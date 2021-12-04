https://ru.sputnik.md/20211204/voz-nazvala-sroki-inspektsii-v-rossii-po-protsedure-priznaniya-sputnika-v-46942902.html

ВОЗ назвала сроки инспекции в России по процедуре признания "Спутника V"

ВОЗ назвала сроки инспекции в России по процедуре признания "Спутника V"

Процедуру экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам российская вакцина от коронавируса проходит с марта.

2021-12-04T09:38+0200

2021-12-04T09:38+0200

2021-12-04T10:39+0200

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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет инспекцию в России для оценки вакцины от COVID "Спутник V" не ранее января 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.Глава Минздрава России Михаил Мурашко в начале октября заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Впоследствии глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 года, препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". "Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.В России созданы и другие вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Четвертую российскую вакцину, "Спутник Лайт", зарегистрировали в начале мая. А в конце августа российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" – "ЭпиВакКорона-Н".

https://ru.sputnik.md/20211129/modifikatsia-sputnik-v-omikron-46817943.html

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