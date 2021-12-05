https://ru.sputnik.md/20211205/kakim-budet-2022-god-v-selskom-khozyaystve-eksperty-byut-trevogu-46966831.html
Каким будет 2022 год в сельском хозяйстве: эксперты бьют тревогу
Каким будет 2022 год в сельском хозяйстве: эксперты бьют тревогу
Урожай зерновых в следующем году может оказаться под угрозой из-за засухи.
2021-12-05T14:25+0200
2021-12-05T14:25+0200
2021-12-05T14:25+0200
экономика
засуха
зерновые
урожай
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/12/31725119_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_c728e74aab9238c5375a678bcb4c7df3.jpg
КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Отсутствие осадков в последнее время может поставить под угрозу урожай зерновых в следующем году. Об этом заявили гости программы #SputnikTalk в пресс-центре Sputnik Молдова.Руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка отметил, что в текущем году зафиксирован дефицит осадков.Эксперт в области агробизнеса Юрие Ушурелу сообщил, что нынешней осенью в Молдове зерновыми было засеяно около 180 тысяч гектаров. Эксперт также заявил, что отсутствие осадков сильно скажется на этих культурах.Ранее министр сельского хозяйства Виорел Герчиу заявил, что в предыдущие годы озимой пшеницей было засеяно более 300 тысяч гектаров, а в этом году было засеяно почти 200 тысяч гектаров.
https://ru.sputnik.md/20210927/slusar-zasukha-45059504.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/12/31725119_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_0f82a3f1d08126e2f23cffe7ae8360cb.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
засуха, зерновые, урожай, в молдове
Каким будет 2022 год в сельском хозяйстве: эксперты бьют тревогу
Урожай зерновых в следующем году может оказаться под угрозой из-за засухи.
КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik.
Отсутствие осадков в последнее время может поставить под угрозу урожай зерновых в следующем году. Об этом заявили гости программы #SputnikTalk в пресс-центре Sputnik Молдова.
Руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка отметил, что в текущем году зафиксирован дефицит осадков.
"В этом сезоне у нас выпало 15-40 литров на квадратный метр, что очень мало. В 2011 году ситуация была более критическая, у нас было 35-70 литров на квадратный метр, что тоже недостаточно. Но в 2011 году температуры были выше. В этом году ситуация была более благоприятной, потому что летние дожди спасли ситуацию", — сказал Рошка.
Эксперт в области агробизнеса Юрие Ушурелу сообщил, что нынешней осенью в Молдове зерновыми было засеяно около 180 тысяч гектаров. Эксперт также заявил, что отсутствие осадков сильно скажется на этих культурах.
Ранее министр сельского хозяйства Виорел Герчиу заявил, что в предыдущие годы озимой пшеницей было засеяно более 300 тысяч гектаров, а в этом году было засеяно почти 200 тысяч гектаров.