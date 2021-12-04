Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211204/krizis-v-beltsakh-tauber-prokommentirovala-reshenie-suda-o-snyatii-ee-s-vyborov-46947745.html
Кризис в Бельцах: Таубер прокомментировала решение суда о снятии ее с выборов
Кризис в Бельцах: Таубер прокомментировала решение суда о снятии ее с выборов
Кандидат в мэры Бельц заявила, что европейские посольства промолчали
2021-12-04T12:47+0200
2021-12-04T13:02+0200
политика
бельцы
выборы
марина таубер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35461468_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e173928f482fe31488d7c62cc2e7dcb.jpg
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Марина Таубер прокомментировала решение суда о ее снятии с выборов по требованию ЦИК.Она заявила, что борьба продолжится в Апелляционном суде. Как депутат парламента она обратилась к дипмиссиям и международным организациям с призывом отреагировать.Как развивался кризис в БельцахВ субботу судья бельцкого суда Наталья Косташ аннулировала регистрацию кандидата Партии "Шор" Марины Таубер в качестве кандидата на выборах мэра Бельц в связи с выявленными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата. С таким требованием ранее выступил ЦИК.Адвокаты Марины Таубер заявили, что обжалуют решение суда первой инстанции в Апелляционном суде. "У нас есть сутки", – заявил представитель защиты.Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу кандидата на пост мэра Бельц Марины Таубер на постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором она просит суд исключить Таубер из предвыборной гонки. Жалоба кандидата признана необоснованной, об этом говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.Напомним, ранее ЦИК направил в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата.Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали шесть членов комиссии, двое воздержались. На заседании присутствовали представители Партии "Шор" – сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидатки.В четверг Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки.Ситуация перед вторым туром выборов в БельцахМарина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
https://ru.sputnik.md/20211203/chto-budet-s-vyborami-v-beltsakh-esli-tauber-isklyuchat-iz-gonki-otvet-tsik-46916921.html
бельцы
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35461468_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eba733af083e98eecd1171ddea01c9cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бельцы, выборы, марина таубер

Кризис в Бельцах: Таубер прокомментировала решение суда о снятии ее с выборов

12:47 04.12.2021 (обновлено: 13:02 04.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВыборы в Молдове
Выборы в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Кандидат в мэры Бельц заявила, что продолжит отстаивать свои права уже в Апеляционном суде.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Марина Таубер прокомментировала решение суда о ее снятии с выборов по требованию ЦИК.

"Я просто в трансе как человек, как депутат, как гражданин. Я еще такого не видела, чтобы до пяти утра заседал суд. Шор, Таубер могут быть плохими в чьих-то глазах до бесконечности. Это означает, что можно идти "по беспределу"? Завтра такое может произойти с любым", – отметила политик.

Она заявила, что борьба продолжится в Апелляционном суде. Как депутат парламента она обратилась к дипмиссиям и международным организациям с призывом отреагировать.

Как развивался кризис в Бельцах

В субботу судья бельцкого суда Наталья Косташ аннулировала регистрацию кандидата Партии "Шор" Марины Таубер в качестве кандидата на выборах мэра Бельц в связи с выявленными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата. С таким требованием ранее выступил ЦИК.
Адвокаты Марины Таубер заявили, что обжалуют решение суда первой инстанции в Апелляционном суде. "У нас есть сутки", – заявил представитель защиты.
Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу кандидата на пост мэра Бельц Марины Таубер на постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором она просит суд исключить Таубер из предвыборной гонки. Жалоба кандидата признана необоснованной, об этом говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.
Напомним, ранее ЦИК направил в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата.
Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали шесть членов комиссии, двое воздержались. На заседании присутствовали представители Партии "Шор" – сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидатки.
Марина Таубер - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
Экономика
Что будет с выборами в Бельцах, если Таубер исключат из гонки: ответ ЦИК
Вчера, 12:12
В четверг Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки.

Ситуация перед вторым туром выборов в Бельцах

Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:02В кишиневском парке La Izvor дипломаты высадили сливовую аллею
14:32Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя "Единой России"
13:55ЦИК прокомментировал решение суда Бельц о снятии Таубер с выборов
13:20Чехия поможет открыть 20 коек в реанимации больницы Минздрава
12:47Кризис в Бельцах: Таубер прокомментировала решение суда о снятии ее с выборов
12:15Байден заявил, что не приемлет "красных линий" по Украине
11:46Марину Таубер исключили из второго тура предвыборной гонки за пост мэра Бельц
11:45В Молдову пришел южный циклон: трассы обледенели
11:20Высший совет безопасности обсудил дело о концессии аэропорта
10:50Молдавия или Молдова – историк о том, как правильно называть страну
10:18В Бельцах продолжается суд о снятии Таубер с выборов мэра
09:38ВОЗ назвала сроки инспекции в России по процедуре признания "Спутника V"
09:12Где в Кишиневе 4 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
08:47Мир за сутки: фитнес-леди сорвали джекпот, Байден пугает кашлем и кот-мем
08:00Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса
07:30В Молдове оптовая цена на грецкий орех достигла максимального уровня за 5 лет
07:00Самый точный прогноз погоды: зима наступает
00:01Погодные рекорды Молдовы 4 декабря
ВчераСпыну: ситуация с долгом "Газпрому" не повторится
ВчераЭксперт: ВОЗ не имеет данных об отличии нового штамма "омикрон" от других