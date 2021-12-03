https://ru.sputnik.md/20211203/stoyanoglo-prodlili-domashniy-arest-na-20-dney--46923600.html

Стояногло продлили домашний арест на 20 дней

Стояногло продлили домашний арест на 20 дней

Александр Стояногло остается под домашним арестом.

2021-12-03T14:03+0200

2021-12-03T14:03+0200

2021-12-03T15:46+0200

в молдове

молдова

александр стояногло

общество

арест

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Отстраненному генеральному прокурору Александру Стояногло продлили домашний арест на 20 дней. Такое решение было принято в пятницу кишиневским судом сектора Чеканы. Дело Стояногло ведет прокурор Виктор Фуртунэ. Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211010/zaderzhanie-stoyanoglo-ego-otstranenie-chto-mozhet-proizoyti-dalshe-45402191.html

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