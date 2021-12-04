Коронавирус
Возможные сроки пандемии COVID-19: мнение британских ученых
© Sputnik / Густаво Вальенте/
Ученые из Великобритании прогнозируют, что пандемия так или иначе будет играть роль в жизни человечества еще минимум 5 лет.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. "Активных мер управления" может потребовать пандемия коронавируса в течение еще пяти лет, об этом говорится в опубликованных документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE), передает РИА Новости.
"SARS-CoV-2 будет по-прежнему представлять угрозу для функционирования системы здравоохранения и потребует активных мер управления, ключевыми из которых являются вакцинация и эпиднадзор, по крайней мере в течение следующих пяти лет", - отмечается в заявлении.
Эксперты обращают внимание на тот факт, что пока неизвестны масштабы требуемой вакцинации, а также других мер (тестирование, вентиляция, изоляция больных и т. д.) в течение следующих 5-10 лет. Все это напрямую зависит от эффективности вакцин и продолжительности действия иммунитета после повторного заражения, а также от продолжающейся эволюции вируса – новые штаммы продолжают появляться.
Эксперты обращают внимание на тот факт, что пока неизвестны масштабы требуемой вакцинации, а также других мер (тестирование, вентиляция, изоляция больных и т. д.) в течение следующих 5-10 лет. Все это напрямую зависит от эффективности вакцин и продолжительности действия иммунитета после повторного заражения, а также от продолжающейся эволюции вируса – новые штаммы продолжают появляться.
2 декабря, 08:00
В среду, 1 декабря, страны-члены Всемирной организации здравоохранения приняли решение начать переговоры по международному договору о предотвращении и контролю над пандемиями.
Решение было принято на основе консенсуса в ходе второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря.
Решение было принято на основе консенсуса в ходе второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря.