https://ru.sputnik.md/20211203/stoyanoglo-prodlili-domashniy-arest-na-20-dney--46923600.html
Стояногло продлили домашний арест на 20 дней
Стояногло продлили домашний арест на 20 дней
Александр Стояногло остается под домашним арестом.
2021-12-03T14:03+0200
2021-12-03T14:03+0200
2021-12-03T15:46+0200
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Отстраненному генеральному прокурору Александру Стояногло продлили домашний арест на 20 дней. Такое решение было принято в пятницу кишиневским судом сектора Чеканы. Дело Стояногло ведет прокурор Виктор Фуртунэ. Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211010/zaderzhanie-stoyanoglo-ego-otstranenie-chto-mozhet-proizoyti-dalshe-45402191.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, александр стояногло, арест
Стояногло продлили домашний арест на 20 дней
14:03 03.12.2021 (обновлено: 15:46 03.12.2021)
Отстраненный генпрокурор Александр Стояногло остается под домашним арестом.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Отстраненному генеральному прокурору Александру Стояногло продлили домашний арест на 20 дней. Такое решение было принято в пятницу кишиневским судом сектора Чеканы.
"По запросу прокурора, назначенного Высшим советом прокуроров, судьи инстанции приняли решение продлить домашний арест на 20 дней в отношении отстраненного генпрокурора Александра Стояногло с сохранением ограничений, принятых ранее", – говорится в сообщении антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
Дело Стояногло ведет прокурор Виктор Фуртунэ.
Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу
исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.