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https://ru.sputnik.md/20211203/umerla-aktrisa-nina-urgant-46925153.html
Умерла актриса Нина Ургант
Умерла актриса Нина Ургант
Скончалась актриса, народная артистка РСФСР, Нина Ургант, ей было 92 года.
2021-12-03T14:39+0200
2021-12-03T16:03+0200
общество
россия
актриса
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. На 93-м году жизни умерла народная артистка России Нина Ургант. Об этом сообщили в петербургском Александринском театре, где актриса служила более 50 лет, пишет РИА Новости.Советская и российская актриса Нина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. В 1953 году она окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского, класс Татьяны Сойниковой и Владимира Честнокова. По окончании института год прослужила в Ярославском академическом драматическом театре имени Ф. Волкова.В 1954 году актриса стала частью труппы Ленинградского театра имени Ленинского комсомола (ныне театр "Балтийский дом"), куда ее пригласил тогдашний художественный руководитель театра режиссер Георгий Товстоногов. В этом театре она сыграла около 20 ролей.В 1962 году по приглашению руководства Нина Ургант перешла в Ленинградский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (ныне Александринский театр) и заняла ведущее положение в труппе.За годы работы на александринской сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров".Визитной карточкой актрисы стал образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма Андрея Смирнова "Белорусский вокзал" (1970), в котором она исполнила песню на слова Булата Окуджавы.Творчество актрисы отмечено различными наградами. В 1974 году Нине Ургант было присвоено звание народной артистки РСФСР. В 1976 году за роль Дины Милениной в фильме "Премия" она была удостоена Государственной премии СССР.Актриса награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1999) и III (2006) степеней, орденом Почета (2016).Актриса была трижды замужем. У нее есть сын – актер Андрей Ургант. Внук Нины Ургант – актер и телеведущий Иван Ургант.
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Умерла актриса Нина Ургант

14:39 03.12.2021 (обновлено: 16:03 03.12.2021)
© SputnikАктриса Нина Ургант
Актриса Нина Ургант - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Sputnik
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Скончалась актриса, народная артистка РСФСР Нина Ургант, ей было 92 года.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. На 93-м году жизни умерла народная артистка России Нина Ургант. Об этом сообщили в петербургском Александринском театре, где актриса служила более 50 лет, пишет РИА Новости.
Советская и российская актриса Нина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области.
В 1953 году она окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского, класс Татьяны Сойниковой и Владимира Честнокова. По окончании института год прослужила в Ярославском академическом драматическом театре имени Ф. Волкова.
В 1954 году актриса стала частью труппы Ленинградского театра имени Ленинского комсомола (ныне театр "Балтийский дом"), куда ее пригласил тогдашний художественный руководитель театра режиссер Георгий Товстоногов. В этом театре она сыграла около 20 ролей.
© SputnikАктриса Нина Ургант
Актриса Нина Ургант - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
Актриса Нина Ургант
© Sputnik
В 1962 году по приглашению руководства Нина Ургант перешла в Ленинградский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (ныне Александринский театр) и заняла ведущее положение в труппе.
За годы работы на александринской сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре.
В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров".
Визитной карточкой актрисы стал образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма Андрея Смирнова "Белорусский вокзал" (1970), в котором она исполнила песню на слова Булата Окуджавы.
Творчество актрисы отмечено различными наградами. В 1974 году Нине Ургант было присвоено звание народной артистки РСФСР. В 1976 году за роль Дины Милениной в фильме "Премия" она была удостоена Государственной премии СССР.
Актриса награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1999) и III (2006) степеней, орденом Почета (2016).
Актриса была трижды замужем. У нее есть сын – актер Андрей Ургант. Внук Нины Ургант – актер и телеведущий Иван Ургант.
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