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Украина построит в Бердянске и Очакове военно-морские базы
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О грядущем строительстве новых военных баз сообщило оборонное ведомство Украины.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. К практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове приступают на Украине. Об этом заявил в пятницу в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде министр обороны Украины Алексей Резников, передает РИА Новости.
"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", – сказал Резников.
Ранее МИД Великобритании опубликовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота.
Меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины оборонные ведомства двух стран подписали в июне 2021 года. Предполагается, что на Украину поставят новые военно-морские платформы и оборонительное корабельное вооружение. Кроме того, намечена подготовка личного состава военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.
Соглашение о кредите было представлено на рассмотрение британского парламента 12 ноября и пока не вступило в силу.
Меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины оборонные ведомства двух стран подписали в июне 2021 года. Предполагается, что на Украину поставят новые военно-морские платформы и оборонительное корабельное вооружение. Кроме того, намечена подготовка личного состава военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.
Соглашение о кредите было представлено на рассмотрение британского парламента 12 ноября и пока не вступило в силу.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду с посланием к депутатам Верховной рады о внутреннем и внешнем положении дел в стране, объявил, что в будущем году финансирование сектора обороны и безопасности Украины превысит 11,7 миллиарда долларов.