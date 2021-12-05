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https://ru.sputnik.md/20211205/kakim-budet-2022-god-v-selskom-khozyaystve-eksperty-byut-trevogu-46966831.html
Каким будет 2022 год в сельском хозяйстве: эксперты бьют тревогу
Каким будет 2022 год в сельском хозяйстве: эксперты бьют тревогу
Урожай зерновых в следующем году может оказаться под угрозой из-за засухи.
2021-12-05T14:25+0200
2021-12-05T14:25+0200
экономика
засуха
зерновые
урожай
в молдове
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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Отсутствие осадков в последнее время может поставить под угрозу урожай зерновых в следующем году. Об этом заявили гости программы #SputnikTalk в пресс-центре Sputnik Молдова.Руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка отметил, что в текущем году зафиксирован дефицит осадков.Эксперт в области агробизнеса Юрие Ушурелу сообщил, что нынешней осенью в Молдове зерновыми было засеяно около 180 тысяч гектаров. Эксперт также заявил, что отсутствие осадков сильно скажется на этих культурах.Ранее министр сельского хозяйства Виорел Герчиу заявил, что в предыдущие годы озимой пшеницей было засеяно более 300 тысяч гектаров, а в этом году было засеяно почти 200 тысяч гектаров.
https://ru.sputnik.md/20210927/slusar-zasukha-45059504.html
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засуха, зерновые, урожай, в молдове

Каким будет 2022 год в сельском хозяйстве: эксперты бьют тревогу

14:25 05.12.2021
© Photo : Miroslav RotariСбор урожая
Сбор урожая - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
© Photo : Miroslav Rotari
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Ольга Мынзат
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Урожай зерновых в следующем году может оказаться под угрозой из-за засухи.
КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Отсутствие осадков в последнее время может поставить под угрозу урожай зерновых в следующем году. Об этом заявили гости программы #SputnikTalk в пресс-центре Sputnik Молдова.
Руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка отметил, что в текущем году зафиксирован дефицит осадков.

"В этом сезоне у нас выпало 15-40 литров на квадратный метр, что очень мало. В 2011 году ситуация была более критическая, у нас было 35-70 литров на квадратный метр, что тоже недостаточно. Но в 2011 году температуры были выше. В этом году ситуация была более благоприятной, потому что летние дожди спасли ситуацию", — сказал Рошка.

Эксперт в области агробизнеса Юрие Ушурелу сообщил, что нынешней осенью в Молдове зерновыми было засеяно около 180 тысяч гектаров. Эксперт также заявил, что отсутствие осадков сильно скажется на этих культурах.
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Ранее министр сельского хозяйства Виорел Герчиу заявил, что в предыдущие годы озимой пшеницей было засеяно более 300 тысяч гектаров, а в этом году было засеяно почти 200 тысяч гектаров.
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