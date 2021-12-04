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В Тирасполе спасли подростка, который хотел прыгнуть с моста
В Тирасполе спасли подростка, который хотел прыгнуть с моста
Очевидцы вызвали милицию, и молодого человека удалось удержать в последний момент.
2021-12-04T20:00+0200
2021-12-04T20:00+0200
общество
днестр
подросток
мост
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Трагедия едва не случилась 4 декабря в центре Тирасполя. Около часа дня на горячую линию экстренных служб начали поступать звонки от очевидцев: подросток стоит на парапете моста через Днестр.К месту происшествия были направлены экстренные службы, сообщают приднестровские правоохранители. Молодой человек не шел на диалог, затем поскользнулся и едва не упал, но успел зацепиться руками за нижний край перил.Подоспевшие сотрудники органов правопорядка в штатском вовремя вытащили молодого человека на поверхность моста.Причины, толкнувшие его на такой поступок, устанавливаются.
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днестр, подросток, мост

В Тирасполе спасли подростка, который хотел прыгнуть с моста

20:00 04.12.2021
© Sputnik / Irina LeahovaМост в городе Тирасполь
Мост в городе Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Irina Leahova
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Очевидцы вызвали милицию, и молодого человека удалось удержать в последний момент.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Трагедия едва не случилась 4 декабря в центре Тирасполя. Около часа дня на горячую линию экстренных служб начали поступать звонки от очевидцев: подросток стоит на парапете моста через Днестр.
К месту происшествия были направлены экстренные службы, сообщают приднестровские правоохранители. Молодой человек не шел на диалог, затем поскользнулся и едва не упал, но успел зацепиться руками за нижний край перил.
Подоспевшие сотрудники органов правопорядка в штатском вовремя вытащили молодого человека на поверхность моста.
Причины, толкнувшие его на такой поступок, устанавливаются.
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