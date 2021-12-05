https://ru.sputnik.md/20211205/izbavitsya-li-moldova-ot-fenomena-zarplat-v-konvertakh-46967545.html

Избавится ли Молдова от феномена зарплат "в конвертах"

Избавится ли Молдова от феномена зарплат "в конвертах"

Бывший вице-министр финансов рассказал, удастся ли в Молдове искоренить феномен зарплаты "в конвертах" и "черную бухгалтерию".

2021-12-05T16:32+0200

2021-12-05T16:32+0200

2021-12-05T16:32+0200

радио

молдова

зарплата

зарплаты в конвертах

в молдове

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В Молдове невозможно искоренить тотально феномен уклонения от уплаты налогов, но можно сократить процент до того уровня, который будет незначительным. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший вице-министр финансов, экономический эксперт Юрий Чичибаба.Как считает эксперт, если государство обратит внимание сотрудников компаний на необходимость интересоваться, как именно они получают зарплату, уплачиваются ли из нее все налоги, то это будет лучшим решением. "То есть, когда человек заинтересован и следующим его вопросом при трудоустройстве окажется "А будет ли у меня "белая зарплата?", то тогда у нас в стране ситуация кардинально поменяется. Грубо говоря, нечестный предприниматель останется без сотрудников, потому что все уйдут от него", – сказал собеседник.Он обратил внимание на нелояльную конкуренцию, потому что тот бизнесмен, который выплачивает зарплату "в конвертах", по сравнению с тем, кто этого не делает, всегда неконкурентоспособный.Экономист привел в пример опыт одного из эстонских коллег, который поменял свое отношение, когда люди при трудоустройстве в его фирму стали требовать "белую зарплату". "Почему так? Потому что упали ставки по кредитам и люди стали брать займы – квартиру в ипотеку, машину. Банк или кредитная организация требуют от него официальный источник доходов", – добавил Чичибаба.Следующий инструмент, благодаря которому государство может само изменить ситуацию, – госзакупки, считает эксперт. "Установить дополнительное требование, чтобы компания публиковала среднюю зарплату своих сотрудников – число персонала и среднюю зарплату", – сказал экономист.Он рассказал, что когда работал в Минфине, в рамках одного проекта были проанализированы зарплаты всех компаний с лицензиями в области охраны. "Имея бухгалтерский опыт работы было легко понять, какие компании выплачивают зарплату "в конвертах". Когда минимальная зарплата 2500, то не может выходить средняя зарплата 2700. Значит, что-то здесь не так", – сказал Чичибаба.Третий рычаг, как считает экономист, – анализ тех данных, которые получает Налоговая служба. Для этого, как пояснил эксперт, необходимо сформировать там департамент анализа.Что касается ужесточения административного наказания, то, как напомнил экономист, в Молдове есть штрафы за неофициальное трудоустройство. По его мнению, невозможно искоренить тотально феномен уклонения от уплаты налогов. "Но мы можем сократить процент до того уровня, который уже будет незначительным. Государство должно поддерживать тех, кто платит налоги. Госзакупки – это тот недооцененный инструмент, благодаря которому власти могут этого достичь. Это один из инструментов. Я не верю в административные штрафы. Да, они должны быть. Но вопрос в том, если штраф есть, то он должен распространяться на всех, кто под него попадает, а не выборочно. Не должно быть исключений", – заключил эксперт.

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