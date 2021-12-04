https://ru.sputnik.md/20211204/solnechnoe-zatmenie-popalo-v-fokus-rossiyskikh-sputnikov---video-46951646.html
Солнечное затмение попало в фокус российских спутников – видео
Солнечное затмение попало в фокус российских спутников – видео
Космические аппараты передали на Землю кадры астрономического явления, которое с большим трудом можно было наблюдать жителям планеты.
2021-12-04T16:38+0200
2021-12-04T16:38+0200
2021-12-04T17:12+0200
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Произошедшее в субботу полное солнечное затмение засняли российские космические аппараты, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение госкорпорации "Роскосмос"."Несколько часов назад состоялось солнечное затмение: Луна полностью закрыла Солнце чуть менее чем на две минуты. Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" № 2" запечатлел лунную тень на поверхности Земли", – сказали в корпорации.Полное затмение солнца произошло 4 декабря, максимальная фаза была зарегистрирована около 9 утра. Полная фаза продлилась 1 минуту 54 секунды, она прошла узкой полосой тени Луны, так что астрономическое явление хорошо можно было наблюдать только с территории Антарктиды, частично – в южной части Африки, южной части Южной Америки и южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.При полном затмении возможно увидеть солнечную корону, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.
https://ru.sputnik.md/20211203/antarktida-na-dve-minuty-mozhet-pogruzitsya-vo-tmu-46908347.html
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в мире, россия, солнце, затмение
Солнечное затмение попало в фокус российских спутников – видео
16:38 04.12.2021 (обновлено: 17:12 04.12.2021)
Космические аппараты передали на Землю кадры астрономического явления, которое с большим трудом можно было наблюдать жителям планеты.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik.
Произошедшее в субботу полное солнечное затмение засняли российские космические аппараты, передает РИА Новости
со ссылкой на сообщение госкорпорации "Роскосмос".
"Несколько часов назад состоялось солнечное затмение: Луна полностью закрыла Солнце чуть менее чем на две минуты. Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" № 2" запечатлел лунную тень на поверхности Земли", – сказали в корпорации.
Полное затмение солнца произошло 4 декабря, максимальная фаза была зарегистрирована около 9 утра. Полная фаза продлилась 1 минуту 54 секунды, она прошла узкой полосой тени Луны, так что астрономическое явление хорошо можно было наблюдать только с территории Антарктиды, частично – в южной части Африки, южной части Южной Америки и южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
При полном затмении возможно увидеть солнечную корону, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.