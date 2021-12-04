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Чехия поможет открыть 20 коек в реанимации больницы Минздрава
Чехия поможет открыть 20 коек в реанимации больницы Минздрава
Средства выделены Молдове в рамках гранта
2021-12-04T13:20+0200
2021-12-04T15:02+0200
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молдова
минздрав
чехия
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Отделение реанимации клинической больницы Министерства здравоохранения будет оснащено 20 койками и другим необходимым медицинским оборудованием.Это стало возможным благодаря финансовой поддержке на сумму более 7,86 млн леев, предоставленной правительством Чехии, сообщает Минздрав. Средства выделены в рамках грантового соглашения, проект планируется завершить до конца сентября 2022 года.Ранее Минздрав реализовал еще два проекта при поддержке правительства Чешской Республики. Так, за счет гранта в размере 3,34 млн леев отделения интенсивной терапии в Каларашской и Каушанской районных больницах были оснащены койками и медицинским оборудованием.В Молдове продолжает действовать чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, 26 ноября решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья было продлено до 15 января 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211122/cheban-zakrytie-covid-tsentr-moldexpo-prestuplenie-protiv-grazhdan-46602427.html
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молдова, минздрав, чехия, в молдове

Чехия поможет открыть 20 коек в реанимации больницы Минздрава

13:20 04.12.2021 (обновлено: 15:02 04.12.2021)
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuКак молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Средства были выделены Молдове в рамках грантового соглашения.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Отделение реанимации клинической больницы Министерства здравоохранения будет оснащено 20 койками и другим необходимым медицинским оборудованием.
Это стало возможным благодаря финансовой поддержке на сумму более 7,86 млн леев, предоставленной правительством Чехии, сообщает Минздрав. Средства выделены в рамках грантового соглашения, проект планируется завершить до конца сентября 2022 года.
Ранее Минздрав реализовал еще два проекта при поддержке правительства Чешской Республики. Так, за счет гранта в размере 3,34 млн леев отделения интенсивной терапии в Каларашской и Каушанской районных больницах были оснащены койками и медицинским оборудованием.
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22 ноября, 11:08
В Молдове продолжает действовать чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, 26 ноября решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья было продлено до 15 января 2022 года.
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