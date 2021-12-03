Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Ситуация в Бельцах: останется ли Таубер кандидатом в мэры – LIVE
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211203/vozmozhnoe-ogranichenie-raboty-smi-rf-moldove-mozhet-ukhudshit-dialog-dvukh-stran---senator-46917967.html
Возможное ограничение работы СМИ РФ в Молдове может ухудшить диалог двух стран – сенатор
Возможное ограничение работы СМИ РФ в Молдове может ухудшить диалог двух стран – сенатор
Российский сенатор прокомментировал заявления Майи Санду о "недопустимости пропаганды" со стороны РФ в эфирах транслируемых в Молдове телеканалов.
2021-12-03T12:50+0200
2021-12-03T13:01+0200
общество
в мире
россия
молдова
сми
ограничения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/05/32337244_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0404faa2120bd70098ed38fa7d23c192.jpg
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Попытка блокировать работу российских телеканалов в Молдове может отрицательно повлиять на молдавско-российские отношения, такое мнение высказал член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, передает РИА Новости.Ранее Майя Санду выразила надежду, что новый совет по телевидению и радиовещанию сможет не допускать пропаганду со стороны России и других стран в эфирах телеканалов, которые транслируются в нашей стране. Центр независимой журналистики в своем отчете указал, что в Молдове якобы существует "массивная пропаганда со стороны России" через ретранслируемые телеканалы, которые могут представлять собой "угрозу для республики".По его словам, если такие решения будут приняты, это "может привести к ухудшению отношений стран".Сенатор выразил недоумение в связи с тем, что российские телеканалы – это "пропаганда", а американские и европейские телеканалы – нет.Больше всех говорят о запрете свободы слова именно те, кто якобы выступает за демократию, подчеркивает Цеков. Он обратил также внимание на то, что претензии к деятельности российских СМИ существуют в Евросоюзе и в тех странах, кто на него ориентируется."За пределами ЕС существуют различные точки зрения, обмен мнениями, участники которых привержены истинных ценностей", – добавил он.По его мнению, на возможную блокировку российских телеканалов "должен отметить народ Молдавии: нет, мы хотим слышать разные точки зрения".
https://ru.sputnik.md/20211130/popesku-usloviya-sandu-putin-46831987.html
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/05/32337244_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_b56bfe27273278261cadbb5342794578.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, молдова, сми, ограничения

Возможное ограничение работы СМИ РФ в Молдове может ухудшить диалог двух стран – сенатор

12:50 03.12.2021 (обновлено: 13:01 03.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausPresa
Presa - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Российский сенатор прокомментировал заявления Майи Санду о "недопустимости пропаганды" со стороны РФ в эфирах транслируемых в Молдове телеканалов.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Попытка блокировать работу российских телеканалов в Молдове может отрицательно повлиять на молдавско-российские отношения, такое мнение высказал член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, передает РИА Новости.

Ранее Майя Санду выразила надежду, что новый совет по телевидению и радиовещанию сможет не допускать пропаганду со стороны России и других стран в эфирах телеканалов, которые транслируются в нашей стране. Центр независимой журналистики в своем отчете указал, что в Молдове якобы существует "массивная пропаганда со стороны России" через ретранслируемые телеканалы, которые могут представлять собой "угрозу для республики".

"В Молдавии пытаются заблокировать работу российских телеканалов, пересмотреть отмененный ранее закон о запрете телевещания со стороны РФ", – сказал сенатор РИА Новости в пятницу.

По его словам, если такие решения будут приняты, это "может привести к ухудшению отношений стран".

Сенатор выразил недоумение в связи с тем, что российские телеканалы – это "пропаганда", а американские и европейские телеканалы – нет.

"Это такая у них демократия. Это возмутительные вещи, они не позволяют людям слышать разные точки зрения, исходящие не от них. Мракобесие наступает на Молдавию", – подчеркнул политик, цитирует агентство.

Больше всех говорят о запрете свободы слова именно те, кто якобы выступает за демократию, подчеркивает Цеков. Он обратил также внимание на то, что претензии к деятельности российских СМИ существуют в Евросоюзе и в тех странах, кто на него ориентируется.
"За пределами ЕС существуют различные точки зрения, обмен мнениями, участники которых привержены истинных ценностей", – добавил он.

По его мнению, на возможную блокировку российских телеканалов "должен отметить народ Молдавии: нет, мы хотим слышать разные точки зрения".
Вид на Московский Кремль - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
Политика
Попеску рассказал, при каких условиях Санду может встретиться с Путиным
30 ноября, 15:10
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:50Семьи с низким доходом получат помощь на холодный период года
13:35Депутаты утвердили отставку директора НАРЭ и члена Совета по конкуренции
13:30Прокуратура и таможня расследуют случай контрабанды запчастей для самолетов
13:15Гаврилица: надеемся оттянуть появление "омикрона" в Молдове
13:07В парламенте одобрили кандидатуры семи членов Совета по телевидению и радио
13:00Семь пожарных расчетов боролись с огнем на предприятии в Атаках
12:59Назначен новый главный тренер сборной Молдовы по футболу
12:50Возможное ограничение работы СМИ РФ в Молдове может ухудшить диалог двух стран – сенатор
12:37Парламент назначил нового главу телекомпании "Телерадио-Молдова"
12:12Что будет с выборами в Бельцах, если Таубер исключат из гонки: ответ ЦИК
12:08Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на несколько дней
12:00Стало известно, когда пройдет запуск легкой ракеты "Ангара"
11:44Концессию на аэропорт Кишинева снова обсудит Совбез при президенте
11:26Фракция Партии "Шор" бойкотирует заседание парламента и едет в Бельцы
11:16Ситуация в Бельцах: останется ли Таубер кандидатом в мэры – LIVE
11:09LIVE – заседание парламента Молдовы
10:40Гаврилица: мы должны быть готовы к новым волнам заражений COVID-19
10:20Сотни пожарных в Молдове подняли по тревоге
09:46Правительство отозвало нескольких послов и назначило новых
09:25Где в Кишиневе 3 декабря находятся мобильные пункты вакцинации