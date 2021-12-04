https://ru.sputnik.md/20211204/krizis-v-beltsakh-tauber-prokommentirovala-reshenie-suda-o-snyatii-ee-s-vyborov-46947745.html
Кризис в Бельцах: Таубер прокомментировала решение суда о снятии ее с выборов
Кризис в Бельцах: Таубер прокомментировала решение суда о снятии ее с выборов
Кандидат в мэры Бельц заявила, что европейские посольства промолчали
2021-12-04T12:47+0200
2021-12-04T12:47+0200
2021-12-04T13:02+0200
политика
бельцы
выборы
марина таубер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35461468_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e173928f482fe31488d7c62cc2e7dcb.jpg
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Марина Таубер прокомментировала решение суда о ее снятии с выборов по требованию ЦИК.Она заявила, что борьба продолжится в Апелляционном суде. Как депутат парламента она обратилась к дипмиссиям и международным организациям с призывом отреагировать.Как развивался кризис в БельцахВ субботу судья бельцкого суда Наталья Косташ аннулировала регистрацию кандидата Партии "Шор" Марины Таубер в качестве кандидата на выборах мэра Бельц в связи с выявленными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата. С таким требованием ранее выступил ЦИК.Адвокаты Марины Таубер заявили, что обжалуют решение суда первой инстанции в Апелляционном суде. "У нас есть сутки", – заявил представитель защиты.Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу кандидата на пост мэра Бельц Марины Таубер на постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором она просит суд исключить Таубер из предвыборной гонки. Жалоба кандидата признана необоснованной, об этом говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.Напомним, ранее ЦИК направил в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата.Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали шесть членов комиссии, двое воздержались. На заседании присутствовали представители Партии "Шор" – сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидатки.В четверг Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки.Ситуация перед вторым туром выборов в БельцахМарина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
https://ru.sputnik.md/20211203/chto-budet-s-vyborami-v-beltsakh-esli-tauber-isklyuchat-iz-gonki-otvet-tsik-46916921.html
бельцы
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35461468_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eba733af083e98eecd1171ddea01c9cd.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
бельцы, выборы, марина таубер
Кризис в Бельцах: Таубер прокомментировала решение суда о снятии ее с выборов
12:47 04.12.2021 (обновлено: 13:02 04.12.2021)
Кандидат в мэры Бельц заявила, что продолжит отстаивать свои права уже в Апеляционном суде.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Марина Таубер прокомментировала решение суда о ее снятии с выборов по требованию ЦИК.
"Я просто в трансе как человек, как депутат, как гражданин. Я еще такого не видела, чтобы до пяти утра заседал суд. Шор, Таубер могут быть плохими в чьих-то глазах до бесконечности. Это означает, что можно идти "по беспределу"? Завтра такое может произойти с любым", – отметила политик.
Она заявила, что борьба продолжится в Апелляционном суде. Как депутат парламента она обратилась к дипмиссиям и международным организациям с призывом отреагировать.
Как развивался кризис в Бельцах
В субботу судья бельцкого суда Наталья Косташ аннулировала регистрацию кандидата Партии "Шор" Марины Таубер в качестве кандидата на выборах мэра Бельц в связи с выявленными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата. С таким требованием ранее выступил ЦИК.
Адвокаты Марины Таубер заявили, что обжалуют решение суда первой инстанции в Апелляционном суде. "У нас есть сутки", – заявил представитель защиты.
Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу кандидата на пост мэра Бельц Марины Таубер на постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором она просит суд исключить Таубер из предвыборной гонки. Жалоба кандидата признана необоснованной, об этом говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.
Напомним, ранее ЦИК направил в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата.
Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали шесть членов комиссии, двое воздержались. На заседании присутствовали представители Партии "Шор" – сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидатки.
В четверг Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки.
Ситуация перед вторым туром выборов в Бельцах
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).