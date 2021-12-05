И день превратился в ночь: трагическое извержение вулкана в Индонезии - фото

В результате извержения погибло не менее 13 человек, десятки получили ранения, сообщило агентство Reuters.По информации властей, двоих погибших удалось опознать. Еще 98 человек получили сильные ожоги, 35 пострадавших госпитализированы. Из района бедствия эвакуированы 902 человека. Извержение привело к повреждению стратегически важного моста, соединяющего два района, несколько зданий разрушены.В субботу международные СМИ передавали, что все небо в районе Семеру было затянуто тучами пепла, стало темно как ночью. Извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении. У подножия исполина в ловушке оказались 10 человек, спасателям удалось их эвакуировать.Вулкан Семеру высотой 3600 метров является одним из почти 130 действующих вулканов Индонезии. В январе исполин уже просыпался, но тогда обошлось без человеческих жертв.
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии началось в субботу. Исполин выбросил столб пепла на 15 километров, свет померк, люди в панике бросились бежать. Позже стало известно о погибших.
В результате извержения погибло не менее 13 человек, десятки получили ранения, сообщило агентство Reuters.
По информации властей, двоих погибших удалось опознать. Еще 98 человек получили сильные ожоги, 35 пострадавших госпитализированы. Из района бедствия эвакуированы 902 человека. Извержение привело к повреждению стратегически важного моста, соединяющего два района, несколько зданий разрушены.
В субботу международные СМИ передавали, что все небо в районе Семеру было затянуто тучами пепла, стало темно как ночью. Извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении. У подножия исполина в ловушке оказались 10 человек, спасателям удалось их эвакуировать.
Вулкан Семеру высотой 3600 метров является одним из почти 130 действующих вулканов Индонезии. В январе исполин уже просыпался, но тогда обошлось без человеческих жертв.