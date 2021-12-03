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Суд Бельц выносит решение по вопросу исключения Таубер из предвыборной гонки
https://ru.sputnik.md/20211203/sud-beltsy-marina-tauber-46934994.html
Суд Бельц выносит решение по вопросу исключения Таубер из предвыборной гонки
Суд Бельц выносит решение по вопросу исключения Таубер из предвыборной гонки
Суд Бельц выносит решение по вопросу исключения Таубер из предвыборной гонки на пост примара Бельц
2021-12-03T18:46+0200
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молдова
марина таубер
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Ранее в пятницу по запросу юристов Марины Таубер о перенесении рассмотрения обращения ЦИК в судебную инстанцию другого населенного пункта Молдовы судья приняла решение в срочном порядке передать дело в Апелляционный суд Бельц. В свою очередь Апелляционный суд Бельц отклонил обращение юристов, представляющих Таубер в суде.Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября. За нее отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Второго декабря бельцкий суд заявил, что днем позже рассмотрит запрос ЦИК о снятии Марины Таубер с выборов мэра. Тогда же, 2 декабря, Марина Таубер обратилась в Апелляционную палату Кишинева, чтобы обжаловать рекомендацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) аннулировать ее кандидатуру. Кандидат грозит массовыми протестами, мнения населения и экспертной среды противоречивы.В четверг представители Партии "Шор" Марина Таубер и Денис Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что партия "будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников на улицу".
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в молдове, бельцы, молдова, марина таубер, видео

Суд Бельц выносит решение по вопросу исключения Таубер из предвыборной гонки

18:46 03.12.2021 (обновлено: 19:05 03.12.2021)
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В суде города Бельцы в пятницу рассматривают обращение ЦИК Молдовы об исключении Марины Таубер из предвыборной гонки.
Ранее в пятницу по запросу юристов Марины Таубер о перенесении рассмотрения обращения ЦИК в судебную инстанцию другого населенного пункта Молдовы судья приняла решение в срочном порядке передать дело в Апелляционный суд Бельц.

"Суду остается только направить уголовное дело в вышестоящую судебную инстанцию. Дело в срочном порядке передается в Апелляционный суд Бельц", – заявила судья Наталья Косташ.

В свою очередь Апелляционный суд Бельц отклонил обращение юристов, представляющих Таубер в суде.
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября. За нее отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
Второго декабря бельцкий суд заявил, что днем позже рассмотрит запрос ЦИК о снятии Марины Таубер с выборов мэра. Тогда же, 2 декабря, Марина Таубер обратилась в Апелляционную палату Кишинева, чтобы обжаловать рекомендацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) аннулировать ее кандидатуру. Кандидат грозит массовыми протестами, мнения населения и экспертной среды противоречивы.
В четверг представители Партии "Шор" Марина Таубер и Денис Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что партия "будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников на улицу".
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