применения пониженной ставки НДС для HoReCa продлен
Льготный режим для сферы услуг остается в силе из-за продленного режима ЧП в стране.
2021-12-03T17:22+0200
2021-12-03T17:22+0200
ндс
налоговая
экономика
в молдове
молдова
horeca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1f/34196146_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a14a00d323fb0bae82921e5167c021e3.jpg
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Государственная налоговая служба (ГНС) сообщила о продлении срока применения пониженной ставки НДС в размере 6% для сектора HoReCa до 15 января 2022 года включительно.Такое решение было принято из-за продления до указанной даты чрезвычайного положения в области здравоохранения на всей территории Республики Молдова в соответствии с решением Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здоровью от 26 ноября."Срок применения пониженной ставки НДС в размере 6% продлен на продукты питания и/или напитки, которые употребляются на месте", – сообщают в ГНС.Также исключение относится к услугам по размещению, независимо от категории комфорта, в отеле, апарт-отеле, мотеле, туристической вилле, бунгало, туристическом либо агротуристическом пансионате, кемпинге, дачном поселке или дачном лагере, который закреплен за разделом I Классификатора видов деятельности в экономике Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20210927/vyzhivet-li-horeca-i-kogda-v-moldove-legalizuyut-legkie-narkotiki-45057819.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1f/34196146_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_64d82ab976a699d8d1e05c4fc1af07cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ндс, налоговая, в молдове, молдова, horeca

Крайний срок применения пониженной ставки НДС для HoReCa продлен

17:22 03.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausRestaurant
Restaurant - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Льготный режим для сферы услуг остается в силе из-за продолжающегося режима ЧП в стране.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Государственная налоговая служба (ГНС) сообщила о продлении срока применения пониженной ставки НДС в размере 6% для сектора HoReCa до 15 января 2022 года включительно.
Такое решение было принято из-за продления до указанной даты чрезвычайного положения в области здравоохранения на всей территории Республики Молдова в соответствии с решением Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здоровью от 26 ноября.
"Срок применения пониженной ставки НДС в размере 6% продлен на продукты питания и/или напитки, которые употребляются на месте", – сообщают в ГНС.
Также исключение относится к услугам по размещению, независимо от категории комфорта, в отеле, апарт-отеле, мотеле, туристической вилле, бунгало, туристическом либо агротуристическом пансионате, кемпинге, дачном поселке или дачном лагере, который закреплен за разделом I Классификатора видов деятельности в экономике Молдовы.
Выживет ли HORECA, и когда в Молдове легализуют легкие наркотики - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
Радио
Выживет ли HORECA, и когда в Молдове легализуют легкие наркотики
27 сентября, 08:30
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:40Главы НАТО вступают с "российским режимом" в танковую схватку в Эстонии
19:11Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:46Суд Бельц выносит решение по вопросу исключения Таубер из предвыборной гонки
18:33Острые заявления и скандал с выборами в Бельцах: итоги недели в Молдове
18:15На Вячеслава Платона открыли еще одно уголовное дело
17:49Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу Таубер на решение ЦИК
17:22Крайний срок применения пониженной ставки НДС для HoReCa продлен
16:56В "Молдовагазе" рассказали, что нужно сделать для получения компенсаций
16:11Какая погода ждет Молдову в новогоднюю ночь
15:41НАРЭ обязало Premier Energy и FEE Nord стать "поставщиками последней надежды"
15:30Нацбанк повысил базовую ставку по кредитам
15:10Четыре сотрудника Агентства по защите прав потребителей задержаны за взятки
14:40В ЦИК рассказали об особенностях голосования во втором туре местных выборов 5 декабря
14:39Умерла актриса Нина Ургант
14:20Антарктида на две минуты может погрузиться во тьму
14:10Парламент провел назначения в Национальном банке Молдовы
14:03Стояногло продлили домашний арест на 20 дней
14:00Нику Попеску выступил с речью на заседании ОБСЕ в Стокгольме
13:50Семьи с низким доходом получат помощь на холодный период года
13:35Депутаты утвердили отставку директора НАРЭ и члена Совета по конкуренции