https://ru.sputnik.md/20211204/voz-nazvala-sroki-inspektsii-v-rossii-po-protsedure-priznaniya-sputnika-v-46942902.html
ВОЗ назвала сроки инспекции в России по процедуре признания "Спутника V"
ВОЗ назвала сроки инспекции в России по процедуре признания "Спутника V"
Процедуру экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам российская вакцина от коронавируса проходит с марта.
2021-12-04T09:38+0200
2021-12-04T09:38+0200
2021-12-04T10:39+0200
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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет инспекцию в России для оценки вакцины от COVID "Спутник V" не ранее января 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.Глава Минздрава России Михаил Мурашко в начале октября заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Впоследствии глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 года, препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". "Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.В России созданы и другие вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Четвертую российскую вакцину, "Спутник Лайт", зарегистрировали в начале мая. А в конце августа российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" – "ЭпиВакКорона-Н".
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в мире, россия, воз, спутник v
ВОЗ назвала сроки инспекции в России по процедуре признания "Спутника V"
09:38 04.12.2021 (обновлено: 10:39 04.12.2021)
Процедуру экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам российская вакцина от коронавируса проходит с марта.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет инспекцию в России для оценки вакцины от COVID "Спутник V" не ранее января 2022 года, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
"ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены", – заявили в ВОЗ.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко в начале октября заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Впоследствии глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 года, препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V".
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
В России созданы и другие вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Четвертую российскую вакцину, "Спутник Лайт", зарегистрировали в начале мая. А в конце августа российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" – "ЭпиВакКорона-Н".