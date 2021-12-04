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https://ru.sputnik.md/20211204/novogodnee-nastroenie-v-pridnestrove-nachalis-prazdnichnye-gulyanya-46956936.html
Новогоднее настроение: в Приднестровье начались праздничные гулянья
Новогоднее настроение: в Приднестровье начались праздничные гулянья
Световые шары, хвойные арки, километры гирлянд. Атмосфера праздника захватила Приднестровье: во всех городах зажгли огни на новогодних елках.
2021-12-04T20:30+0200
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общество
в молдове
бендеры
приднестровье
тирасполь
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ТИРАСПОЛЬ, 4 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В субботу 4 декабря в Приднестровье стартовали новогодне-рождественские гуляния. Масштабные праздничные мероприятия прошли в Бендерах. В этом году центральную часть города реконструировали и украсили. Весь день площадь была открыта для горожан: детская площадка, фотозоны, фудкорты и ярмарка предшествовали главной локации с новогодней елью."У разных поколений бендерчан сложились свои традиции, есть любимые новогодние елки города. Одни праздновали елку в центре, другие - у Дворца культуры. Ну а я уже привык к этой елке на площади Освобождения. За годы истории это место сильно поменялось: из военного символа превратилось в прогулочную зону. Здорово, что сейчас это полноценный туристический маршрут. Он находится посередине длинной туристической тропы. Сегодня мы увидели, как все засверкало и это вызывает душевный подъем у бендерчан", - делится впечатлениями Максим Кирьязов.После большого ремонта площадь Освобождения называется по-новому: сквер "Преображенский". Улицу бендерчане между собой именуют "Никольской" из-за внешнего сходства с одной из главных променадов Москвы. Она идеально вписывается по стилю в новогоднее убранство.Зажжение огней и салют вошли в стартовую программу мероприятий в Бендерах. В Рыбнице Деды Морозы вышли на парад, а в Тирасполе главный новогодний волшебник приехал на праздник на пожарной машине. Новогодние мероприятия начались во всех городах Приднестровья.Главная зимняя красавица заиграла красками на центральной площади Тирасполя. В этом году елку установили раньше обычного – в ноябре. А вот ее официальный выход в свет прошел по традиционному сценарию – с посохом Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с основной подсветкой включились огромные шары, декоративные световые конструкции и гирлянды на хвойных арках.В Тирасполе основные гулянья проходят в Екатерининском парке: аттракционы для детей, выступление творческих коллективов для взрослых, спортивные соревнования для самых активных горожан и торговля сувенирами для гостей региона.До Нового года чуть меньше месяца. Украшение Тирасполя продолжается. Чтобы стимулировать коммерческие предприятия, столичная госадминистрация объявила конкурс на лучшее праздничное оформление города.
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в молдове, бендеры, приднестровье, тирасполь

Новогоднее настроение: в Приднестровье начались праздничные гулянья

20:30 04.12.2021 (обновлено: 21:14 04.12.2021)
© Sputnik / Sorokopud Juliaновогоднее настроение в Бендерах
новогоднее настроение в Бендерах - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
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Световые шары, хвойные арки, километры гирлянд. Атмосфера праздника захватила Приднестровье: во всех городах зажгли огни на новогодних елках.
ТИРАСПОЛЬ, 4 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В субботу 4 декабря в Приднестровье стартовали новогодне-рождественские гуляния. Масштабные праздничные мероприятия прошли в Бендерах. В этом году центральную часть города реконструировали и украсили. Весь день площадь была открыта для горожан: детская площадка, фотозоны, фудкорты и ярмарка предшествовали главной локации с новогодней елью.
"У разных поколений бендерчан сложились свои традиции, есть любимые новогодние елки города. Одни праздновали елку в центре, другие - у Дворца культуры. Ну а я уже привык к этой елке на площади Освобождения. За годы истории это место сильно поменялось: из военного символа превратилось в прогулочную зону. Здорово, что сейчас это полноценный туристический маршрут. Он находится посередине длинной туристической тропы. Сегодня мы увидели, как все засверкало и это вызывает душевный подъем у бендерчан", - делится впечатлениями Максим Кирьязов.
© Sputnik / Sorokopud JuliaМаксим и Елена Кирьязовы
Максим и Елена Кирьязовы - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
Максим и Елена Кирьязовы
© Sputnik / Sorokopud Julia
После большого ремонта площадь Освобождения называется по-новому: сквер "Преображенский". Улицу бендерчане между собой именуют "Никольской" из-за внешнего сходства с одной из главных променадов Москвы. Она идеально вписывается по стилю в новогоднее убранство.
© Sputnik / Sorokopud Juliaсквер "Преображенский" в Бендерах
сквер Преображенский в Бендерах - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
сквер "Преображенский" в Бендерах
© Sputnik / Sorokopud Julia

"Преображенский сквер - это приятный подарок к Новому году. Волшебная улица. Когда мы выходим на прогулку, душа радуется от красоты и уюта. Бендерчан всегда отличала особая любовь к своему городу и сейчас настроение здесь царит теплое, дружелюбное, праздничное. Преображенский сквер уже стал одним из любимых мест. Думаю, зимние праздники будем проводить именно здесь", - признается жительница Бендер Оксана Крук.

© Sputnik / Sorokopud Juliaтираспольские Деды Морозы
тираспольские Деды Морозы - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
тираспольские Деды Морозы
© Sputnik / Sorokopud Julia
Зажжение огней и салют вошли в стартовую программу мероприятий в Бендерах. В Рыбнице Деды Морозы вышли на парад, а в Тирасполе главный новогодний волшебник приехал на праздник на пожарной машине. Новогодние мероприятия начались во всех городах Приднестровья.
© Sputnik / Sorokopud Juliaглавная елка в Тирасполе
главная елка в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
главная елка в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
Главная зимняя красавица заиграла красками на центральной площади Тирасполя. В этом году елку установили раньше обычного – в ноябре. А вот ее официальный выход в свет прошел по традиционному сценарию – с посохом Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с основной подсветкой включились огромные шары, декоративные световые конструкции и гирлянды на хвойных арках.
"Новогодние праздники делают нашу жизнь более доброй и сказочной. То, что елку в этом году зажгли раньше обычного, конечно, радует – это возможность продлить атмосферу праздника и волшебства. Особенно счастливы дети. Новые эмоции, предвкушение Нового года и Рождества", - говорит тираспольчанка Екатерина Иванова.
В Тирасполе основные гулянья проходят в Екатерининском парке: аттракционы для детей, выступление творческих коллективов для взрослых, спортивные соревнования для самых активных горожан и торговля сувенирами для гостей региона.
© Sputnik / Sorokopud JuliaЕкатерининский парк в Тирасполе
Екатерининский парк в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
Екатерининский парк в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
До Нового года чуть меньше месяца. Украшение Тирасполя продолжается. Чтобы стимулировать коммерческие предприятия, столичная госадминистрация объявила конкурс на лучшее праздничное оформление города.
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