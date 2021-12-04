https://ru.sputnik.md/20211204/vysshiy-sovet-bezopasnosti-obsudil-delo-o-kontsessii-aeroporta-46945420.html

Высший совет безопасности обсудил дело о концессии аэропорта

Высший совет безопасности обсудил дело о концессии аэропорта

Члены ВСБ изучили уровень выполнения их февральских рекомендаций по делу.

2021-12-04T11:20+0200

2021-12-04T11:20+0200

2021-12-04T12:57+0200

общество

концессия

высший совет безопасности

международный аэропорт кишинева

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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Администрация президента Молдовы сообщила о результатах заседания Высшего совета безопасности (ВСБ) при главе государства, которое состоялось в пятницу.Члены ВСБ заслушали представителей государственных структур, в компетенцию которых входит проверка ситуации с концессией Международного аэропорта Кишинева. В частности, обсуждался уровень выполнения рекомендаций последнего заседания ВСБ по этой теме, которое состоялось в феврале 2021 года.Среди рекомендаций ВСБ – завершение оценки ущерба, нанесенного согласованными действиями группы лиц по захвату контроля над аэропортом, говорится в сообщении администрации президента.Также было рекомендовано, чтобы безопасность этого стратегического объекта обеспечивалась учреждениями, которые в финансовом отношении не зависят от концессионеров.

https://ru.sputnik.md/20210319/Krazha-milliarda-i-kontsessiya-aeroporta-chto-izvestno-o-delakh-Zhardana-i-Ulanova-34046961.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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концессия, высший совет безопасности, международный аэропорт кишинева