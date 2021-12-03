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Возможное ограничение работы СМИ РФ в Молдове может ухудшить диалог двух стран – сенатор
12:50 03.12.2021 (обновлено: 13:01 03.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausPresa
© Sputnik / Mihai Caraus
Российский сенатор прокомментировал заявления Майи Санду о "недопустимости пропаганды" со стороны РФ в эфирах транслируемых в Молдове телеканалов.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Попытка блокировать работу российских телеканалов в Молдове может отрицательно повлиять на молдавско-российские отношения, такое мнение высказал член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, передает РИА Новости.
Ранее Майя Санду выразила надежду, что новый совет по телевидению и радиовещанию сможет не допускать пропаганду со стороны России и других стран в эфирах телеканалов, которые транслируются в нашей стране. Центр независимой журналистики в своем отчете указал, что в Молдове якобы существует "массивная пропаганда со стороны России" через ретранслируемые телеканалы, которые могут представлять собой "угрозу для республики".
Ранее Майя Санду выразила надежду, что новый совет по телевидению и радиовещанию сможет не допускать пропаганду со стороны России и других стран в эфирах телеканалов, которые транслируются в нашей стране. Центр независимой журналистики в своем отчете указал, что в Молдове якобы существует "массивная пропаганда со стороны России" через ретранслируемые телеканалы, которые могут представлять собой "угрозу для республики".
"В Молдавии пытаются заблокировать работу российских телеканалов, пересмотреть отмененный ранее закон о запрете телевещания со стороны РФ", – сказал сенатор РИА Новости в пятницу.
По его словам, если такие решения будут приняты, это "может привести к ухудшению отношений стран".
Сенатор выразил недоумение в связи с тем, что российские телеканалы – это "пропаганда", а американские и европейские телеканалы – нет.
Сенатор выразил недоумение в связи с тем, что российские телеканалы – это "пропаганда", а американские и европейские телеканалы – нет.
"Это такая у них демократия. Это возмутительные вещи, они не позволяют людям слышать разные точки зрения, исходящие не от них. Мракобесие наступает на Молдавию", – подчеркнул политик, цитирует агентство.
Больше всех говорят о запрете свободы слова именно те, кто якобы выступает за демократию, подчеркивает Цеков. Он обратил также внимание на то, что претензии к деятельности российских СМИ существуют в Евросоюзе и в тех странах, кто на него ориентируется.
"За пределами ЕС существуют различные точки зрения, обмен мнениями, участники которых привержены истинных ценностей", – добавил он.
По его мнению, на возможную блокировку российских телеканалов "должен отметить народ Молдавии: нет, мы хотим слышать разные точки зрения".
По его мнению, на возможную блокировку российских телеканалов "должен отметить народ Молдавии: нет, мы хотим слышать разные точки зрения".