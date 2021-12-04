https://ru.sputnik.md/20211204/marinu-tauber-isklyuchayut-vtorogo-tura-predvybornoy-gonki-post-mera-belts-46946790.html

Марину Таубер исключили из второго тура предвыборной гонки за пост мэра Бельц

Марину Таубер исключили из второго тура предвыборной гонки за пост мэра Бельц

Заявление об аннулировании регистрации кандидата партии "Шор" Марины Таубер на пост мэра Бельц рассматривалось более 20 часов.

2021-12-04T11:46+0200

2021-12-04T11:46+0200

2021-12-04T13:06+0200

политика

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марина таубер

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КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Судья бельцкого суда Наталья Косташ аннулировала регистрацию кандидата Партии "Шор" Марины Таубер в качестве кандидата на выборах мэра Бельц в связи с выявленными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата. С таким требованием ранее выступил ЦИК."Суд постановил одобрить запрос Центральной избирательной комиссии, избирательная комиссия Бельц должна аннулировать регистрацию Марины Таубер в качестве кандидата на пост мэра Бельц, решение может быть обжаловано", – заявила судья.Адвокаты Марины Таубер заявили, что обжалуют решение суда первой инстанции в Апелляционном суде. "У нас есть сутки", – заявил представитель защиты.По словам адвокатов, пока не будет принято решение Апелляционной палатой Бельц, Марина Таубер остается кандидатом на выборах.Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу кандидата на пост мэра Бельц Марины Таубер на постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором она просит суд исключить Таубер из предвыборной гонки. Жалоба кандидата признана необоснованной, об этом говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.Напомним, ранее ЦИК направил в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата.Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали шесть членов комиссии, двое воздержались. На заседании присутствовали представители Партии "Шор" – сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидатки.В четверг Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки.Ситуация перед вторым туром выборов в БельцахМарина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).

https://ru.sputnik.md/20211203/chto-budet-s-vyborami-v-beltsakh-esli-tauber-isklyuchat-iz-gonki-otvet-tsik-46916921.html

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в молдове, бельцы, выборы, марина таубер