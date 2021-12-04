https://ru.sputnik.md/20211204/v-beltsakh-prodolzhaetsya-sud-o-snyatii-tauber-s-vyborov-mera-46944492.html

В Бельцах продолжается суд о снятии Таубер с выборов мэра

В Бельцах продолжается суд о снятии Таубер с выборов мэра

После 18 часов дебатов магистраты Бельцкого суда отложили на субботнее утро рассмотрение дела кандидата от партии "Шор".

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политика

бельцы

выборы

марина таубер

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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Судебное заседание по делу Марины Таубер, кандидата от партии "Шор" на пост мэра Бельц, было прервано в ночь с пятницы на субботу и отложено после примерно 18 часов дебатов.Обсуждение возобновилось утром 4 декабря, однако тут же был объявлен перерыв на час по просьбе адвокатов Таубер.В то же время судья отклонил ходатайство адвокатов о заслушивании свидетелей и о переносе судебного заседания. По заявлению судьи, дело не терпит отлагательства, так как речь идет об организации второго тура выборов, который должен состояться в Бельцах в воскресенье.Напомним, что судьи Апелляционного суда Бельц в пятницу отклонили ходатайство адвокатов Таубер о переносе дела из первой инстанции суда Бельц в Апелляционный суд.Причина, на которую ссылались адвокаты, – родственные отношения между председателем суда Бельц и контркандидатом Таубер Николаем Григоришиным.Что случилось на выборах в БельцахМарина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября. За нее отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Второго декабря бельцкий суд заявил, что днем позже рассмотрит запрос ЦИК о снятии Марины Таубер с выборов мэра. Тогда же, 2 декабря, Марина Таубер обратилась в Апелляционную палату Кишинева, чтобы обжаловать рекомендацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) аннулировать ее кандидатуру. Кандидат грозит массовыми протестами, мнения населения и экспертной среды противоречивы.В четверг представители Партии "Шор" Марина Таубер и Денис Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что партия "будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников на улицу".

https://ru.sputnik.md/20211203/sud-beltsy-marina-tauber-46934994.html

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бельцы, выборы, марина таубер