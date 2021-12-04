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Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса
Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса
Всем известные пушистые домашние любимцы могут стать прямой и явной угрозой собственным хозяевам – речь идет о кошках и коронавирусе.
2021-12-04T08:00+0200
2021-12-04T10:45+0200
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угроза
кошки
вакцина
болезнь
вакцинация
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Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса
Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса
Всем известные пушистые домашние любимцы могут стать прямой и явной угрозой собственным хозяевам – речь идет о кошках и коронавирусе. Именно поэтому питомцев необходимо вакцинировать от этой болезни, как и людей. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.Ситуация не носит какой-то угрожающий характер, говорит эксперт, но наука должна развиваться быстрее инфекции.Еще в 2020 году итальянские ученые проверили 540 собак и 277 кошек, чьи хозяева заразились коронавирусом SARS-CoV-2. При этом у 3,4% обследованных собак и 3,9% кошек ученые обнаружили антитела против коронавируса.Уже весной 2021 года в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Вакцина носит название "Карнивак-Ков". По словам разработчиков, срок сохранения иммунитета после прививки – шесть месяцев. В конце мая 2021 года советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о начале вакцинации животных данным препаратом в российских регионах.
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угроза, кошки, вакцина, болезнь, вакцинация, аудио

Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса

08:00 04.12.2021 (обновлено: 10:45 04.12.2021)
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Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса
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Сергей Цуркану
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Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ настаивает на вакцинации домашних питомцев.
Всем известные пушистые домашние любимцы могут стать прямой и явной угрозой собственным хозяевам – речь идет о кошках и коронавирусе. Именно поэтому питомцев необходимо вакцинировать от этой болезни, как и людей. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

"В принципе, кошек необходимо вакцинировать, есть случаи их заражения от больных людей в домашних условиях и в то же время они способны выделять вирус и быть источником заражения", – сказал профессор.

Ситуация не носит какой-то угрожающий характер, говорит эксперт, но наука должна развиваться быстрее инфекции.

"Пока таких случаев очень мало, это единичные случаи. Но чувствительностью обладают и другие кошачьи – леопарды, львы, тигры, содержащиеся в зоопарках. Такие случаи описаны. И не только кошачьи – другие хищники тоже. Так что их вакцинация актуальна", – резюмировал собеседник.

Еще в 2020 году итальянские ученые проверили 540 собак и 277 кошек, чьи хозяева заразились коронавирусом SARS-CoV-2. При этом у 3,4% обследованных собак и 3,9% кошек ученые обнаружили антитела против коронавируса.
Уже весной 2021 года в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Вакцина носит название "Карнивак-Ков". По словам разработчиков, срок сохранения иммунитета после прививки – шесть месяцев. В конце мая 2021 года советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о начале вакцинации животных данным препаратом в российских регионах.
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