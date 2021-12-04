https://ru.sputnik.md/20211204/v-kishinevskom-parke-la-izvor-diplomaty-vysadili-slivovuyu-alleyu-46949068.html

В кишиневском парке La Izvor дипломаты высадили сливовую аллею

В кишиневском парке La Izvor дипломаты высадили сливовую аллею

Глава городской администрации заявил, что теперь эта аллея будет называться "Аллеей дипломатов".

2021-12-04T15:02+0200

2021-12-04T15:02+0200

2021-12-04T15:02+0200

общество

кишинев

деревья

дипломаты

в молдове

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КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан вместе с представителями посольств и дипломатических миссий в субботу посадили деревья на центральной аллее в парке La Izvor.В акции также приняли участие преторы города, руководители муниципальных управлений, советники градоначальника и другие сотрудники мэрии.Чебан заявил, что эта аллея в парке будет называться "Аллеей дипломатов". Сотрудники дипмиссий высадили более 40 деревьев сорта пурпурной (растопыренной) сливы Pissardii.В прошлом году на территории муниципия Кишинев было высажено около 65 тысяч деревьев и кустарников разных пород, а в текущем году - более 100 тысяч деревьев, сообщает городская администрация.

https://ru.sputnik.md/20210830/meriya-stolitsy-remontiruet-park-butoyash-44353120.html

кишинев

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2021

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кишинев, деревья, дипломаты, в молдове