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Когда елочные игрушки могут быть опасны: мнение врача
Когда елочные игрушки могут быть опасны: мнение врача
всем, кто любит наряжать дома елку, нужно проявлять бдительность: некоторые игрушки и гирлянды таят в себе настоящую опасность.
2021-12-05T20:00+0200
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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Химическое отравление, а также сильнейшую аллергическую реакцию способны вызвать у человека некачественные новогодние игрушки и украшения, так что при их выборе нужно внимательно изучить состав изделия и обратить внимание на запах, исходящий от товара, об этом РИА Новости рассказали опрошенные агентством врачи.По их мнению, особого внимания требуют игрушки из пластика. Если они выполнены из некачественного сырья, а также с нарушением технологии, это приводит к высвобождению токсичных веществ, что вызывает химические отравления и сильнейшие аллергические реакции. "Ведь мало кто допускает мысль, что милый снеговик, присыпанный блестками, или поющая снежинка, желающая всех благ в Новом году, могут отравить", - отмечает врач-терапевт Тимур Асанов.Врач информирует, что при выборе новогодних украшений, чтобы не навредить своему здоровью, стоит придерживаться нескольких правил.Елочные гирлянды не должны нагреваться, провода должны быть плотными, а вилка - хорошо держаться. "Если при включении гирлянда начинает источать резкий химический запах, немедленно выключите ее и откажитесь от дальнейшего использования", - посоветовал врач.Педиатр Денис Антропов обратил внимание тех родителей, у кого есть маленькие дети, что к выбору стеклянных игрушек нужно подойти с особой осторожностью.Если в доме есть маленький ребенок, нижний ярус новогодней елки следует оставить от игрушек свободным, порекомендовал специалист.
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в мире, зимние праздники

Когда елочные игрушки могут быть опасны: мнение врача

20:00 05.12.2021
© Sputnik / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЕлочные украшения на новогодней елке
Елочные украшения на новогодней елке - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Илья Тимин
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Несмотря на предновогоднее настроение, всем, кто любит наряжать дома елку, нужно проявлять бдительность: некоторые игрушки и гирлянды таят в себе настоящую опасность.
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Химическое отравление, а также сильнейшую аллергическую реакцию способны вызвать у человека некачественные новогодние игрушки и украшения, так что при их выборе нужно внимательно изучить состав изделия и обратить внимание на запах, исходящий от товара, об этом РИА Новости рассказали опрошенные агентством врачи.
По их мнению, особого внимания требуют игрушки из пластика. Если они выполнены из некачественного сырья, а также с нарушением технологии, это приводит к высвобождению токсичных веществ, что вызывает химические отравления и сильнейшие аллергические реакции.
"Ведь мало кто допускает мысль, что милый снеговик, присыпанный блестками, или поющая снежинка, желающая всех благ в Новом году, могут отравить", - отмечает врач-терапевт Тимур Асанов.
Врач информирует, что при выборе новогодних украшений, чтобы не навредить своему здоровью, стоит придерживаться нескольких правил.
"Пластмассовое украшение не должно резко пахнуть - такое изделие не стоит покупать, какой бы соблазнительной ни была цена. Важно изучить состав игрушки. И если производитель ограничился словом "пластик", разумней будет отказаться от приобретения", - говорит он.
Елочные гирлянды не должны нагреваться, провода должны быть плотными, а вилка - хорошо держаться. "Если при включении гирлянда начинает источать резкий химический запах, немедленно выключите ее и откажитесь от дальнейшего использования", - посоветовал врач.
Педиатр Денис Антропов обратил внимание тех родителей, у кого есть маленькие дети, что к выбору стеклянных игрушек нужно подойти с особой осторожностью.
"Стекло опасно не только тем, что об него можно порезаться. Гораздо опаснее проглотить фрагмент разбитого стекла. Пусть игрушка будет лучше из качественного пластика. Обращайте внимание на внешний вид елочных игрушек. Они должны быть однородной структуры – без украшений в виде бусинок, стекляруса и других мелких деталей", - сказал Антропов.
Если в доме есть маленький ребенок, нижний ярус новогодней елки следует оставить от игрушек свободным, порекомендовал специалист.
Как зажигали огни на главной новогодней елке Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
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1 декабря, 22:22
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