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https://ru.sputnik.md/20211204/v-kishinevskom-parke-la-izvor-diplomaty-vysadili-slivovuyu-alleyu-46949068.html
В кишиневском парке La Izvor дипломаты высадили сливовую аллею
В кишиневском парке La Izvor дипломаты высадили сливовую аллею
Глава городской администрации заявил, что теперь эта аллея будет называться "Аллеей дипломатов".
2021-12-04T15:02+0200
2021-12-04T15:02+0200
общество
кишинев
деревья
дипломаты
в молдове
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КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан вместе с представителями посольств и дипломатических миссий в субботу посадили деревья на центральной аллее в парке La Izvor.В акции также приняли участие преторы города, руководители муниципальных управлений, советники градоначальника и другие сотрудники мэрии.Чебан заявил, что эта аллея в парке будет называться "Аллеей дипломатов". Сотрудники дипмиссий высадили более 40 деревьев сорта пурпурной (растопыренной) сливы Pissardii.В прошлом году на территории муниципия Кишинев было высажено около 65 тысяч деревьев и кустарников разных пород, а в текущем году - более 100 тысяч деревьев, сообщает городская администрация.
https://ru.sputnik.md/20210830/meriya-stolitsy-remontiruet-park-butoyash-44353120.html
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кишинев, деревья, дипломаты, в молдове

В кишиневском парке La Izvor дипломаты высадили сливовую аллею

15:02 04.12.2021
© Photo : Facebook / Ion Ceban"Аллея дипломатов" в парке La Izvor
Аллея дипломатов в парке La Izvor - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
© Photo : Facebook / Ion Ceban
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В акции принял участие глава столичной администрации, он заявил, что теперь эта аллея будет называться "Аллеей дипломатов".
КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан вместе с представителями посольств и дипломатических миссий в субботу посадили деревья на центральной аллее в парке La Izvor.
В акции также приняли участие преторы города, руководители муниципальных управлений, советники градоначальника и другие сотрудники мэрии.
Чебан заявил, что эта аллея в парке будет называться "Аллеей дипломатов". Сотрудники дипмиссий высадили более 40 деревьев сорта пурпурной (растопыренной) сливы Pissardii.
В прошлом году на территории муниципия Кишинев было высажено около 65 тысяч деревьев и кустарников разных пород, а в текущем году - более 100 тысяч деревьев, сообщает городская администрация.
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
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