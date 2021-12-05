https://ru.sputnik.md/20211205/kurs-valyut-na-ponedelnik-dollar-i-evro-otstupayut-pered-leem-46974659.html

Курс валют на понедельник: доллар и евро отступают перед леем

Курс валют на понедельник: доллар и евро отступают перед леем

Курс валют на понедельник: доллар и евро продолжают падать

2021-12-05T20:32+0200

2021-12-05T20:32+0200

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КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 6 декабря. Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет на семь банов и закрепится на уровне 20,0308 лея.Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,7146 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.Что касается остальных валют, то 6 декабря немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2408 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6489 лея. Румынский лей поднимется до 4,0641 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211202/rost-tsen-moldova-46903493.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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курс валют, доллар, евро