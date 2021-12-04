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https://ru.sputnik.md/20211204/bayden-zayavil-chto-ne-priemlet-krasnykh-liniy-po-ukraine-46943442.html
Байден заявил, что не приемлет "красных линий" по Украине
Байден заявил, что не приемлет "красных линий" по Украине
Президент США заявил, что рассчитывает на "долгий разговор" с Владимиром Путиным.
2021-12-04T12:15+0200
2021-12-04T13:00+0200
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что не приемлет ничьих "красных линий" в контексте ситуации на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение журналистского пула Белого дома.Также отмечается, что недопустимость вторжения на Украину Байден рассчитывает обсудить в ходе "долгого разговора" с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-служба Белого дома распространила сообщение, в котором отмечается, что у президента США спросили об очерченных Путиным "красных линиях".Байден заявил, что рассчитывает на долгий разговор с российским президентом. "Мы давно знаем о российских действиях, и я ожидаю, что у нас будет долгий разговор", – сказал Байден.Таким был ответ политика на вопрос о том, как предотвратить "вторжение России на Украину".В ходе форума "Россия зовет" 30 ноября Владимир Путин подчеркнул, что в Кремле озабочены военными маневрами у российских рубежей. Он напомнил о недавних учениях в Черном море, отметив, что в двадцати километрах от границы летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие. Все это представляет угрозу для безопасности России."Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет семь-десять, а в случае размещения гиперзукового оружия – пять минут. &lt;...&gt; А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас", – отметил Путин.Он напомнил, что Россия в этом году испытала новые гиперзвуковые ракеты морского базирования, подлетное время которых "для тех, кто отдает приказы", составит около пяти минут.
https://ru.sputnik.md/20211203/peregovory-putin-bayden-46939546.html
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в мире, украина, россия, сша

Байден заявил, что не приемлет "красных линий" по Украине

12:15 04.12.2021 (обновлено: 13:00 04.12.2021)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Президент США заявил, что рассчитывает на "долгий разговор" с Владимиром Путиным.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что не приемлет ничьих "красных линий" в контексте ситуации на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение журналистского пула Белого дома.
Также отмечается, что недопустимость вторжения на Украину Байден рассчитывает обсудить в ходе "долгого разговора" с президентом России Владимиром Путиным.

"Я не приму ничьих красных линий", – сказал Байден, которого цитирует пул.

Пресс-служба Белого дома распространила сообщение, в котором отмечается, что у президента США спросили об очерченных Путиным "красных линиях".

Байден заявил, что рассчитывает на долгий разговор с российским президентом. "Мы давно знаем о российских действиях, и я ожидаю, что у нас будет долгий разговор", – сказал Байден.

Таким был ответ политика на вопрос о том, как предотвратить "вторжение России на Украину".

В ходе форума "Россия зовет" 30 ноября Владимир Путин подчеркнул, что в Кремле озабочены военными маневрами у российских рубежей. Он напомнил о недавних учениях в Черном море, отметив, что в двадцати километрах от границы летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие. Все это представляет угрозу для безопасности России.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
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"Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет семь-десять, а в случае размещения гиперзукового оружия – пять минут. <...> А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас", – отметил Путин.
Он напомнил, что Россия в этом году испытала новые гиперзвуковые ракеты морского базирования, подлетное время которых "для тех, кто отдает приказы", составит около пяти минут.
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