https://ru.sputnik.md/20211204/v-tiraspole-spasli-podrostka-kotoryy-khotel-prygnut-s-mosta-46956198.html

В Тирасполе спасли подростка, который хотел прыгнуть с моста

В Тирасполе спасли подростка, который хотел прыгнуть с моста

Очевидцы вызвали милицию, и молодого человека удалось удержать в последний момент.

2021-12-04T20:00+0200

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общество

днестр

подросток

мост

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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Трагедия едва не случилась 4 декабря в центре Тирасполя. Около часа дня на горячую линию экстренных служб начали поступать звонки от очевидцев: подросток стоит на парапете моста через Днестр.К месту происшествия были направлены экстренные службы, сообщают приднестровские правоохранители. Молодой человек не шел на диалог, затем поскользнулся и едва не упал, но успел зацепиться руками за нижний край перил.Подоспевшие сотрудники органов правопорядка в штатском вовремя вытащили молодого человека на поверхность моста.Причины, толкнувшие его на такой поступок, устанавливаются.

днестр

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2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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днестр, подросток, мост