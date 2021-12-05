https://ru.sputnik.md/20211205/brifing-tsik-vtoroy-tur-vyborov-v-beltsakh-priostanovlen-46959180.html

Брифинг ЦИК: второй тур выборов в Бельцах приостановлен

Брифинг ЦИК: второй тур выборов в Бельцах приостановлен

Центризбирком провел брифинг, чтобы разъяснить ранее принятое решение о приостановке второго тура выборов в Бельцах.

2021-12-05T08:32+0200

2021-12-05T08:32+0200

2021-12-05T10:12+0200

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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Проведение второго тура выборов в Бельцах приостановлено, голосования 5 декабря в северной столице Молдовы не будет.️Ночью Апелляционный суд признал решение суда первой инстанции об аннуллировании регистраиции Марины Таубер. Утром члены ЦИК на брифинге заявили, что "сочли невозможным провести второй тур новых местных выборов на должность мэра только с одним кандидатом" и заявили, что второй тур выборов приостанавливается.В соответствии с распоряжением ЦИК, избирательные бюро соответствующих избирательных участков возвращают в окружной избирательный совет Бельцкого муниципального округа № 2 все избирательные документы и материалы, включая бюллетени для голосования.Кризис в Бельцах: как развивались событияВ субботу судья бельцкого суда Наталья Косташ аннулировала регистрацию кандидата Партии "Шор" Марины Таубер в качестве кандидата на выборах мэра Бельц в связи с выявленными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата. С таким требованием ранее выступил ЦИК."Суд постановил одобрить запрос Центральной избирательной комиссии, избирательная комиссия Бельц должна аннулировать регистрацию Марины Таубер в качестве кандидата на пост мэра Бельц, решение может быть обжаловано", – заявила судья.Адвокаты Марины Таубер заявили, что обжалуют решение суда первой инстанции в Апелляционном суде. "У нас есть сутки", – заявил представитель защиты.В Бельцах адвокаты Таубер дали отвод всему составу суда. Защитники потребовали перевода дела с опротестованием вердикта суда первой инстанции в Высшую судебную палату.Высшая судебная палата перенаправила дело о снятии Таубер с выборов обратно в Апелляционную палату Бельц.Около полуночи ЦИК обнародовала заявление, сообщив, что если Апелляционный суд отменит решение суда первой инстанции, то участки в Бельцах "откроются в обычном режиме, в 7.00, для второго тура голосования". Однако этого не произошло.Рано утром в воскресенье, 5 декабря, Центральная избирательная комиссия сообщила, что приняла к сведению решение Бельцкого суда и решение Апелляционного суда Бельц об отмене регистрации конкурента на выборах в мэры Бельц Марины Таубер и сочла невозможным в таком контексте проведение второго тура выборов в Бельцах, поскольку избирательное законодательство предусматривает, что второй тур выборов является обязательным с участием 2 кандидатов.Члены Комиссии, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение о приостановлении второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не обретут статус окончательных.Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу кандидата на пост мэра Бельц Марины Таубер на постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором она просит суд исключить Таубер из предвыборной гонки. Жалоба кандидата признана необоснованной, об этом говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.Напомним, ранее ЦИК направил в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата.Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали шесть членов комиссии, двое воздержались. На заседании присутствовали представители Партии "Шор" – сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидатки.В четверг Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки.Какой была ситуация перед вторым туром выборов в БельцахМарина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).

https://ru.sputnik.md/20211205/tsik-sochla-nevozmozhnym-provedenie-vtorogo-tura-mestnykh-vyborov-v-beltsakh-46958370.html

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