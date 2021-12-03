https://ru.sputnik.md/20211203/v-tsik-rasskazali-ob-osobennostyakh-golosovaniya-vo-vtorom-ture-mestnykh-vyborov-5-dekabrya-46923046.html

В ЦИК рассказали об особенностях голосования во втором туре местных выборов 5 декабря

В ЦИК рассказали об особенностях голосования во втором туре местных выборов 5 декабря

Центризбирком информирует об особенностях голосования во втором туре в Бельцах и других населенных пунктах 5 декабря 2021 года.

2021-12-03T14:40+0200

2021-12-03T14:40+0200

2021-12-03T14:40+0200

бельцы

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Организованный подвоз избирателей будет запрещен во время второго тура местных выборов, а граждане, подавшие заявление о голосовании на дому в первом туре, смогут проголосовать дома без повторной подачи заявления. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в пятницу.В целях обеспечения условий для беспрепятственного проведения второго тура новых местных выборов 5 декабря 2021 года Центральная избирательная комиссия проинформировала граждан об особенностях голосования в этот день.В соответствии с положениями Закона о выборах, право голоса будет осуществляется в тех же условиях и на основе тех же списков избирателей, которые использовались в первом туре.При этом лица, достигшие в период между первым и вторым туром выборов 18-летнего возраста, смогут голосовать на избирательных участках по месту жительства, будучи включенными в дополнительный список избирателей.Избиратели, которые между первым и вторым туром местных выборов изменили свое место жительства, смогут голосовать на том же участке, что и в первом туре.Подавшие заявление на голосование на дому в первом туре избиратели могут воспользоваться своим правом голоса во втором туре, даже если они не подавали заявление повторно.Аккредитованные наблюдатели для мониторинга за новыми местными выборами 21 ноября также имеют право участвовать во втором туре.Организованная транспортировка избирателей к избирательным участкам, как сообщает ЦИК, также не будет разрешена на воскресных выборах. Ограничение не применяется в случае дорожного транспорта за плату, которая взимается специальными регулярными службами.Напоминаем, что 5 декабря состоится второй тур новых местных выборов, на котором будут избраны 6 мэров.

https://ru.sputnik.md/20211203/chto-budet-s-vyborami-v-beltsakh-esli-tauber-isklyuchat-iz-gonki-otvet-tsik-46916921.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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бельцы, выборы, второй тур, первый тур, в молдове