https://ru.sputnik.md/20211204/v-moldovu-prishel-yuzhnyy-tsiklon-trassy-obledeneli-46946330.html
В Молдову пришел южный циклон: трассы обледенели
В Молдову пришел южный циклон: трассы обледенели
Зима начинает вступать в свои права на территории Республики Молдова, дорожные службы реагируют оперативно.
2021-12-04T11:45+0200
2021-12-04T11:45+0200
2021-12-04T12:55+0200
общество
в молдове
циклон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/04/46946300_131:0:1311:664_1920x0_80_0_0_24862607e75088cceba70768debda781.jpg
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik.В Молдову пришел южный циклон: в субботу дорожные службы страны были подняты на борьбу с обледенением на некоторых магистральных трассах.Как сообщили в пресс-службе Национальной администрации автомобильных дорог, необходимость привлечь спецтехнику возникла в Штефан-Водском районе, на трассах R31 и R30: Тудора – Паланка – граница с Украиной.По мере необходимости дорожники проводят патрулирование и наблюдают за всеми опасными участками автотрасс.Государственная администрация автодорог предупреждает водителей о необходимости соблюдения правил дорожного движения, касающихся оснащения транспортных средств соответствующими сезону шинами и адаптации скоростного режима к условиям движения зимой.По прогнозам синоптиков, с 5 декабря в Молдове немного потеплеет. Температура воздуха 5 и 6 декабря поднимется до +9...+12 градусов.
https://ru.sputnik.md/20211203/sotni-pozharnykh-v-moldove-podnyali-po-trevoge-46908707.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/04/46946300_278:0:1163:664_1920x0_80_0_0_78de6964e1bfd945d9df6423ac9ad9cd.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в молдове, циклон
В Молдову пришел южный циклон: трассы обледенели
11:45 04.12.2021 (обновлено: 12:55 04.12.2021)
Зима начинает вступать в свои права на территории Республики Молдова, дорожные службы реагируют оперативно.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik.В Молдову пришел южный циклон: в субботу дорожные службы страны были подняты на борьбу с обледенением на некоторых магистральных трассах.
Как сообщили в пресс-службе Национальной администрации автомобильных дорог, необходимость привлечь спецтехнику возникла в Штефан-Водском районе, на трассах R31 и R30: Тудора – Паланка – граница с Украиной.
"В настоящее время доступность дорожной инфраструктуры в зимних условиях обеспечивается на всей протяженности сети", – отметили в ведомстве.
По мере необходимости дорожники проводят патрулирование и наблюдают за всеми опасными участками автотрасс.
Государственная администрация автодорог предупреждает водителей о необходимости соблюдения правил дорожного движения, касающихся оснащения транспортных средств соответствующими сезону шинами и адаптации скоростного режима к условиям движения зимой.
По прогнозам синоптиков, с 5 декабря в Молдове немного потеплеет. Температура воздуха 5 и 6 декабря поднимется до +9...+12 градусов.