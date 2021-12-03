https://ru.sputnik.md/20211203/voz-otlichia-shtamm-omikron-46939881.html

Эксперт: ВОЗ не имеет данных об отличии нового штамма "омикрон" от других

Эксперт: ВОЗ не имеет данных об отличии нового штамма "омикрон" от других

В ВОЗ рассказали, существуют ли методы, способные указать отличия клинических симптомов "омикрона" от других штаммов коронавируса. 03.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-03T23:04+0200

2021-12-03T23:04+0200

2021-12-03T23:04+0200

коронавирус

штаммы

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не выявила отличий клинических симптомов "омикрона" от других штаммов коронавируса. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщает РИА Новости.Заявление прозвучало в ходе онлайн сессии ответов на вопросы о ситуации с коронавирусом. По словам Ван Керкхове пока не существует методов, способных указать на отличие клинических симптомов "омикрона" от других штаммов COVID-19.Эксперт ВОЗ отметила, что, основываясь только на клинической картине заболевания, нельзя сказать, чем заразился человек: это COVID-19, грипп, ОРЗ или чем-то еще. В настоящее время выявить новый штамм можно только путем секвенирования ПЦР тестов.В ВОЗ также подчеркнули о возможности роста выявленных заражений, в том числе штаммом "омикрон", в ближайшие две недели.О неэффективности закрытия границ и ограничений перемещений в мире в связи со штаммом "омикрон" заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Он назвал карательными и неэффективными запреты на поездки для жителей отдельных стран и регионов.В связи с этим он выступил с призывом к правительствам всего мира рассмотреть возможность многократного тестирования для путешественников вместе с другими надлежащими и действительно эффективными мерами.

https://ru.sputnik.md/20211203/rost-sluchaev-covid-shtamm-omikron-46909782.html

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штаммы