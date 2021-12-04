https://ru.sputnik.md/20211204/chekhiya-pomozhet-otkryt-20-koek-v-reanimatsii-bolnitsy-minzdrava-46946615.html

Чехия поможет открыть 20 коек в реанимации больницы Минздрава

Чехия поможет открыть 20 коек в реанимации больницы Минздрава

Средства выделены Молдове в рамках гранта

2021-12-04T13:20+0200

2021-12-04T13:20+0200

2021-12-04T15:02+0200

коронавирус

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чехия

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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Отделение реанимации клинической больницы Министерства здравоохранения будет оснащено 20 койками и другим необходимым медицинским оборудованием.Это стало возможным благодаря финансовой поддержке на сумму более 7,86 млн леев, предоставленной правительством Чехии, сообщает Минздрав. Средства выделены в рамках грантового соглашения, проект планируется завершить до конца сентября 2022 года.Ранее Минздрав реализовал еще два проекта при поддержке правительства Чешской Республики. Так, за счет гранта в размере 3,34 млн леев отделения интенсивной терапии в Каларашской и Каушанской районных больницах были оснащены койками и медицинским оборудованием.В Молдове продолжает действовать чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, 26 ноября решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья было продлено до 15 января 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211122/cheban-zakrytie-covid-tsentr-moldexpo-prestuplenie-protiv-grazhdan-46602427.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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молдова, минздрав, чехия, в молдове