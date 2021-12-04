https://ru.sputnik.md/20211204/pogodnye-rekordy-46939352.html

Погодные рекорды Молдовы 4 декабря

Погодные рекорды Молдовы 4 декабря

Какой была температура 4 декабря в Молдове в разные годы

2021-12-04T00:01+0200

2021-12-04T00:01+0200

2021-12-04T00:01+0200

погода

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45270499_0:49:3155:1824_1920x0_80_0_0_b450cc251311b1b88282a81480ae5be2.jpg

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы четвертого декабря специалисты зафиксировали в середине прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 4 декабря 1957 года столбик термометра упал до отметки в –16,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован дважды, в 1964 и 2011 году. Тогда воздух прогрелся до +14,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 31,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

погода, рекорды