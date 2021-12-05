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И день превратился в ночь: трагическое извержение вулкана в Индонезии - фото
И день превратился в ночь: трагическое извержение вулкана в Индонезии - фото
Извержение вулкана началось в субботу. Семеру выбросил столб пепла на 15 километров, люди в панике бросились бежать.
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фото
индонезия
извержение вулкана
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В результате извержения погибло не менее 13 человек, десятки получили ранения, сообщило агентство Reuters.По информации властей, двоих погибших удалось опознать. Еще 98 человек получили сильные ожоги, 35 пострадавших госпитализированы. Из района бедствия эвакуированы 902 человека. Извержение привело к повреждению стратегически важного моста, соединяющего два района, несколько зданий разрушены.В субботу международные СМИ передавали, что все небо в районе Семеру было затянуто тучами пепла, стало темно как ночью. Извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении. У подножия исполина в ловушке оказались 10 человек, спасателям удалось их эвакуировать.Вулкан Семеру высотой 3600 метров является одним из почти 130 действующих вулканов Индонезии. В январе исполин уже просыпался, но тогда обошлось без человеческих жертв.
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фото, фото, индонезия, извержение вулкана

И день превратился в ночь: трагическое извержение вулкана в Индонезии - фото

12:35 05.12.2021 (обновлено: 16:20 05.12.2021)
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Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии началось в субботу. Исполин выбросил столб пепла на 15 километров, свет померк, люди в панике бросились бежать. Позже стало известно о погибших.
В результате извержения погибло не менее 13 человек, десятки получили ранения, сообщило агентство Reuters.
По информации властей, двоих погибших удалось опознать. Еще 98 человек получили сильные ожоги, 35 пострадавших госпитализированы. Из района бедствия эвакуированы 902 человека. Извержение привело к повреждению стратегически важного моста, соединяющего два района, несколько зданий разрушены.
В субботу международные СМИ передавали, что все небо в районе Семеру было затянуто тучами пепла, стало темно как ночью. Извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении. У подножия исполина в ловушке оказались 10 человек, спасателям удалось их эвакуировать.
Вулкан Семеру высотой 3600 метров является одним из почти 130 действующих вулканов Индонезии. В январе исполин уже просыпался, но тогда обошлось без человеческих жертв.
© AFP 2021 / BNPB

Извержение вулкана Семеру, вид со стороны города Лумаджанг.

Извержение вулкана Семеру, вид со стороны города Лумаджанг. - Sputnik Молдова
1/10
© AFP 2021 / BNPB

Извержение вулкана Семеру, вид со стороны города Лумаджанг.

© AFP 2021 / Juni Kriswanto

Спасатели эвакуируют пострадавшую женщину из района, покрытого вулканическим пеплом, в деревне Сумбер-Вулу в Лумаджанге после извержения вулкана Семеру.

Спасатели эвакуируют пострадавшую женщину из района, покрытого вулканическим пеплом, в деревне Сумбер-Вулу в Лумаджанге после извержения вулкана Семеру. - Sputnik Молдова
2/10
© AFP 2021 / Juni Kriswanto

Спасатели эвакуируют пострадавшую женщину из района, покрытого вулканическим пеплом, в деревне Сумбер-Вулу в Лумаджанге после извержения вулкана Семеру.

© REUTERS / Willy Kurniawan

Поврежденные дома, засыпанные вулканическим пеплом, в деревне Сумбервулух после извержения вулкана Семеру.

Поврежденные дома, засыпанные вулканическим пеплом, в деревне Сумбервулух после извержения вулкана Семеру. - Sputnik Молдова
3/10
© REUTERS / Willy Kurniawan

Поврежденные дома, засыпанные вулканическим пеплом, в деревне Сумбервулух после извержения вулкана Семеру.

© AP Photo / Trisnadi

Женщина рыдает: ее дом был разрушен из-за извержения вулкана Семеру в районе Лумаджанг, провинция Восточная Ява.

Женщина рыдает: ее дом был разрушен из-за извержения вулкана Семеру в районе Лумаджанг, провинция Восточная Ява. - Sputnik Молдова
4/10
© AP Photo / Trisnadi

Женщина рыдает: ее дом был разрушен из-за извержения вулкана Семеру в районе Лумаджанг, провинция Восточная Ява.

© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Жители деревни - возле дома, почти полностью засыпанного вулканическим пеплом, в деревне Сумбер-Вулу, Лумаджанг, провинция Восточная Ява.

Жители деревни - возле дома, почти полностью засыпанного вулканическим пеплом, в деревне Сумбер-Вулу, Лумаджанг, провинция Восточная Ява. - Sputnik Молдова
5/10
© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Жители деревни - возле дома, почти полностью засыпанного вулканическим пеплом, в деревне Сумбер-Вулу, Лумаджанг, провинция Восточная Ява.

© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Житель деревни несет свою кровать: в регионе идет эвакуация, после извержения Семеру вулканический пепел накрыл деревню Сумбер-Вулу. На фотографии видно, что дома занесены практически по крышу.

Житель деревни несет свою кровать: в регионе идет эвакуация, после извержения Семеру вулканический пепел накрыл деревню Сумбер-Вулу. На фотографии видно, что дома занесены практически по крышу. - Sputnik Молдова
6/10
© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Житель деревни несет свою кровать: в регионе идет эвакуация, после извержения Семеру вулканический пепел накрыл деревню Сумбер-Вулу. На фотографии видно, что дома занесены практически по крышу.

© REUTERS / Antara Foto/Ari Bowo Sucipto

Мост, пострадавший от извержения вулкана Семеру, в деревне Кандипуро, Лумаджанг, Индонезия.

Мост, пострадавший от извержения вулкана Семеру, в деревне Кандипуро, Лумаджанг, Индонезия. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / Antara Foto/Ari Bowo Sucipto

Мост, пострадавший от извержения вулкана Семеру, в деревне Кандипуро, Лумаджанг, Индонезия.

© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Сельчанин сидит возле павшей коровы, покрытой вулканическим пеплом.

Сельчанин сидит возле павшей коровы, покрытой вулканическим пеплом. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Сельчанин сидит возле павшей коровы, покрытой вулканическим пеплом.

© AP Photo / Trisnadi

Мужчина осматривает грузовик, почти полностью засыпанный пеплом от извержения Семеру в районе Лумаджанг, провинция Восточная Ява.

Мужчина осматривает грузовик, почти полностью засыпанный пеплом от извержения Семеру в районе Лумаджанг, провинция Восточная Ява. - Sputnik Молдова
9/10
© AP Photo / Trisnadi

Мужчина осматривает грузовик, почти полностью засыпанный пеплом от извержения Семеру в районе Лумаджанг, провинция Восточная Ява.

© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Сельские жители несут свой скот на руках в ходе эвакуации после извержения вулкана Семеру.

Сельские жители несут свой скот на руках в ходе эвакуации после извержения вулкана Семеру. - Sputnik Молдова
10/10
© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Сельские жители несут свой скот на руках в ходе эвакуации после извержения вулкана Семеру.

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