https://ru.sputnik.md/20211204/moldaviya-ili-moldova--istorik-o-tom-kak-pravilno-nazyvat-stranu-46941535.html

Молдавия или Молдова – историк о том, как правильно называть страну

Молдавия или Молдова – историк о том, как правильно называть страну

Краткая история и география распространения и происхождения топонима Молдавия в Европе.

2021-12-04T10:50+0200

2021-12-04T10:50+0200

2021-12-04T10:50+0200

общество

в молдове

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Известна хоть относительно и небольшая по объему, но весьма увлекательная историческая литература о происхождении названия Молдавского государства. В древнейших молдавских летописях ясно и недвусмысленно сказано, что название страны происходит от реки Молдава –именно так – Молдава. Эта же версия была широко распространена и в многочисленных европейских источниках.Буковина – ядро Молдавского государстваДо образования молдавского государства, Буковина и некоторые соседние территории входили в состав западных русских удельных княжеств, впоследствии известных как Галицкое княжество и королевство.Важно отметить, что исток реки Молдава находится в карпатских горах в Буковине – именно здесь возникло ядро Молдавского государства. Обратим внимание, что древняя столица Молдавского княжества Сучава находится именно в Буковине, как и кольцо древнейших молдавских церквей и монастырей.В местных легендах об основании Сучавы сообщается, что в стародавние времена странствующие по карпатским горам и лесам пастухи открывали для себя новые земли, и встретили у реки Сучава монаха-отшельника – на этом месте и был основан город по названию реки. Отметим, что эта легенда очень похожа на другую – хорошо известную нам – об основании Молдавского государства Драгошем. Однако вернемся к Сучаве.Сучава, как и некоторые другие города Молдавского княжества (среди них Романов Торг, Ясский Торг, Черн на Пруте, Немеч в горах (современный Тыргу-Нямц) и другие) были включены в так называемый "Список городов русских дальних и ближних", составленный, предположительно, в XIV веке митрополитом Киприаном, но отражавший, очевидно, реальность более раннего времени – еще до основания Молдавского государства. Многие историки, приводя убедительные аргументы, считали, что "Список" подтверждает тот факт, что князья Галицкие владели землями до Черного моря и Дуная.Интересно, что на этнографических венгерских картах территория Буковины до разорительного западного похода монголо-татар, обозначена как земля Ruthenek (рутенов, т.е. русских) и Feherhorvatok (белые хорваты). Поэтому ясно кого встретили марамурешские пришельцы-пастухи на реке Сучава.В Буковине помимо реки Молдавы есть и населенные пункты с таким же названием, в том числе Молдава – вероятна именно та, которая стала при Драгоше первой столицей. Кстати, центральная фигура герба Буковины – голова тура – как и на гербе Молдавского княжества, что указывает на взаимосвязь этого сакрального символа в Буковине и в Молдавском княжестве.После завоевания в 1241 году монголо-татарами земель между Днестром и Карпатами здесь установилось господство Золотой Орды до середины XIV века.Раздел Галицкого княжества и образование МолдавииИстория Галицкого княжества, выделившегося из древнерусского государства с центром в Киеве, тесно переплетена с историей соседних Польши, Венгрии и Литвы. Правители этих государств были связаны друг с другом родственными отношениями с давних времен, между ними часто возникали войны за владения. Например, в 1189 году король Венгрии Бела III, обманув обратившегося к нему за помощью наследника галицкого престола Владимира Ярославича, присвоил себе титул короля Галича – rex Galicie, а Владимира упрятал в тюрьму.В 1340 году после смерти отравленного галицкого князя Юрия–Болеслава II, польский король Казимир III вторгся в Галицкое княжество, а литовские князья Кейстут и Любарт заняли соседнюю Волынь. За Галицкую Русь выступил против Польши хан Золотой орды Узбек. После этих событий Галич уже не смог восстановить свои силы – за Галицкое наследство началась отчаянная борьба между претендентами.Незадолго до образования Молдавского княжества, в 1349 году войска польского короля Казимира III вновь вторглись в Галицкое княжество, захватили Галич и другие города, а в следующем 1350 году короли Венгрии и Польши в Буде (будущем Будапеште) подписали союзный договор, предусматривающий раздел между собой земель Галицкого княжества, которое фактически перестало существовать. Часть Галицких земель вошла в состав Литовского княжества.К этому времени в Галицкие земли, в том числе в Буковину и соседние территории переселяются романоязычные влахи из венгерского Марамуреша и основывают свое государство – Молдавская земля.Однако топоним Молдава применительно к стране, появился гораздо раньше образования молдавского государства в Буковине и соседних землях. Молдавское княжество существовало еще в одиннадцатом веке, но не в Прикарпатье, а в Богемии – современной Чехии, к югу от Праги и что самое удивительное, главными реками этой страны были Молдава и Сочава (иначе Сазава).Первые упоминания о реке с названием МолдаваОдно из самых древних упоминаний о реке Молдава встречается у польского историка Яна Длугоша, который сообщает о событиях шестого века новой эры.Он пишет, что братья Лех и Чех со своими народами переселился из Паннонии к северу от Дуная, к реке Молдаве, Мораве и Эльбе, где сейчас находится город Прага – столица Чехии."И в то время как прочие братья остались в Паннонии, они вместе со всеми поселенцами, челядью и имуществом, какие были в их власти, вышли из Славонии, Сербии, Хорватии, Боснии… Они прошли через область, которую омывают Морава, Эгра, Эльба, Молдава; заметив ее плодородную и орошаемую водами и пастбищами почву, не имеющую, однако, возделанной земли, а только голую пустошь, Чех… добился у Леха, старшего по рождению брата, чтобы она была оставлена ему в вечное и наследственное владение и удел. Ибо… плодородие почвы, мягкость климата и многочисленные изгибы гор и долин настолько пленили и увлекли Чеха, одного из князей, а также его людей и челядь, что он, презрев и отказавшись от прочего, решил довольствоваться для себя и потомства этим местом".Обращу внимание, что к моменту, когда народ братьев Чеха и Леха прибыл в западные земли, указанные названия рек уже существовали. Однако, в славянском языке у них иные названия Молдава – это Влтава, Эльба – Лаба и т.д.Важно подчеркнуть не только факт переселения народа Чеха к реке Молдава, но и его причины: "искра раздоров и ненависти, а затем грохот открытых войн и набегов, вспыхнув между внуками Иафета из-за границ земель, поселений и городов, не раз в происходивших битвах обагряли эту землю гражданской и братской кровью. Ибо они настолько умножились, что царства, которыми они владели, казались им тесными", - отмечает Длугош.В русских летописях указывается, что славяне в глубокой древности, после разделения народов, заселили прилегающие к Нижнему и Среднему Дунаю земли: "Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская… ".Однако, позже часть из этих славян переселилась на север из-за притеснения их волохами:"Когда волохи напали на славян дунайских, то поселились среди них, и стали притеснять их. Славяне же другие пришли и сели на Висле и прозвались поляками, а от тех поляков пошли поляне, другие поляки — лютичи…".Такую же картину рисуют нам не только летописи, созданные летописцами христианами, но и старинные повествования, среди которых, так называемая Велесова книга, где изложены события до IX века. В дунайские земли, где жили славяне, волохи пришли из соседней Северо-Восточной Италии со своими князьями Романом и Влахатой.Молдова или Молдавия?Существует некий парадокс, связанный с названием страны, известной сегодня как Молдова. Дело в том, что латинское название Молдовы – Молдавия. Казалось бы, в языке потомков Драгоша и его народа, как и в родственных ему латинском и других романских языках, должно было быть единство в этом отношении. Но, как мы видим, это не так, - в молдавском языке укоренилось название Молдова, а не Молдавия. Впрочем, обратим внимание – в документах сохранилось также и старинное название реки – Молдава, что указывает на его старогерманское, точнее готское, происхождение. Напомним, что одно из древних названий Молдавии – Готия. В славянских государствах по отношению к Молдавии употреблялось чаще название Волошская земля.Представляется, что все указанные формы топонима Молдавия с исторической точки зрения верны и могут употребляется свободно, без риска ошибиться.

https://ru.sputnik.md/20211030/dmitriy-kantemir-rodnoi-yazyk-moldavskii-narod--45916427.html

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