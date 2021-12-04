https://ru.sputnik.md/20211204/pozhar-v-edintsakh-dva-cheloveka-pogibli-46955339.html
Пожар в Единцах: два человека погибли
Пожар в Единцах: два человека погибли
Пожарным удалось потушить охваченный огнем дом, однако выживших, к сожалению, там не оказалось.
2021-12-04T19:15+0200
2021-12-04T19:15+0200
2021-12-04T19:40+0200
общество
в молдове
пожар
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Тела двух погибших обнаружили пожарные в жилом доме села Братушены Единецкого района, после того как потушили охваченное огнем здание.Как сообщает пресс-служба Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), сигнал в службу 112 поступил в пятницу в 11.47. Звонивший сообщил, что в селе Братушены полыхает жилой дом. На место немедленно выехал пожарный расчет.Пожар удалось локализовать около 12.02, полностью возгорание было ликвидировано в 13.59. Однако после того как огонь был потушен, спасатели обнаружили внутри дома двух мужчин 62 и 32 лет без признаков жизни.Площадь возгорания составила 9 квадратных метров. Причину и обстоятельства пожара выясняют специалисты.
https://ru.sputnik.md/20211129/pozhar-peresechina-ognyu-ne-dali-pereyti-na-zhilye-doma-46791446.html
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в молдове, пожар
Пожар в Единцах: два человека погибли
19:15 04.12.2021 (обновлено: 19:40 04.12.2021)
Пожарным удалось потушить охваченный огнем дом, однако выживших, к сожалению, там не оказалось.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Тела двух погибших обнаружили пожарные в жилом доме села Братушены Единецкого района, после того как потушили охваченное огнем здание.
Как сообщает пресс-служба Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), сигнал в службу 112 поступил в пятницу в 11.47. Звонивший сообщил, что в селе Братушены полыхает жилой дом. На место немедленно выехал пожарный расчет.
Пожар удалось локализовать около 12.02, полностью возгорание было ликвидировано в 13.59. Однако после того как огонь был потушен, спасатели обнаружили внутри дома двух мужчин 62 и 32 лет без признаков жизни.
Площадь возгорания составила 9 квадратных метров. Причину и обстоятельства пожара выясняют специалисты.