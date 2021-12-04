https://ru.sputnik.md/20211204/mir-za-sutki-fitnes-ledi-dzhekpot-bayden-pugaet-kashlem-novyy-kot-46941812.html
Мир за сутки: фитнес-леди сорвали джекпот, Байден пугает кашлем и кот-мем
Мир за сутки: фитнес-леди сорвали джекпот, Байден пугает кашлем и кот-мем
Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.
2021-12-04T08:47+0200
2021-12-04T08:47+0200
2021-12-04T10:31+0200
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. О том, что значит в одночасье стать миллионером, накануне узнали целых 55 любительниц фитнеса из Австралии.Дамы среднего возраста сорвали джекпот в лотерее Powerball (лотерея, в которой выпадают шары с выигрышными номерами). Таким образом, каждой из участниц досталось по 1,5 миллиона долларов! Общий выигрыш составил 80 миллионов.Дело было так. Дамы, руководимые предприимчивым инструктором, решили: а что если, скинувшись по пять долларов, запастись 55 билетами? Может, такое широкое участие принесет успех, и тогда выигрыш можно будет разделить поровну? Решение приняли единогласно. Каждая из участниц купила билет за 5 долларов, при этом некоторые в буквальном смысле собирали сумму по монетке, в том числе из укатившихся по салону авто.Результат не заставил себя ждать, пишет австралийское издание 9news.Интересен тот факт, что билет-победитель был куплен как раз за монеты: три по доллару и одну двудолларовую. Именно их одна из выигравших собирала по салону машины."Это был третий джекпот Powerball на 80 миллионов долларов в 2021 году. В апреле этого года два игрока из Нового Южного Уэльса разделили выигрыш на эту сумму, каждому досталось по 40 миллионов. В августе пожилой житель Северного Мельбурна сорвал джекпот, купив единственный билет", – пишет издание.Байден закашлялся и всех напугалПрезидент США Джо Байден снова отличился. На этот раз – кашлем. Выступая в Белом доме, он был явно охрипшим и то и дело кашлял. Журналистов это встревожило – в мире пандемия.Сам Байден поспешил всех успокоить, заявив, что делает тесты на ковид ежедневно. А причина хрипов и кашля – внук, который "очень любит целовать деда", пишет РИА Новости."У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда", – уточнил президент.Личный врач Байдена Кевин О'Коннор подтвердил диагноз и рассказал, что политику назначено симптоматическое лечение.Кстати, в своем обращении к нации 1 декабря лидер Белого дома позабавил публику, так как не смог толком выговорить название нового штамма коронавируса "омикрон". У Байдена выходило что-то вроде "омникрон" или "омникром".Кот в сапогах из мультфильма "Шрек" нашелся в реальностиНу наконец-то! Пользователи соцсетей долго вели поиски и не прогадали. Рыжий британский короткошерстный кот по кличке Писко оказался точь-в-точь Котом в сапогах из "Шрека". Ну, тем, который делал такие большие глазки.Как отмечает МИР24, те, кто подписан на Писко в Instagram, уверены, что устоять перед обаянием рыжика не может никто. Писко и вправду удается точь-в-точь повторить выражение мордочки кота из мультика.К Рождеству Писко стал участником специального фотоконкурса котиков-Санта. Вполне вероятно, что победит.
https://ru.sputnik.md/20211129/bayden-okonchatelno-isportil-vozdukh-v-evrope-46794262.html
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в мире, сша, австралия
Мир за сутки: фитнес-леди сорвали джекпот, Байден пугает кашлем и кот-мем
08:47 04.12.2021 (обновлено: 10:31 04.12.2021)
Обзор самых интересных событий – в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. О том, что значит в одночасье стать миллионером, накануне узнали целых 55 любительниц фитнеса из Австралии.
Дамы среднего возраста сорвали джекпот
в лотерее Powerball (лотерея, в которой выпадают шары с выигрышными номерами). Таким образом, каждой из участниц досталось по 1,5 миллиона долларов! Общий выигрыш составил 80 миллионов.
Дело было так. Дамы, руководимые предприимчивым инструктором, решили: а что если, скинувшись по пять долларов, запастись 55 билетами? Может, такое широкое участие принесет успех, и тогда выигрыш можно будет разделить поровну?
Решение приняли единогласно. Каждая из участниц купила билет за 5 долларов, при этом некоторые в буквальном смысле собирали сумму по монетке, в том числе из укатившихся по салону авто.
Результат не заставил себя ждать, пишет австралийское издание 9news
.Интересен тот факт, что билет-победитель был куплен как раз за монеты: три по доллару и одну двудолларовую. Именно их одна из выигравших собирала по салону машины.
"Это был третий джекпот Powerball на 80 миллионов долларов в 2021 году. В апреле этого года два игрока из Нового Южного Уэльса разделили выигрыш на эту сумму, каждому досталось по 40 миллионов. В августе пожилой житель Северного Мельбурна сорвал джекпот, купив единственный билет", – пишет издание.
Байден закашлялся и всех напугал
Президент США Джо Байден снова отличился. На этот раз – кашлем. Выступая в Белом доме, он был явно охрипшим и то и дело кашлял. Журналистов это встревожило – в мире пандемия.
Сам Байден поспешил всех успокоить, заявив, что делает тесты на ковид ежедневно. А причина хрипов и кашля – внук, который "очень любит целовать деда", пишет РИА Новости
.
"У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда", – уточнил президент.
Личный врач Байдена Кевин О'Коннор подтвердил диагноз и рассказал, что политику назначено симптоматическое лечение.
Кстати, в своем обращении к нации 1 декабря лидер Белого дома позабавил публику, так как не смог толком выговорить название нового штамма коронавируса "омикрон". У Байдена выходило что-то вроде "омникрон" или "омникром".
Кот в сапогах из мультфильма "Шрек" нашелся в реальности
Ну наконец-то! Пользователи соцсетей долго вели поиски и не прогадали. Рыжий британский короткошерстный кот по кличке Писко оказался точь-в-точь Котом в сапогах из "Шрека". Ну, тем, который делал такие большие глазки.
Как отмечает МИР24
, те, кто подписан на Писко в Instagram, уверены, что устоять перед обаянием рыжика не может никто.
Писко и вправду удается точь-в-точь повторить выражение мордочки кота из мультика.
К Рождеству Писко стал участником специального фотоконкурса котиков-Санта. Вполне вероятно, что победит.