https://ru.sputnik.md/20211204/krizis-v-beltsakh-tauber-prokommentirovala-reshenie-suda-o-snyatii-ee-s-vyborov-46947745.html

Кризис в Бельцах: Таубер прокомментировала решение суда о снятии ее с выборов

Кризис в Бельцах: Таубер прокомментировала решение суда о снятии ее с выборов

Кандидат в мэры Бельц заявила, что европейские посольства промолчали

2021-12-04T12:47+0200

2021-12-04T12:47+0200

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политика

бельцы

выборы

марина таубер

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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Марина Таубер прокомментировала решение суда о ее снятии с выборов по требованию ЦИК.Она заявила, что борьба продолжится в Апелляционном суде. Как депутат парламента она обратилась к дипмиссиям и международным организациям с призывом отреагировать.Как развивался кризис в БельцахВ субботу судья бельцкого суда Наталья Косташ аннулировала регистрацию кандидата Партии "Шор" Марины Таубер в качестве кандидата на выборах мэра Бельц в связи с выявленными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата. С таким требованием ранее выступил ЦИК.Адвокаты Марины Таубер заявили, что обжалуют решение суда первой инстанции в Апелляционном суде. "У нас есть сутки", – заявил представитель защиты.Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу кандидата на пост мэра Бельц Марины Таубер на постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором она просит суд исключить Таубер из предвыборной гонки. Жалоба кандидата признана необоснованной, об этом говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.Напомним, ранее ЦИК направил в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата.Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали шесть членов комиссии, двое воздержались. На заседании присутствовали представители Партии "Шор" – сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидатки.В четверг Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки.Ситуация перед вторым туром выборов в БельцахМарина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).

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бельцы, выборы, марина таубер