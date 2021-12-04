https://ru.sputnik.md/20211204/novogodnee-nastroenie-v-pridnestrove-nachalis-prazdnichnye-gulyanya-46956936.html

Новогоднее настроение: в Приднестровье начались праздничные гулянья

Новогоднее настроение: в Приднестровье начались праздничные гулянья

Световые шары, хвойные арки, километры гирлянд. Атмосфера праздника захватила Приднестровье: во всех городах зажгли огни на новогодних елках.

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общество

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приднестровье

тирасполь

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ТИРАСПОЛЬ, 4 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В субботу 4 декабря в Приднестровье стартовали новогодне-рождественские гуляния. Масштабные праздничные мероприятия прошли в Бендерах. В этом году центральную часть города реконструировали и украсили. Весь день площадь была открыта для горожан: детская площадка, фотозоны, фудкорты и ярмарка предшествовали главной локации с новогодней елью."У разных поколений бендерчан сложились свои традиции, есть любимые новогодние елки города. Одни праздновали елку в центре, другие - у Дворца культуры. Ну а я уже привык к этой елке на площади Освобождения. За годы истории это место сильно поменялось: из военного символа превратилось в прогулочную зону. Здорово, что сейчас это полноценный туристический маршрут. Он находится посередине длинной туристической тропы. Сегодня мы увидели, как все засверкало и это вызывает душевный подъем у бендерчан", - делится впечатлениями Максим Кирьязов.После большого ремонта площадь Освобождения называется по-новому: сквер "Преображенский". Улицу бендерчане между собой именуют "Никольской" из-за внешнего сходства с одной из главных променадов Москвы. Она идеально вписывается по стилю в новогоднее убранство.Зажжение огней и салют вошли в стартовую программу мероприятий в Бендерах. В Рыбнице Деды Морозы вышли на парад, а в Тирасполе главный новогодний волшебник приехал на праздник на пожарной машине. Новогодние мероприятия начались во всех городах Приднестровья.Главная зимняя красавица заиграла красками на центральной площади Тирасполя. В этом году елку установили раньше обычного – в ноябре. А вот ее официальный выход в свет прошел по традиционному сценарию – с посохом Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с основной подсветкой включились огромные шары, декоративные световые конструкции и гирлянды на хвойных арках.В Тирасполе основные гулянья проходят в Екатерининском парке: аттракционы для детей, выступление творческих коллективов для взрослых, спортивные соревнования для самых активных горожан и торговля сувенирами для гостей региона.До Нового года чуть меньше месяца. Украшение Тирасполя продолжается. Чтобы стимулировать коммерческие предприятия, столичная госадминистрация объявила конкурс на лучшее праздничное оформление города.

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в молдове, бендеры, приднестровье, тирасполь