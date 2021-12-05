https://ru.sputnik.md/20211205/kogda-elochnye-igrushki-mogut-byt-opasny-mnenie-vracha-46945078.html

Когда елочные игрушки могут быть опасны: мнение врача

Когда елочные игрушки могут быть опасны: мнение врача

всем, кто любит наряжать дома елку, нужно проявлять бдительность: некоторые игрушки и гирлянды таят в себе настоящую опасность.

2021-12-05T20:00+0200

2021-12-05T20:00+0200

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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Химическое отравление, а также сильнейшую аллергическую реакцию способны вызвать у человека некачественные новогодние игрушки и украшения, так что при их выборе нужно внимательно изучить состав изделия и обратить внимание на запах, исходящий от товара, об этом РИА Новости рассказали опрошенные агентством врачи.По их мнению, особого внимания требуют игрушки из пластика. Если они выполнены из некачественного сырья, а также с нарушением технологии, это приводит к высвобождению токсичных веществ, что вызывает химические отравления и сильнейшие аллергические реакции. "Ведь мало кто допускает мысль, что милый снеговик, присыпанный блестками, или поющая снежинка, желающая всех благ в Новом году, могут отравить", - отмечает врач-терапевт Тимур Асанов.Врач информирует, что при выборе новогодних украшений, чтобы не навредить своему здоровью, стоит придерживаться нескольких правил.Елочные гирлянды не должны нагреваться, провода должны быть плотными, а вилка - хорошо держаться. "Если при включении гирлянда начинает источать резкий химический запах, немедленно выключите ее и откажитесь от дальнейшего использования", - посоветовал врач.Педиатр Денис Антропов обратил внимание тех родителей, у кого есть маленькие дети, что к выбору стеклянных игрушек нужно подойти с особой осторожностью.Если в доме есть маленький ребенок, нижний ярус новогодней елки следует оставить от игрушек свободным, порекомендовал специалист.

https://ru.sputnik.md/20211201/glavnaia-elka-moldovy-46874011.html

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в мире, зимние праздники