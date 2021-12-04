https://ru.sputnik.md/20211204/premera-danii-poymali-v-magazine-bez-maski-ona-vyrazila-sozhalenie-46954296.html
Премьера Дании поймали в магазине без маски: она выразила сожаление
Премьера Дании поймали в магазине без маски: она выразила сожаление
В настоящее время в Дании действуют довольно жесткие правила, связанные с пандемией коронавируса. 04.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-04T19:45+0200
2021-12-04T19:45+0200
2021-12-04T19:52+0200
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Главу правительства Дании Метте Фредериксен заметили в то время, когда она находилась в одном из магазинов в центре Копенгагена без защитной медицинской маски, передает РИА Новости. По словам премьер-министра, один из граждан снял ее на видео, которое впоследствии попало в сеть. Фредериксен поспешила выразить сожаление в связи с инцидентом.В Дании с конца ноября действует ряд новых ограничений, это связано с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в стране. Так, ношение масок в магазинах, а также в общественном транспорте – обязательно.По данным Минздрава Дании, за последние сутки в стране выявлено 4 325 заболевших коронавирусом. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 76% граждан.
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в мире, дания
Премьера Дании поймали в магазине без маски: она выразила сожаление
19:45 04.12.2021 (обновлено: 19:52 04.12.2021)
В настоящее время в Дании действуют довольно жесткие правила, связанные с пандемией коронавируса.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Главу правительства Дании Метте Фредериксен заметили в то время, когда она находилась в одном из магазинов в центре Копенгагена без защитной медицинской маски, передает РИА Новости.
По словам премьер-министра, один из граждан снял ее на видео, которое впоследствии попало в сеть. Фредериксен поспешила выразить сожаление в связи с инцидентом.
"Вчера я забыла надеть защитную маску для лица, когда находилась в магазине в центре Копенгагена… Поэтому я, конечно, сожалею и хочу еще раз поблагодарить всех вас за все, что мы делаем, чтобы не допустить распространения заражения", – написала Фредериксен на своей странице в Facebook.
В Дании с конца ноября действует ряд новых ограничений, это связано с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в стране. Так, ношение масок в магазинах, а также в общественном транспорте – обязательно.
По данным Минздрава Дании, за последние сутки в стране выявлено 4 325 заболевших коронавирусом. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 76% граждан.