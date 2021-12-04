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Погодные рекорды Молдовы 4 декабря
Погодные рекорды Молдовы 4 декабря
Какой была температура 4 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-04T00:01+0200
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рекорды
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы четвертого декабря специалисты зафиксировали в середине прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 4 декабря 1957 года столбик термометра упал до отметки в –16,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован дважды, в 1964 и 2011 году. Тогда воздух прогрелся до +14,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 31,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 4 декабря

00:01 04.12.2021
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкКот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве
Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы четвертого декабря специалисты зафиксировали в середине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 4 декабря 1957 года столбик термометра упал до отметки в –16,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован дважды, в 1964 и 2011 году. Тогда воздух прогрелся до +14,3 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 31,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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