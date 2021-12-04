https://ru.sputnik.md/20211204/prognoz-pogody-46939115.html

Самый точный прогноз погоды: зима наступает

Самый точный прогноз погоды: зима наступает

Самый точный прогноз погоды на начало декабря 2021 года: будет ли похолодание и когда ждать снег

2021-12-04T07:00+0200

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прогноз

погода

народные приметы

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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно, вечером и ночью местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя, днем без осадков.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –5 до 0 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 4 декабря: днем – от +2 до +4, ночью – от –2 до 0 градусов.Начиная с 5 декабря в стране снова немного потеплеет. Температура воздуха 5 и 6 декабря поднимется до 9-12 градусов.Праздники и народные приметыВ субботу, 4 декабря, православные отмечают великий христианский праздник – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это второй двунадесятый (важнейший) богородичный праздник церковного года.На Руси полное название церковного праздника было сокращено до первого слова – "введение", и для народа этот день знаменовал окончательное наступление зимы. "Введенье пришло – зиму привело", – говорили в старину.В этот день проводили веселые и многолюдные гулянья: устраивались Введенские ярмарки, главным товаром на которых были сани, совершались пробные выезды на зимнем транспорте и другие зимние игры и забавы. Как правило, начинали гулянье молодожены, которых усаживали в расписные сани.Праздник Введения считается чистым и благословенным днем, поэтому на всем его протяжении неприемлемо ругаться, ссориться и употреблять алкоголь. Во время события нельзя заниматься физическим трудом, шить, убирать, стирать и выполнять другие дела по хозяйству.По Введению судили и о предстоящей погоде. Крестьяне верили, что если день будет морозным, то холодными будут и все остальные рождественские дни.Также по погоде в этот день предсказывали, будет ли наступающий год урожайным. Таким образом, мороз и солнце на Введение считались хорошим знаком: это означало добрый урожай хлеба следующим летом. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой, на плодородный год не надеялись.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз, погода, народные приметы