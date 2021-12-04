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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-04T18:47+0200
2021-12-04T18:47+0200
коронавирус
минздрав
статистика
вакцинация
в молдове
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 449 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечены 4 случая "импорта" инфекции: два - из Германии, по одному - из Турции и России.За минувшие сутки проведено 4258 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 366 162.У работников системы здравоохранения выявлено 7 случаев инфицирования: два – у врачей, два – у медсестер и три – у вспомогательного персонала.Госпитализированы 1030 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 134 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 22).В то же время за сутки выздоровели 611 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 350 192.Минздрав сообщает о 16 погибших, включая четверых умерших из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9208.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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Александр Исаев
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минздрав, статистика, вакцинация, в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:47 04.12.2021
© Sputnik / Александр Патрин / Перейти в фотобанкОтделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского
Отделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Александр Патрин
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 449 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Отмечены 4 случая "импорта" инфекции: два - из Германии, по одному - из Турции и России.
За минувшие сутки проведено 4258 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 366 162.
У работников системы здравоохранения выявлено 7 случаев инфицирования: два – у врачей, два – у медсестер и три – у вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1030 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 134 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 22).
В то же время за сутки выздоровели 611 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 350 192.
Минздрав сообщает о 16 погибших, включая четверых умерших из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9208.
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2 декабря, 14:58
Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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