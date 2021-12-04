https://ru.sputnik.md/20211204/moldova-tsena-gretskiy-orekh-46938378.html

В Молдове оптовая цена на грецкий орех достигла максимального уровня за 5 лет

В Молдове оптовая цена на грецкий орех достигла максимального уровня за 5 лет

За последние пять лет цена за килограмм орехов не поднималась выше 100 леев, а в этом году она значительно выше.

2021-12-04T07:30+0200

2021-12-04T07:30+0200

2021-12-04T10:46+0200

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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. К концу первой недели декабря в Молдове средняя оптовая цена на ядро грецкого ореха по сравнению с ее уровнем, зафиксированным в конце октября, увеличилась на 5 леев за килограмм – до 125 леев. Об этом сообщает портал EastFruit. При этом разброс цен очень велик: от 110-115 леев за темные четвертинки до 130 леев за килограмм светлых половинок ядра. Еще в конце октября – начале ноября члены Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы (UAPCN) говорили о вероятном повышении цен к католическому Рождеству до 140 леев. Как уточнили в EastFruit, основанием для подобного оптимизма служит высокий спрос на ядро грецкого ореха со стороны экспортеров и, самое главное, их готовность повышать закупочные цены фактически каждую неделю. Производители полагают, что в условиях высокого спроса и динамично растущих оптовых цен порядка 80-90% нового урожая грецкого ореха будет продана уже до конца 2021 года."Высокий спрос на орех, видимо, сохранится на внутреннем рынке еще минимум две недели", – добавили в источнике. В то же время EastFruit уточняет, что предложение качественной продукции сокращается, поскольку ее товарные остатки уже невелики.

https://ru.sputnik.md/20211202/moldova-rasshirila-geografiyu-eksporta-yablok-46870828.html

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