https://ru.sputnik.md/20211203/stavki-nds-horeca-46931553.html

Крайний срок применения пониженной ставки НДС для HoReCa продлен

Крайний срок применения пониженной ставки НДС для HoReCa продлен

Льготный режим для сферы услуг остается в силе из-за продленного режима ЧП в стране.

2021-12-03T17:22+0200

2021-12-03T17:22+0200

2021-12-03T17:22+0200

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Государственная налоговая служба (ГНС) сообщила о продлении срока применения пониженной ставки НДС в размере 6% для сектора HoReCa до 15 января 2022 года включительно.Такое решение было принято из-за продления до указанной даты чрезвычайного положения в области здравоохранения на всей территории Республики Молдова в соответствии с решением Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здоровью от 26 ноября."Срок применения пониженной ставки НДС в размере 6% продлен на продукты питания и/или напитки, которые употребляются на месте", – сообщают в ГНС.Также исключение относится к услугам по размещению, независимо от категории комфорта, в отеле, апарт-отеле, мотеле, туристической вилле, бунгало, туристическом либо агротуристическом пансионате, кемпинге, дачном поселке или дачном лагере, который закреплен за разделом I Классификатора видов деятельности в экономике Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20210927/vyzhivet-li-horeca-i-kogda-v-moldove-legalizuyut-legkie-narkotiki-45057819.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ндс, налоговая, в молдове, молдова, horeca