https://ru.sputnik.md/20211204/v-moldovu-prishel-yuzhnyy-tsiklon-trassy-obledeneli-46946330.html

В Молдову пришел южный циклон: трассы обледенели

В Молдову пришел южный циклон: трассы обледенели

Зима начинает вступать в свои права на территории Республики Молдова, дорожные службы реагируют оперативно.

2021-12-04T11:45+0200

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общество

в молдове

циклон

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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik.В Молдову пришел южный циклон: в субботу дорожные службы страны были подняты на борьбу с обледенением на некоторых магистральных трассах.Как сообщили в пресс-службе Национальной администрации автомобильных дорог, необходимость привлечь спецтехнику возникла в Штефан-Водском районе, на трассах R31 и R30: Тудора – Паланка – граница с Украиной.По мере необходимости дорожники проводят патрулирование и наблюдают за всеми опасными участками автотрасс.Государственная администрация автодорог предупреждает водителей о необходимости соблюдения правил дорожного движения, касающихся оснащения транспортных средств соответствующими сезону шинами и адаптации скоростного режима к условиям движения зимой.По прогнозам синоптиков, с 5 декабря в Молдове немного потеплеет. Температура воздуха 5 и 6 декабря поднимется до +9...+12 градусов.

https://ru.sputnik.md/20211203/sotni-pozharnykh-v-moldove-podnyali-po-trevoge-46908707.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, циклон