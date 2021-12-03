https://ru.sputnik.md/20211203/ukraina-voenno-morskie-bazy-46930665.html

Украина построит в Бердянске и Очакове военно-морские базы

Украина построит в Бердянске и Очакове военно-морские базы

О грядущем строительстве баз сообщило оборонное ведомство Украины.

2021-12-03T22:06+0200

2021-12-03T22:06+0200

2021-12-03T22:06+0200

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. К практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове приступают на Украине. Об этом заявил в пятницу в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде министр обороны Украины Алексей Резников, передает РИА Новости.Ранее МИД Великобритании опубликовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота.Меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины оборонные ведомства двух стран подписали в июне 2021 года. Предполагается, что на Украину поставят новые военно-морские платформы и оборонительное корабельное вооружение. Кроме того, намечена подготовка личного состава военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.Соглашение о кредите было представлено на рассмотрение британского парламента 12 ноября и пока не вступило в силу.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду с посланием к депутатам Верховной рады о внутреннем и внешнем положении дел в стране, объявил, что в будущем году финансирование сектора обороны и безопасности Украины превысит 11,7 миллиарда долларов.

https://ru.sputnik.md/20211201/konflikt-donbasse-ne-budet-zavershen-bez-pryamogo-dialoga-rossiey-zelenskiy-46851660.html

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в мире, украина, военная база