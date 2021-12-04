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Самый точный прогноз погоды: зима наступает
Самый точный прогноз погоды: зима наступает
Самый точный прогноз погоды на начало декабря 2021 года: будет ли похолодание и когда ждать снег
2021-12-04T07:00+0200
2021-12-04T10:48+0200
прогноз
погода
народные приметы
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно, вечером и ночью местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя, днем без осадков.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –5 до 0 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 4 декабря: днем – от +2 до +4, ночью – от –2 до 0 градусов.Начиная с 5 декабря в стране снова немного потеплеет. Температура воздуха 5 и 6 декабря поднимется до 9-12 градусов.Праздники и народные приметыВ субботу, 4 декабря, православные отмечают великий христианский праздник – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это второй двунадесятый (важнейший) богородичный праздник церковного года.На Руси полное название церковного праздника было сокращено до первого слова – "введение", и для народа этот день знаменовал окончательное наступление зимы. "Введенье пришло – зиму привело", – говорили в старину.В этот день проводили веселые и многолюдные гулянья: устраивались Введенские ярмарки, главным товаром на которых были сани, совершались пробные выезды на зимнем транспорте и другие зимние игры и забавы. Как правило, начинали гулянье молодожены, которых усаживали в расписные сани.Праздник Введения считается чистым и благословенным днем, поэтому на всем его протяжении неприемлемо ругаться, ссориться и употреблять алкоголь. Во время события нельзя заниматься физическим трудом, шить, убирать, стирать и выполнять другие дела по хозяйству.По Введению судили и о предстоящей погоде. Крестьяне верили, что если день будет морозным, то холодными будут и все остальные рождественские дни.Также по погоде в этот день предсказывали, будет ли наступающий год урожайным. Таким образом, мороз и солнце на Введение считались хорошим знаком: это означало добрый урожай хлеба следующим летом. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой, на плодородный год не надеялись.
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Евгений Чебан
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прогноз, погода, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: зима наступает

07:00 04.12.2021 (обновлено: 10:48 04.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausОсень
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Евгений Чебан
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно, вечером и ночью местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя, днем без осадков.
Ветер юго-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –5 до 0 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 4 декабря: днем – от +2 до +4, ночью – от –2 до 0 градусов.
Начиная с 5 декабря в стране снова немного потеплеет. Температура воздуха 5 и 6 декабря поднимется до 9-12 градусов.

Праздники и народные приметы

В субботу, 4 декабря, православные отмечают великий христианский праздник – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это второй двунадесятый (важнейший) богородичный праздник церковного года.
На Руси полное название церковного праздника было сокращено до первого слова – "введение", и для народа этот день знаменовал окончательное наступление зимы. "Введенье пришло – зиму привело", – говорили в старину.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
В этот день проводили веселые и многолюдные гулянья: устраивались Введенские ярмарки, главным товаром на которых были сани, совершались пробные выезды на зимнем транспорте и другие зимние игры и забавы. Как правило, начинали гулянье молодожены, которых усаживали в расписные сани.
Праздник Введения считается чистым и благословенным днем, поэтому на всем его протяжении неприемлемо ругаться, ссориться и употреблять алкоголь. Во время события нельзя заниматься физическим трудом, шить, убирать, стирать и выполнять другие дела по хозяйству.
По Введению судили и о предстоящей погоде. Крестьяне верили, что если день будет морозным, то холодными будут и все остальные рождественские дни.
Также по погоде в этот день предсказывали, будет ли наступающий год урожайным. Таким образом, мороз и солнце на Введение считались хорошим знаком: это означало добрый урожай хлеба следующим летом. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой, на плодородный год не надеялись.
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