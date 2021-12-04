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В Молдову пришел южный циклон: трассы обледенели
В Молдову пришел южный циклон: трассы обледенели
Зима начинает вступать в свои права на территории Республики Молдова, дорожные службы реагируют оперативно.
2021-12-04T11:45+0200
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общество
в молдове
циклон
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik.В Молдову пришел южный циклон: в субботу дорожные службы страны были подняты на борьбу с обледенением на некоторых магистральных трассах.Как сообщили в пресс-службе Национальной администрации автомобильных дорог, необходимость привлечь спецтехнику возникла в Штефан-Водском районе, на трассах R31 и R30: Тудора – Паланка – граница с Украиной.По мере необходимости дорожники проводят патрулирование и наблюдают за всеми опасными участками автотрасс.Государственная администрация автодорог предупреждает водителей о необходимости соблюдения правил дорожного движения, касающихся оснащения транспортных средств соответствующими сезону шинами и адаптации скоростного режима к условиям движения зимой.По прогнозам синоптиков, с 5 декабря в Молдове немного потеплеет. Температура воздуха 5 и 6 декабря поднимется до +9...+12 градусов.
https://ru.sputnik.md/20211203/sotni-pozharnykh-v-moldove-podnyali-po-trevoge-46908707.html
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в молдове, циклон

В Молдову пришел южный циклон: трассы обледенели

11:45 04.12.2021 (обновлено: 12:55 04.12.2021)
© Photo : Facebook / Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"Обледенелая трасса на юге Молдовы
Обледенелая трасса на юге Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
© Photo : Facebook / Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Зима начинает вступать в свои права на территории Республики Молдова, дорожные службы реагируют оперативно.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik.В Молдову пришел южный циклон: в субботу дорожные службы страны были подняты на борьбу с обледенением на некоторых магистральных трассах.
Как сообщили в пресс-службе Национальной администрации автомобильных дорог, необходимость привлечь спецтехнику возникла в Штефан-Водском районе, на трассах R31 и R30: Тудора – Паланка – граница с Украиной.

"В настоящее время доступность дорожной инфраструктуры в зимних условиях обеспечивается на всей протяженности сети", – отметили в ведомстве.

По мере необходимости дорожники проводят патрулирование и наблюдают за всеми опасными участками автотрасс.
Государственная администрация автодорог предупреждает водителей о необходимости соблюдения правил дорожного движения, касающихся оснащения транспортных средств соответствующими сезону шинами и адаптации скоростного режима к условиям движения зимой.
По прогнозам синоптиков, с 5 декабря в Молдове немного потеплеет. Температура воздуха 5 и 6 декабря поднимется до +9...+12 градусов.
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