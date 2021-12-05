https://ru.sputnik.md/20211205/chetvero-grazhdan-sirii-pytalis-nezakonno-pereyti-granitsu-s-rumyniey-46963285.html

Четверо граждан Сирии пытались незаконно перейти границу с Румынией

Четверо граждан Сирии пытались незаконно перейти границу с Румынией

Пограничники задержали иностранцев, которые в ночь с субботы на воскресенье пытались попасть в соседнее государство.

2021-12-05T12:02+0200

2021-12-05T12:02+0200

2021-12-05T12:02+0200

общество

граница

румыния

пограничная полиция

сирия

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1118/44/11184499_0:95:1824:1121_1920x0_80_0_0_00e13ee99f6de07ca64a7f5c845b11b9.jpg

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции близ села Точень задержали четырех сирийских граждан, которые пытались незаконно пересечь границу Молдовы с Румынией.По сообщению пограничников, 4 декабря в 22.20 в диспетчерскую службу поступила информация о том, что пять иностранных граждан не явились в Центр размещения. Оперативно информация была передана во все приграничные подразделения, в том числе и в Румынию.В итоге 5 декабря около трех часов ночи в направлении населенных пунктов Точень - Березень Пограничная полиция обнаружила четырех иностранных граждан и автомобиль, на котором они прибыли в приграничную зону.У четверых сирийцев в возрасте от 25 до 31 года был законный вид на жительство на территории Республики Молдова. По словам румынских пограничников, пятый сириец и еще один гражданин Турции были задержаны в Румынии.Возбуждено дело по факту попытки незаконного перехода государственной границы.

https://ru.sputnik.md/20211107/pogranichnyy-pes-v-moldove-pomog-zaderzhat-vora-46224247.html

румыния

сирия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

граница, румыния, пограничная полиция, сирия, в молдове