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Момент бегства жителей Индонезии от проснувшегося вулкана попал на видео
Момент бегства жителей Индонезии от проснувшегося вулкана попал на видео
В Индонезии проснулся исполин Семеру, небо мгновенно заволокло клубами пепла, люди в панике спасались бегством.
2021-12-04T15:39+0200
2021-12-04T15:39+0200
общество
в мире
извержение
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Вулкан Семеру на востоке острова Ява в Индонезии выбросил в атмосферу большое количество пепла, началось извержение, передает РИА Новости.Новостной портал Tempo Indonesia сообщил, что событие произошло около 15.00 по местному времени (10.00 по Кишиневу). В соцсетях позже стали появляться видеокадры, на которых люди в панике бегут от огромного облака пепла. По свидетельствам местных жителей, все небо в районе Семеру было затянуто тучами пепла, стало темно, как ночью.Как пишет агентство, извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении. Наиболее интенсивные "вулканические дожди" выпали в прилегающих к вулкану двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.О пострадавших или разрушениях пока не сообщается. В районе бедствия работают сотрудники отделения Национального агентства по преодолению и смягчению последствий стихийных бедствий по округу Лумаджанг, отслеживая ситуацию и оценивая вероятный ущерб, говорится в сообщении новостного портала.Индонезия пережила в ноябре сильнейшее наводнение, которое унесло не менее пяти жизней в провинции Восточная Ява. Также в начале ноября на острове произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2.
https://ru.sputnik.md/20211113/zverzheniye-vulkan-palma-46391963.html
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в мире, извержение

Момент бегства жителей Индонезии от проснувшегося вулкана попал на видео

15:39 04.12.2021
© Sputnik / Адитья Сутанта / Перейти в фотобанкИзвержение вулкана Синабунг в Индонезии
Извержение вулкана Синабунг в Индонезии - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Адитья Сутанта
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В Индонезии проснулся исполин Семеру, небо мгновенно заволокло клубами пепла, люди в панике спасались бегством.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Вулкан Семеру на востоке острова Ява в Индонезии выбросил в атмосферу большое количество пепла, началось извержение, передает РИА Новости.
Новостной портал Tempo Indonesia сообщил, что событие произошло около 15.00 по местному времени (10.00 по Кишиневу). В соцсетях позже стали появляться видеокадры, на которых люди в панике бегут от огромного облака пепла. По свидетельствам местных жителей, все небо в районе Семеру было затянуто тучами пепла, стало темно, как ночью.
Как пишет агентство, извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении. Наиболее интенсивные "вулканические дожди" выпали в прилегающих к вулкану двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.
О пострадавших или разрушениях пока не сообщается. В районе бедствия работают сотрудники отделения Национального агентства по преодолению и смягчению последствий стихийных бедствий по округу Лумаджанг, отслеживая ситуацию и оценивая вероятный ущерб, говорится в сообщении новостного портала.
Лава стекает из вулкана в национальном парке Кумбре-Вьеха в Эль-Пасо, на канарском острове Ла-Пальма - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
Появилась первая жертва извержения вулкана на острове Пальма
13 ноября, 18:31
Индонезия пережила в ноябре сильнейшее наводнение, которое унесло не менее пяти жизней в провинции Восточная Ява. Также в начале ноября на острове произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2.
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