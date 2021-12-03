Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211203/voz-otlichia-shtamm-omikron-46939881.html
Эксперт: ВОЗ не имеет данных об отличии нового штамма "омикрон" от других
Эксперт: ВОЗ не имеет данных об отличии нового штамма "омикрон" от других
В ВОЗ рассказали, существуют ли методы, способные указать отличия клинических симптомов "омикрона" от других штаммов коронавируса. 03.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-03T23:04+0200
2021-12-03T23:04+0200
коронавирус
штаммы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0f/31674257_0:0:1751:985_1920x0_80_0_0_edbd36e4a82ed4f84343b6d65cfeca64.jpg
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не выявила отличий клинических симптомов "омикрона" от других штаммов коронавируса. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщает РИА Новости.Заявление прозвучало в ходе онлайн сессии ответов на вопросы о ситуации с коронавирусом. По словам Ван Керкхове пока не существует методов, способных указать на отличие клинических симптомов "омикрона" от других штаммов COVID-19.Эксперт ВОЗ отметила, что, основываясь только на клинической картине заболевания, нельзя сказать, чем заразился человек: это COVID-19, грипп, ОРЗ или чем-то еще. В настоящее время выявить новый штамм можно только путем секвенирования ПЦР тестов.В ВОЗ также подчеркнули о возможности роста выявленных заражений, в том числе штаммом "омикрон", в ближайшие две недели.О неэффективности закрытия границ и ограничений перемещений в мире в связи со штаммом "омикрон" заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Он назвал карательными и неэффективными запреты на поездки для жителей отдельных стран и регионов.В связи с этим он выступил с призывом к правительствам всего мира рассмотреть возможность многократного тестирования для путешественников вместе с другими надлежащими и действительно эффективными мерами.
https://ru.sputnik.md/20211203/rost-sluchaev-covid-shtamm-omikron-46909782.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0f/31674257_160:0:1473:985_1920x0_80_0_0_23862ba5dc5dd12fb8c871cc7fa57bb0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
штаммы

Эксперт: ВОЗ не имеет данных об отличии нового штамма "омикрон" от других

23:04 03.12.2021
© REUTERS / NEXU Science CommunicationКоронавирус под микроскопом
Коронавирус под микроскопом - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / NEXU Science Communication
Подписаться на
В ВОЗ рассказали, существуют ли методы, способные указать отличия клинических симптомов "омикрона" от других штаммов коронавируса.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не выявила отличий клинических симптомов "омикрона" от других штаммов коронавируса. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщает РИА Новости.
Заявление прозвучало в ходе онлайн сессии ответов на вопросы о ситуации с коронавирусом. По словам Ван Керкхове пока не существует методов, способных указать на отличие клинических симптомов "омикрона" от других штаммов COVID-19.
Эксперт ВОЗ отметила, что, основываясь только на клинической картине заболевания, нельзя сказать, чем заразился человек: это COVID-19, грипп, ОРЗ или чем-то еще. В настоящее время выявить новый штамм можно только путем секвенирования ПЦР тестов.
В ВОЗ также подчеркнули о возможности роста выявленных заражений, в том числе штаммом "омикрон", в ближайшие две недели.
Дезинфекция - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
Коронавирус
В ЮАР – небывалый рост случаев COVID на фоне распространения штамма "омикрон"
21:37
О неэффективности закрытия границ и ограничений перемещений в мире в связи со штаммом "омикрон" заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Он назвал карательными и неэффективными запреты на поездки для жителей отдельных стран и регионов.

"С вирусом, который действительно не знает границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными", – написал Гутерреш в Twitter.

В связи с этим он выступил с призывом к правительствам всего мира рассмотреть возможность многократного тестирования для путешественников вместе с другими надлежащими и действительно эффективными мерами.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 4 декабря
ВчераСпыну: ситуация с долгом "Газпрому" не повторится
ВчераЭксперт: ВОЗ не имеет данных об отличии нового штамма "омикрон" от других
ВчераСтало известно, когда произойдут переговоры Путина и Байдена
ВчераУкраина построит в Бердянске и Очакове военно-морские базы
ВчераВ ЮАР – небывалый рост случаев COVID на фоне распространения штамма "омикрон"
ВчераСкрипачка Конунова просит власти Молдовы помочь вернуть ее скрипку
ВчераКлещенко: постараюсь перевести сборную Молдовы по футболу на новый уровень
ВчераВ Старом Орхее открылась первая смотровая площадка
ВчераГлавы НАТО вступают с "российским режимом" в танковую схватку в Эстонии
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераСуд Бельц рассматривает вопрос исключения Марины Таубер из предвыборной гонки
ВчераОстрые заявления и скандал с выборами в Бельцах: итоги недели в Молдове
ВчераНа Вячеслава Платона открыли еще одно уголовное дело
ВчераАпелляционная палата Кишинева отклонила жалобу Таубер на решение ЦИК
ВчераКрайний срок применения пониженной ставки НДС для HoReCa продлен
ВчераВ "Молдовагазе" рассказали, что нужно сделать для получения компенсаций
ВчераКакая погода ждет Молдову в новогоднюю ночь
ВчераНАРЭ обязало Premier Energy и FEE Nord стать "поставщиками последней надежды"
ВчераНацбанк повысил базовую ставку по кредитам