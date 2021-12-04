https://ru.sputnik.md/20211204/pozhar-v-edintsakh-dva-cheloveka-pogibli-46955339.html

Пожар в Единцах: два человека погибли

Пожар в Единцах: два человека погибли

Пожарным удалось потушить охваченный огнем дом, однако выживших, к сожалению, там не оказалось.

2021-12-04T19:15+0200

2021-12-04T19:15+0200

2021-12-04T19:40+0200

общество

в молдове

пожар

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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Тела двух погибших обнаружили пожарные в жилом доме села Братушены Единецкого района, после того как потушили охваченное огнем здание.Как сообщает пресс-служба Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), сигнал в службу 112 поступил в пятницу в 11.47. Звонивший сообщил, что в селе Братушены полыхает жилой дом. На место немедленно выехал пожарный расчет.Пожар удалось локализовать около 12.02, полностью возгорание было ликвидировано в 13.59. Однако после того как огонь был потушен, спасатели обнаружили внутри дома двух мужчин 62 и 32 лет без признаков жизни.Площадь возгорания составила 9 квадратных метров. Причину и обстоятельства пожара выясняют специалисты.

https://ru.sputnik.md/20211129/pozhar-peresechina-ognyu-ne-dali-pereyti-na-zhilye-doma-46791446.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, пожар