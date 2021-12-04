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https://ru.sputnik.md/20211204/putin-i-bayden-poobschayutsya-po-videosvyazi-7-dekabrya--46953807.html
Путин и Байден пообщаются по видеосвязи 7 декабря
Путин и Байден пообщаются по видеосвязи 7 декабря
Как заявил пресс-секретарь российского лидера, президенты сами определят, сколько времени им потребуется для беседы.
2021-12-04T17:42+0200
2021-12-04T17:42+0200
политика
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россия
сша
владимир путин
джо байден
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры пройдут по видеосвязи, собеседники сами определят необходимое для разговора время.Днем ранее Песков уже отвечал представителям прессы на вопрос, когда же ждать встречи лидеров двух держав. Тогда он называл 7 декабря в качестве возможной даты, отметив, что "фигурируют и другие".Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков также обозначил примерно эту дату, заявив, что переговоры президентов РФ и США планируется провести после визита российского лидера в Индию, который произойдет 6 декабря.О том, что диалог состоится совсем скоро, говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен. "Я ожидаю, что они переговорят в очень скором будущем", – заявил он на конференции Reuters NEXT.Блинкен также добавил, что президент США подтвердит стремление к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.Особое внимание приковано и к темам, которые будут обсуждать собеседники. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что украинская тема "так или иначе возникнет".Одним из главных вопросов, по мнению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, станет и ситуация в Европе."Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе и далее по списку", – сказал он.Есть лишь единичные направления, по которым РФ и США ведут нормальную работу, отметил Рябков. В частности, это касается действия продленного ДСНВ, диалога по кибербезопасности, а также переговоров по стратегической стабильности.
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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден

Путин и Байден пообщаются по видеосвязи 7 декабря

17:42 04.12.2021
© AFP 2021 / Denis BalibouseПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / Denis Balibouse
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Как заявил пресс-секретарь российского лидера, президенты сами определят, сколько времени им потребуется для беседы.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры пройдут по видеосвязи, собеседники сами определят необходимое для разговора время.

"Вечер. Президенты сами определят", – сказал он, отвечая на вопрос, на какое время запланировано общение и сколько оно продлится.

Днем ранее Песков уже отвечал представителям прессы на вопрос, когда же ждать встречи лидеров двух держав. Тогда он называл 7 декабря в качестве возможной даты, отметив, что "фигурируют и другие".
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков также обозначил примерно эту дату, заявив, что переговоры президентов РФ и США планируется провести после визита российского лидера в Индию, который произойдет 6 декабря.
О том, что диалог состоится совсем скоро, говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я ожидаю, что они переговорят в очень скором будущем", – заявил он на конференции Reuters NEXT.
Блинкен также добавил, что президент США подтвердит стремление к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
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Особое внимание приковано и к темам, которые будут обсуждать собеседники. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что украинская тема "так или иначе возникнет".
Одним из главных вопросов, по мнению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, станет и ситуация в Европе.
"Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе и далее по списку", – сказал он.

Есть лишь единичные направления, по которым РФ и США ведут нормальную работу, отметил Рябков. В частности, это касается действия продленного ДСНВ, диалога по кибербезопасности, а также переговоров по стратегической стабильности.
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