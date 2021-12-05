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Четверо граждан Сирии пытались незаконно перейти границу с Румынией
Четверо граждан Сирии пытались незаконно перейти границу с Румынией
Пограничники задержали иностранцев, которые в ночь с субботы на воскресенье пытались попасть в соседнее государство.
2021-12-05T12:02+0200
2021-12-05T12:02+0200
общество
граница
румыния
пограничная полиция
сирия
в молдове
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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции близ села Точень задержали четырех сирийских граждан, которые пытались незаконно пересечь границу Молдовы с Румынией.По сообщению пограничников, 4 декабря в 22.20 в диспетчерскую службу поступила информация о том, что пять иностранных граждан не явились в Центр размещения. Оперативно информация была передана во все приграничные подразделения, в том числе и в Румынию.В итоге 5 декабря около трех часов ночи в направлении населенных пунктов Точень - Березень Пограничная полиция обнаружила четырех иностранных граждан и автомобиль, на котором они прибыли в приграничную зону.У четверых сирийцев в возрасте от 25 до 31 года был законный вид на жительство на территории Республики Молдова. По словам румынских пограничников, пятый сириец и еще один гражданин Турции были задержаны в Румынии.Возбуждено дело по факту попытки незаконного перехода государственной границы.
https://ru.sputnik.md/20211107/pogranichnyy-pes-v-moldove-pomog-zaderzhat-vora-46224247.html
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граница, румыния, пограничная полиция, сирия, в молдове

Четверо граждан Сирии пытались незаконно перейти границу с Румынией

12:02 05.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotariкоординационный центр
координационный центр - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Молдавские пограничники задержали иностранцев, которые в ночь с субботы на воскресенье пытались попасть в соседнее государство.
КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции близ села Точень задержали четырех сирийских граждан, которые пытались незаконно пересечь границу Молдовы с Румынией.
По сообщению пограничников, 4 декабря в 22.20 в диспетчерскую службу поступила информация о том, что пять иностранных граждан не явились в Центр размещения. Оперативно информация была передана во все приграничные подразделения, в том числе и в Румынию.
В итоге 5 декабря около трех часов ночи в направлении населенных пунктов Точень - Березень Пограничная полиция обнаружила четырех иностранных граждан и автомобиль, на котором они прибыли в приграничную зону.
У четверых сирийцев в возрасте от 25 до 31 года был законный вид на жительство на территории Республики Молдова. По словам румынских пограничников, пятый сириец и еще один гражданин Турции были задержаны в Румынии.
Возбуждено дело по факту попытки незаконного перехода государственной границы.
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