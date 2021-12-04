Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211204/solnechnoe-zatmenie-popalo-v-fokus-rossiyskikh-sputnikov---video-46951646.html
Солнечное затмение попало в фокус российских спутников – видео
Солнечное затмение попало в фокус российских спутников – видео
Космические аппараты передали на Землю кадры астрономического явления, которое с большим трудом можно было наблюдать жителям планеты.
2021-12-04T16:38+0200
2021-12-04T17:12+0200
общество
в мире
россия
солнце
затмение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/04/46951619_0:151:1457:971_1920x0_80_0_0_33b998a5150a6698a8af49bafbda780b.jpg
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Произошедшее в субботу полное солнечное затмение засняли российские космические аппараты, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение госкорпорации "Роскосмос"."Несколько часов назад состоялось солнечное затмение: Луна полностью закрыла Солнце чуть менее чем на две минуты. Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" № 2" запечатлел лунную тень на поверхности Земли", – сказали в корпорации.Полное затмение солнца произошло 4 декабря, максимальная фаза была зарегистрирована около 9 утра. Полная фаза продлилась 1 минуту 54 секунды, она прошла узкой полосой тени Луны, так что астрономическое явление хорошо можно было наблюдать только с территории Антарктиды, частично – в южной части Африки, южной части Южной Америки и южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.При полном затмении возможно увидеть солнечную корону, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.
https://ru.sputnik.md/20211203/antarktida-na-dve-minuty-mozhet-pogruzitsya-vo-tmu-46908347.html
россия
солнце
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/04/46951619_73:0:1368:971_1920x0_80_0_0_11edc6d008f2c0ffac261625527e2b08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, солнце, затмение

Солнечное затмение попало в фокус российских спутников – видео

16:38 04.12.2021 (обновлено: 17:12 04.12.2021)
© Sputnik / Александр КряжевЧастичное солнечное затмение
Частичное солнечное затмение - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
Подписаться на
Космические аппараты передали на Землю кадры астрономического явления, которое с большим трудом можно было наблюдать жителям планеты.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Произошедшее в субботу полное солнечное затмение засняли российские космические аппараты, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение госкорпорации "Роскосмос".
"Несколько часов назад состоялось солнечное затмение: Луна полностью закрыла Солнце чуть менее чем на две минуты. Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" № 2" запечатлел лунную тень на поверхности Земли", – сказали в корпорации.
Полное затмение солнца произошло 4 декабря, максимальная фаза была зарегистрирована около 9 утра. Полная фаза продлилась 1 минуту 54 секунды, она прошла узкой полосой тени Луны, так что астрономическое явление хорошо можно было наблюдать только с территории Антарктиды, частично – в южной части Африки, южной части Южной Америки и южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
Частичное солнечное затмение на Манхэттене, Нью-Йорк - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
Общество
Антарктида на две минуты может погрузиться во тьму
Вчера, 14:20
При полном затмении возможно увидеть солнечную корону, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:47Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:45Возможные сроки пандемии COVID-19: мнение британских ученых
18:15Додон хочет сделать Молдову известной в мире шахматной страной
17:42Путин и Байден пообщаются по видеосвязи 7 декабря
17:10Стреляли: талибы** не знают, где проходит госграница?
16:38Солнечное затмение попало в фокус российских спутников – видео
16:16Марина Таубер остается в бюллетене для голосования в Бельцах
15:39Момент бегства жителей Индонезии от проснувшегося вулкана попал на видео
15:02В кишиневском парке La Izvor дипломаты высадили сливовую аллею
14:32Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя "Единой России"
13:55ЦИК прокомментировал решение суда Бельц о снятии Таубер с выборов
13:20Чехия поможет открыть 20 коек в реанимации больницы Минздрава
12:47Кризис в Бельцах: Таубер прокомментировала решение суда о снятии ее с выборов
12:15Байден заявил, что не приемлет "красных линий" по Украине
11:46Марину Таубер исключили из второго тура предвыборной гонки за пост мэра Бельц
11:45В Молдову пришел южный циклон: трассы обледенели
11:20Высший совет безопасности обсудил дело о концессии аэропорта
10:50Молдавия или Молдова – историк о том, как правильно называть страну
10:18В Бельцах продолжается суд о снятии Таубер с выборов мэра
09:38ВОЗ назвала сроки инспекции в России по процедуре признания "Спутника V"