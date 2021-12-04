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Додон хочет сделать Молдову известной в мире шахматной страной
Додон хочет сделать Молдову известной в мире шахматной страной
Игорь Додон вновь возглавил спортивную Шахматную федерацию Молдовы.
2021-12-04T18:15+0200
2021-12-04T18:15+0200
общество
молдова
будущее
шахматы
в молдове
игорь додон
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КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Шахматная федерация Молдовы избрала Игоря Додона на пост председателя спортивного объединения. Эту должность он занимает в третий раз.В своей речи на собрании Додон заявил, что за последние годы во всех районах страны были созданы территориальные шахматные ассоциации.Создано 143 шахматных спортивных клуба при нескольких образовательных учреждениях и домах культуры в разных населенных пунктах. В составе федерации играют более 400 игроков с высоким рейтингом, в том числе 10 международных гроссмейстеров, 26 международных мастеров спорта и 34 мастера ФИДЕ.По количеству и уровню подготовки шахматистов на международной арене Молдова сегодня занимает 53-е место в мире из 171 страны, сообщил Додон.
https://ru.sputnik.md/20200720/igor-dodon-shakhmaty-mogut-stat-uchebnym-predmetom-v-shkolakh-30991820.html
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молдова, будущее, шахматы, в молдове, игорь додон

Додон хочет сделать Молдову известной в мире шахматной страной

18:15 04.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausШахматы
Шахматы - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Игорь Додон вновь возглавил спортивную Шахматную федерацию Молдовы.
КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Шахматная федерация Молдовы избрала Игоря Додона на пост председателя спортивного объединения. Эту должность он занимает в третий раз.
"Моя задача как руководителя — создать все необходимые условия для того, чтобы Молдова была известна во всем мире как сильная шахматная страна", — заявил Додон на собрании федерации.
В своей речи на собрании Додон заявил, что за последние годы во всех районах страны были созданы территориальные шахматные ассоциации.
Создано 143 шахматных спортивных клуба при нескольких образовательных учреждениях и домах культуры в разных населенных пунктах. В составе федерации играют более 400 игроков с высоким рейтингом, в том числе 10 международных гроссмейстеров, 26 международных мастеров спорта и 34 мастера ФИДЕ.
По количеству и уровню подготовки шахматистов на международной арене Молдова сегодня занимает 53-е место в мире из 171 страны, сообщил Додон.
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