https://ru.sputnik.md/20211205/kakim-budet-2022-god-v-selskom-khozyaystve-eksperty-byut-trevogu-46966831.html

Каким будет 2022 год в сельском хозяйстве: эксперты бьют тревогу

Каким будет 2022 год в сельском хозяйстве: эксперты бьют тревогу

Урожай зерновых в следующем году может оказаться под угрозой из-за засухи.

2021-12-05T14:25+0200

2021-12-05T14:25+0200

2021-12-05T14:25+0200

экономика

засуха

зерновые

урожай

в молдове

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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Отсутствие осадков в последнее время может поставить под угрозу урожай зерновых в следующем году. Об этом заявили гости программы #SputnikTalk в пресс-центре Sputnik Молдова.Руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка отметил, что в текущем году зафиксирован дефицит осадков.Эксперт в области агробизнеса Юрие Ушурелу сообщил, что нынешней осенью в Молдове зерновыми было засеяно около 180 тысяч гектаров. Эксперт также заявил, что отсутствие осадков сильно скажется на этих культурах.Ранее министр сельского хозяйства Виорел Герчиу заявил, что в предыдущие годы озимой пшеницей было засеяно более 300 тысяч гектаров, а в этом году было засеяно почти 200 тысяч гектаров.

https://ru.sputnik.md/20210927/slusar-zasukha-45059504.html

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2021

Ольга Мынзат

Ольга Мынзат

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ольга Мынзат

засуха, зерновые, урожай, в молдове