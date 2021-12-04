https://ru.sputnik.md/20211204/butenko-koshek-pridetsya-vaktsinirovat-ot-koronavirusa-46858412.html

Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса

Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса

Всем известные пушистые домашние любимцы могут стать прямой и явной угрозой собственным хозяевам – речь идет о кошках и коронавирусе.

2021-12-04T08:00+0200

2021-12-04T08:00+0200

2021-12-04T10:45+0200

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угроза

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вакцина

болезнь

вакцинация

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Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса

Всем известные пушистые домашние любимцы могут стать прямой и явной угрозой собственным хозяевам – речь идет о кошках и коронавирусе. Именно поэтому питомцев необходимо вакцинировать от этой болезни, как и людей. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.Ситуация не носит какой-то угрожающий характер, говорит эксперт, но наука должна развиваться быстрее инфекции.Еще в 2020 году итальянские ученые проверили 540 собак и 277 кошек, чьи хозяева заразились коронавирусом SARS-CoV-2. При этом у 3,4% обследованных собак и 3,9% кошек ученые обнаружили антитела против коронавируса.Уже весной 2021 года в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Вакцина носит название "Карнивак-Ков". По словам разработчиков, срок сохранения иммунитета после прививки – шесть месяцев. В конце мая 2021 года советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о начале вакцинации животных данным препаратом в российских регионах.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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угроза, кошки, вакцина, болезнь, вакцинация, аудио