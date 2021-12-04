https://ru.sputnik.md/20211204/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46955512.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-04T18:47+0200

2021-12-04T18:47+0200

2021-12-04T18:47+0200

коронавирус

минздрав

статистика

вакцинация

в молдове

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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 449 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечены 4 случая "импорта" инфекции: два - из Германии, по одному - из Турции и России.За минувшие сутки проведено 4258 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 366 162.У работников системы здравоохранения выявлено 7 случаев инфицирования: два – у врачей, два – у медсестер и три – у вспомогательного персонала.Госпитализированы 1030 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 134 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 22).В то же время за сутки выздоровели 611 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 350 192.Минздрав сообщает о 16 погибших, включая четверых умерших из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9208.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211202/vaktsinatsiya-medpersonal-kovid-kolichestvo-zarazheniy-46891663.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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минздрав, статистика, вакцинация, в молдове