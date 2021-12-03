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На Вячеслава Платона открыли еще одно уголовное дело
На Вячеслава Платона открыли еще одно уголовное дело
Еще одно дело было открыто в связи с нанесением ущерба общественной организации.
2021-12-03T18:15+0200
2021-12-03T18:48+0200
общество
в молдове
кишинев
молдова
вячеслав платон
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Организованная преступная группа во главе с Вячеславом Платоном нанесла ущерб общественной ассоциации Национальное бюро страховщиков автотранспортных средств (BNAA) на сумму в 19 556 095 леев. О выдвижении такого обвинения Платону сообщили в Антикоррупционной прокуратуре. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями, совершенного бывшими руководителями данной общественной ассоциации.По данным следствия, в период 2014-2015 годов организованная преступная группа, возглавляемая Платоном через многочисленных доверенных лиц, граждан Молдовы и Украины, мошенническим путем получила финансовые средства, находящиеся на счетах BNAA в Moldova-Agroindbank и Moldindconbank. Офису BNAA был причинен материальный ущерб на общую сумму 19 556 095 леев.По данным ведомства, ассоциации уже удалось восполнить нанесенный ущерб в размере 6 миллионов леев, также прокуратура конфисковала имущество обвиняемых по данному делу на сумму в 8 миллионов леев.Уголовные дела Вячеслава ПлатонаПлатон в 2017 году был приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii. Однако в июне 2020 года суд приостановил исполнение наказания и отпустил бизнесмена. А уже в мае нынешнего года прокуратура Молдовы отказалась от обвинений в адрес Платона, оправдала и окончательно выпустила его на свободу.В настоящее время Платон с 12 ноября находится под арестом на 30 дней заочно. Такая мера была принята в связи с неявкой фигуранта дела в орган уголовного преследования, прошение об аресте выдвинула Антикоррупционная прокуратура. Платона обвиняют в незаконном получении контроля над 43,11% акций Moldova-Agroindbank в 2011-2015 годах.По версии следствия, для получения контроля над акциями банка использовались деньги из схемы по отмыванию денег, известной как "Ландромат", а сами действия организованной преступной группы квалифицируются как "мошенничество в особо крупных размерах" и “отмывание денег в особо крупных размерах”.Еще в августе 2021 года Вячеслава Платона арестовали и объявили в розыск по другому уголовному делу. До этого он успел покинуть Молдову.
https://ru.sputnik.md/20211123/genprokuratura-rossii-otpravila-v-sud-delo-na-vyacheslava-platona-46639295.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вячеслав платон

На Вячеслава Платона открыли еще одно уголовное дело

18:15 03.12.2021 (обновлено: 18:48 03.12.2021)
© Photo : Moldova24Вячеслав Платон
Вячеслав Платон - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Photo : Moldova24
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Юлия Липовая
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Еще одно дело на Вячеслава Платона было открыто в связи с нанесением ущерба общественной организации.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Организованная преступная группа во главе с Вячеславом Платоном нанесла ущерб общественной ассоциации Национальное бюро страховщиков автотранспортных средств (BNAA) на сумму в 19 556 095 леев. О выдвижении такого обвинения Платону сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.
В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями, совершенного бывшими руководителями данной общественной ассоциации.
По данным следствия, в период 2014-2015 годов организованная преступная группа, возглавляемая Платоном через многочисленных доверенных лиц, граждан Молдовы и Украины, мошенническим путем получила финансовые средства, находящиеся на счетах BNAA в Moldova-Agroindbank и Moldindconbank. Офису BNAA был причинен материальный ущерб на общую сумму 19 556 095 леев.

"Вячеслав Платон являлся ключевой фигурой в данной схеме, и BNAA подала в суд ходатайство об уголовном преследовании с предварительным арестом обвиняемого на 30 дней", – говорится в сообщении Антикоррупционной прокуратуры.

По данным ведомства, ассоциации уже удалось восполнить нанесенный ущерб в размере 6 миллионов леев, также прокуратура конфисковала имущество обвиняемых по данному делу на сумму в 8 миллионов леев.

Уголовные дела Вячеслава Платона

Платон в 2017 году был приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii. Однако в июне 2020 года суд приостановил исполнение наказания и отпустил бизнесмена. А уже в мае нынешнего года прокуратура Молдовы отказалась от обвинений в адрес Платона, оправдала и окончательно выпустила его на свободу.
В настоящее время Платон с 12 ноября находится под арестом на 30 дней заочно. Такая мера была принята в связи с неявкой фигуранта дела в орган уголовного преследования, прошение об аресте выдвинула Антикоррупционная прокуратура.
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Платона обвиняют в незаконном получении контроля над 43,11% акций Moldova-Agroindbank в 2011-2015 годах.
По версии следствия, для получения контроля над акциями банка использовались деньги из схемы по отмыванию денег, известной как "Ландромат", а сами действия организованной преступной группы квалифицируются как "мошенничество в особо крупных размерах" и “отмывание денег в особо крупных размерах”.

Еще в августе 2021 года Вячеслава Платона арестовали и объявили в розыск по другому уголовному делу. До этого он успел покинуть Молдову.
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